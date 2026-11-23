Entertainment Weekly publicó una selección de 10 actuaciones ajenas al personaje de James Bond (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La trayectoria de los intérpretes de James Bond excede ampliamente a la saga de espionaje. Una selección de Entertainment Weekly reúne 10 actuaciones ajenas a 007 que muestran registros dramáticos, cómicos y de aventura de Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

10. Pierce Brosnan - “The Matador” (2005)

Pierce Brosnan interpretó a un asesino a sueldo en crisis personal en el filme "The Matador" junto al actor Greg Kinnear (Captura de video)

En The Matador (2005), Pierce Brosnan se aleja del refinamiento habitual de Bond para interpretar a Julian Noble, un asesino a sueldo que atraviesa una crisis personal.

PUBLICIDAD

La historia comienza cuando conoce en Ciudad de México a un empresario estadounidense agotado, encarnado por Greg Kinnear. El vínculo entre ambos deriva en una relación improbable que combina humor negro, tensión y vulnerabilidad.

El filme aprovecha el contraste entre el oficio violento de Noble y su necesidad de encontrar una salida. Para Brosnan, el papel permitió alterar la imagen de control y sofisticación asociada a su etapa como agente británico.

9. Timothy Dalton - “Penny Dreadful” (2014-2016)

Timothy Dalton personificó al explorador Sir Malcolm Murray para combatir amenazas sobrenaturales en la serie "Penny Dreadful"

La lista incluye televisión con Penny Dreadful (2014-2016), serie en la que Timothy Dalton da vida a Sir Malcolm Murray. El personaje es un explorador adinerado que reúne a un grupo para enfrentar amenazas sobrenaturales en la Inglaterra victoriana.

PUBLICIDAD

Murray ganó relevancia a lo largo de las tres temporadas, en especial por su relación con Vanessa Ives, interpretada por Eva Green. La serie profundizó además en el pasado del aristócrata y en las experiencias que moldearon su carácter.

8. Sean Connery - “La caza del Octubre Rojo” (1990)

Sean Connery interpreta al comandante soviético Marko Ramius en el filme "La caza del Octubre Rojo" de 1990 (Captura de video)

En La caza del Octubre Rojo (1990), Sean Connery interpreta al comandante soviético Marko Ramius, al mando de un submarino nuclear. La incertidumbre sobre sus intenciones sostiene el conflicto: puede estar preparando una deserción hacia Occidente o una escalada capaz de provocar una guerra.

Alec Baldwin acompaña la trama como el analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Jack Ryan. Connery construye a Ramius desde la contención, con pequeños gestos que dejan entrever las dudas y motivaciones del militar.

PUBLICIDAD

7. Daniel Craig - “Múnich” (2005)

Daniel Craig integró el elenco del filme "Múnich" de Steven Spielberg antes de asumir el personaje de 007 en "Casino Royale" (Captura de video)

Antes de asumir el papel de 007, Daniel Craig formó parte del elenco de Múnich (2005), el thriller de Steven Spielberg sobre una operación israelí posterior al ataque contra la delegación de Israel en los Juegos Olímpicos de 1972.

Craig interpreta a Steve, integrante de un equipo encargado de localizar a los responsables. Su personaje representa la fuerza física del grupo y mantiene una posición firme frente a la misión, en contraste con las dudas que atraviesan a otros agentes. El trabajo anticipó rasgos que luego trasladaría a Casino Royale.

6. Pierce Brosnan - “El caso Thomas Crown” (1999)

Pierce Brosnan protagonizó "El caso Thomas Crown" en el rol de un multimillonario que roba una obra en un museo de Nueva York

La nueva versión de El caso Thomas Crown (1999) convirtió a Brosnan en Thomas Crown, un multimillonario que roba una obra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York como desafío personal. La investigación queda en manos de una especialista de seguros, interpretada por Rene Russo.

PUBLICIDAD

El personaje exige elegancia, cálculo y capacidad para sostener un duelo de seducción e inteligencia. Denis Leary completa el reparto como un detective que también sigue el caso.

5. Sean Connery - “Indiana Jones y la última cruzada” (1989)

Sean Connery dio vida al profesor Henry Jones junto a Harrison Ford en la película "Indiana Jones y la última cruzada"

Indiana Jones y la última cruzada (1989) reunió a Connery con Harrison Ford en los roles de Henry Jones padre e hijo. El veterano actor interpreta a un profesor dedicado a la búsqueda del Santo Grial, distante de la vida aventurera del protagonista hasta que las circunstancias lo obligan a involucrarse.

La dinámica entre ambos se apoya en discusiones familiares, situaciones cómicas y una relación que adquiere mayor peso hacia el desenlace. La presencia de Connery amplió el costado emocional de la tercera película de la saga.

PUBLICIDAD

4. Timothy Dalton - “Hot Fuzz” (2007)

Timothy Dalton interpretó al comerciante Simon Skinner en la comedia de acción "Hot Fuzz" dirigida por Edgar Wright (Captura de video)

En Hot Fuzz (2007), Dalton interpreta a Simon Skinner, propietario de un supermercado en el aparentemente tranquilo pueblo inglés de Sandford. Detrás de esa fachada, el personaje se vincula con una conspiración que altera la rutina de la comunidad.

La película de Edgar Wright, protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost, explota los códigos del cine de acción. Dalton adopta un tono deliberadamente exagerado, muy distante de la sobriedad de sus dos películas como Bond.

3. Sean Connery - “El hombre que pudo reinar” (1975)

El personaje a cargo de Connery pasa de aventurero a ser venerado como una figura divina (Captura de video)

Dirigida por John Huston, El hombre que pudo reinar (1975) presenta a Connery y Michael Caine como dos exsoldados británicos que viajan hacia una región remota de Asia en busca de fortuna. Allí, el personaje de Connery pasa de aventurero a ser venerado como una figura divina.

PUBLICIDAD

La película adapta el relato de Rudyard Kipling y combina aventura, humor y una mirada sobre la expansión colonial británica. La química entre los protagonistas sostiene la progresión de un proyecto que termina por desbordar a sus propios impulsores.

2. Daniel Craig - Trilogía “Knives Out” (2019-2025)

Daniel Craig asumió el papel del detective Benoit Blanc en las películas de misterio de la franquicia "Knives Out"

Craig encontró otro personaje recurrente con Benoit Blanc, el detective sureño de la trilogía Knives Out. Entre navajas y secretos (2019), Glass Onion (2022) y Wake Up Dead Man (2025) sitúan al investigador frente a homicidios con el formato del misterio clásico.

La trilogía le dio a Daniel Craig un rol alejado del espionaje, con espacio para el humor, un acento particular y un método deductivo que organiza cada relato. La tercera entrega incorpora a Josh O’Connor, Josh Brolin y Glenn Close.

PUBLICIDAD

1. Sean Connery - “Los intocables” (1987)

Sean Connery ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su papel del policía Jimmy Malone en "Los intocables"

El primer puesto corresponde a Los intocables (1987), donde Connery interpreta al agente irlandés Jimmy Malone, mentor de Eliot Ness, encarnado por Kevin Costner. Juntos enfrentan al mafioso Al Capone, papel de Robert De Niro, durante la Ley Seca en Chicago.

Sean Connery ganó el Oscar al mejor actor de reparto por este trabajo, dirigido por Brian De Palma. La actuación reafirmó su peso fuera de Bond y dejó una de sus escenas más recordadas: la explicación de Malone sobre “el camino de Chicago” para enfrentar al crimen organizado.