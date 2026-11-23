Variety elaboró una selección de las diez mayores estrellas de cine de la historia con base en el talento artístico y el impacto cultural (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un prestigioso ranking de las 10 mejores estrellas de cine de la historia fue publicado por Variety, que elaboró una selección basada en el talento artístico, el impacto cultural y el poder magnético en pantalla. El listado recorre más de un siglo de cine, desde los inicios del séptimo arte hasta la época contemporánea.

10. Barbra Streisand

Streisand ganó el Premio de la Academia por su actuación protagónica en "Funny Girl" (Evan Agostini/Invision/AP)

Barbra Streisand abre el ranking, cuya irrupción en el cine con Funny Girl (papel que le valió el Premio de la Academia) fue, según Variety, una declaración de principios: alguien que literalmente vive para actuar.

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Su extensa carrera discográfica y su proyección pública opacaron en ocasiones su trayectoria cinematográfica, que podría haber sido más prolífica dada su aptitud natural para la pantalla. Aun así, trabajos como The Way We Were y la propia Funny Girl muestran a una artista capaz de apoderarse de la cámara con una determinación sin igual.

9. Toshiro Mifune

Toshiro Mifune filmó más de 170 largometrajes y completó 16 películas junto al director Akira Kurosawa (Foto: Archivo)

El noveno puesto es para Toshiro Mifune, quien construyó su carrera fundamentalmente junto al director Akira Kurosawa en una sociedad creativa de 16 películas, desde la épica de Throne of Blood hasta la comedia negra de Yojimbo.

Variety destaca que, más allá de esa asociación, Mifune protagonizó más de 170 largometrajes a lo largo de su vida. Su fisicalidad intensa y sus rasgos afilados le permitían transitar con igual solvencia el rol del guerrero feroz y el sofisticado reservado. Debajo de su presencia imponente, el medio identifica una ternura discreta y una capacidad para la melancolía que se revelaban con apenas un gesto.

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8. Tom Cruise

Tom Cruise colaboró en su segundo ciclo con directores como Martin Scorsese, Stanley Kubrick y Paul Thomas Anderson (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El octavo lugar corresponde a Tom Cruise, una figura que Variety analiza en dos actos. En el primero, el de los años 80, el entonces Thomas Cruise Mapother IV era pura energía sin fricción: un joven deslumbrante que seducía tanto en la frivolidad de Cocktail como en el fragor de Top Gun.

En el segundo acto, Cruise comenzó a colaborar con cineastas como Martin Scorsese, Stanley Kubrick y Paul Thomas Anderson, y su personalidad desbordante encontró matices inesperados. Para Variety, sus actuaciones en Rain Man, Jerry Maguire y Magnolia lo consolidaron como actor de largo aliento.

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7. Marlon Brando

Marlon Brando obtuvo el séptimo puesto tras sus actuaciones reconocidas por la Academia en "On the Waterfront" y "The Godfather" (Crédito: Imdb)

Marlon Brando ocupa el séptimo lugar con una trayectoria marcada por la tensión permanente con el sistema. Variety señala que sus dos premios de la Academia reflejan con precisión esas dos etapas: el joven impassionado de On the Waterfront y el patriarca sombrío de The Godfather.

Entre medias, Brando hizo todo lo posible por dinamitar su propia fama: rechazó un Oscar en nombre de los derechos de los pueblos originarios, provocó a su público con obras como Last Tango in Paris y convirtió su excentricidad en parte de su leyenda. Esa leyenda, aclara el medio, no habría sobrevivido sin el talento que la sostenía.

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6. Sidney Poitier

Sidney Poitier figura en el sexto puesto como la primera gran estrella negra de la industria de Hollywood (REUTERS/Danny Moloshok)

En el sexto puesto, Variety ubicó a Sidney Poitier, la primera gran estrella de cine negra de Hollywood. El medio reconoce que su condición de pionero implicó, en ocasiones, interpretar personajes de una idealización casi excesiva. Pero al analizar sus actuaciones en profundidad, lo que emerge es un actor de carisma caribeño, hondura emotiva y magnetismo singular.

