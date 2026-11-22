Los consumidores de Estados Unidos reforzaron sus reservas domésticas tras varias interrupciones en servicios tecnológicos (REUTERS/Annegret Hilse)

Guardar

Los consumidores de Estados Unidos comenzaron a reforzar sus reservas domésticas tras una sucesión de interrupciones tecnológicas que afectó servicios cotidianos.

En Walmart, la reacción se tradujo en más compras de agua embotellada, propano y artículos de campamento, mientras que en Costco aumentó la demanda de generadores y otros equipos de respaldo.

PUBLICIDAD

Un portavoz de Walmart le confirmó a Reuters que esos productos fueron añadidos con mayor frecuencia a los carritos de compra.

El movimiento se produjo después de problemas en plataformas de Microsoft, una suspensión nacional de despegues por un fallo en el control del tráfico aéreo, una incidencia tecnológica de United Airlines y dificultades en algunos servicios de JPMorgan Chase.

Walmart registró un incremento en las ventas de agua embotellada, propano y artículos de campamento (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Walmart afirma que el repunte es acotado dentro de sus ventas totales

El director financiero de Walmart, John David Rainey, señaló que el incremento es limitado frente a la dimensión del negocio de la cadena.

“Hemos visto una pequeña cantidad de eso. Sin duda, categorías como los bidones de agua embotellada o el propano están registrando mayores ventas comparables por esa preocupación, pero es algo relativamente pequeño dentro de nuestro negocio total”, afirmó a Yahoo Finance.

PUBLICIDAD

Rainey advirtió que el fenómeno puede responder a compras adelantadas, más que a un aumento sostenido del consumo. “Vale la pena señalar que, a menudo, cuando vemos esto, se trata de un adelanto de demanda futura”, añadió.

La empresa elevó sus previsiones anuales de ventas y ganancias ante las expectativas de crecimiento de sus servicios de entrega y de membresías durante la temporada de compras de fin de año.

En ese marco, el alza de las adquisiciones preventivas, según su director financiero, no cambia de forma relevante la actividad total de la compañía.

El director financiero de Walmart calificó el repunte de compras como un posible adelanto de la demanda futura (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Costco agotó 21 de sus 26 generadores de mayor precio disponibles en línea

La demanda de respaldo eléctrico se hizo visible en Costco. Un informe de Mizuho Securities indicó que, al cierre del domingo, 21 de los 26 generadores de mayor precio ofrecidos en el sitio web de la cadena figuraban sin existencias. Entre ellos había sistemas de respaldo para viviendas completas con valores cercanos a USD 7.000.

PUBLICIDAD

El analista David Bellinger vinculó ese comportamiento con las fallas tecnológicas recientes y con mensajes de tono alarmista difundidos en redes sociales.

“La ansiedad de los consumidores tras la interrupción de Microsoft Outlook, la suspensión de todos los vuelos estadounidenses y las preocupaciones apocalípticas que se propagaron en las redes sociales contribuyeron al aumento de las ventas de productos de preparación para emergencias en Costco”, sostuvo en una nota a clientes.

Según el informe, la cadena se encaminaba a un crecimiento de dos dígitos de las ventas en Estados Unidos durante el mes, un ritmo que no registraba desde mediados de 2022.

PUBLICIDAD

El análisis atribuyó la mejora tanto a los generadores como a las compras en grandes volúmenes de productos esenciales antes de las fiestas.

Walmart elevó sus previsiones anuales de ganancias ante la temporada de compras de fin de año (REUTERS/Henry Romero)

Tractor Supply detectó una mayor venta de generadores y accesorios de propano

Bellinger elevó su precio objetivo para las acciones de Costco a USD 1.150 y citó la demanda de equipos de emergencia entre los factores de su revisión.

La mayor rotación de inventario se concentró en productos vinculados con la preparación ante posibles interrupciones de servicios.

Tractor Supply también observó una aceleración en las ventas de generadores, tanques para almacenar líquidos y accesorios de propano, según informó Bloomberg News.

Costco agotó 21 de los 26 generadores de mayor precio que ofrecía en su plataforma web (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La compañía informó un aumento de la demanda de esos artículos, sin aportar una comparación con el ritmo de venta de sus otras categorías.

Los datos disponibles describen un aumento puntual de compras de prevención, sin que las empresas hayan atribuido las fallas a un hecho común. Walmart, por su parte, mantiene que el efecto de esa demanda sobre sus resultados generales sigue siendo reducido.

PUBLICIDAD