Poitier amplió el horizonte de lo que la comunidad afroamericana podía imaginarse siendo, y eso, subraya Variety, tuvo consecuencias que excedieron ampliamente el ámbito cinematográfico.

5. Katharine Hepburn

Katharine Hepburn ocupa el quinto lugar del listado como la única actriz con cuatro premios de la Academia a mejor actriz (EFE/Archivo)

El quinto lugar es para Katharine Hepburn, la única actriz en la historia en ganar cuatro premios de la Academia como mejor actriz. Variety advierte que su imagen (aristocrática, voluntariosa, con su característico acento atlántico) la hace fácil de imitar, pero subraya que su talento fue mucho más amplio y versátil que cualquier parodia.

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Fue una comediante ágil, especialmente en sus colaboraciones con Spencer Tracy y Cary Grant, pero también una intérprete capaz de un minimalismo delicado y conmovedor, como demuestra su trabajo en Summertime.

4. Jack Nicholson

Variety destacó a Jack Nicholson como la figura dominante entre los actores de la década de 1970

Jack Nicholson ocupa el cuarto lugar. Variety lo destaca como la figura dominante de los actores de los años 70, una era especialmente rica en intérpretes singulares. Su sello: una alegría socarrona con una ira siempre latente, que convirtió cada personaje en una variación del mismo tema: el rebelde que se niega a rendirse ante un mundo que ya no tiene espacio para la disidencia.

Desde One Flew Over the Cuckoo’s Nest hasta The Shining, pasando por Chinatown, Nicholson construyó una filmografía que, según el medio, habla al inconformista que todos llevamos adentro.

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3. Charlie Chaplin

Charlie Chaplin se ubicó en la tercera posición con el impacto cinematográfico de su personaje del Pequeño Vagabundo

El tercer puesto es para Charlie Chaplin, a quien Variety presenta como una figura de popularidad casi inimaginable para los estándares actuales. El medio lo equipara, en términos de alcance icónico, a una fusión entre Cleopatra, los Beatles y Papá Noel.

Creador del Pequeño Vagabundo (el eterno holgazán con bigote cuadrado, bombín y paso de pingüino), Chaplin transformó el concepto de estrella de cine al convertirlo en una proyección de las emociones colectivas. Su comicidad física, de precisión casi matemática, fue acompañada de una profunda humanidad que consolidó al cine como forma de arte.

2. Humphrey Bogart

Humphrey Bogart alcanzó el segundo puesto del ranking tras consolidar su carrera como protagonista después de los 40 años (Bettmann Archive)

El segundo lugar corresponde a Humphrey Bogart, cuya carrera desafió las convenciones del star system. Con una estatura modesta y rasgos irregulares, fue relegado a papeles secundarios durante años y no pudo demostrar su potencial hasta pasados los 40.

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Sin embargo, una vez que los estudios reconocieron que su hermetismo podía ser tan heroico como amenazante, Bogart construyó una figura masculina sin parangón: malherida, huraña y profundamente humana. Variety lo describe como alguien que, ya fuera en Casablanca, en High Sierra o en The Maltese Falcon, siempre transmitía la sensación de ser un outsider. Y eso fue lo que lo hizo tan cercano al público.

1. Marilyn Monroe

Marilyn Monroe encabeza el listado de la publicación gracias a sus interpretaciones en "Gentlemen Prefer Blondes" y "The Misfits"

En el primer puesto, Variety ubicó a Marilyn Monroe, a quien describe como una figura que lejos de quedar atrapada en los años cincuenta, resulta cada vez más vigente. Su identidad “líquida” se derrama sobre la sensibilidad contemporánea con una fuerza inesperada.

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Monroe era una actriz mucho más dotada de lo que suele reconocerse, aunque su mayor logro fue, precisamente, la construcción del personaje de “Marilyn” como una actuación sublime en sí misma. Sus trabajos en Gentlemen Prefer Blondes y The Misfits son citados como prueba de esa capacidad interpretativa.