Yellowjackets presenta un nuevo tráiler.

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Después de convertirse en una de las series de culto de la televisión actual por la cantidad de teorías que ha generado en los espectadores, Yellowjackets se acerca a su desenlace. Sus creadores, Ashley Lyle y Bart Nickerson, conversaron con The Hollywood Reporter sobre el cierre de la serie en su cuarta y última temporada, que comenzó a emitirse el 20 de noviembre en Movistar Plus+.

“La vida sigue ensanchándose, y la serie ha sido parte de eso. Ha sido una expresión de esa amplitud y un agente en la creación de esa amplitud”, reflexionó Bart Nickerson sobre los casi diez años que lleva desarrollando la serie junto a su esposa y coguionista, Lyle.

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La pareja había planeado originalmente cinco temporadas. Sin embargo, tras la renovación por parte de Paramount, decidieron concluir la historia en una cuarta y definitiva entrega. “Para nosotros se trataba del impulso narrativo y, con la incertidumbre que hay actualmente en la industria, terminemos una historia si podemos”, explicó Lyle. “Lo analizamos con detenimiento. Si hubiéramos sentido que no podíamos lograrlo, probablemente no habríamos tomado el riesgo. Pero sentimos que sí podíamos”.

Diez episodios para cerrar dos líneas temporales

La temporada final, titulada The Final Reckoning, consta de diez episodios que se estrenan semanalmente los viernes en Movistar Plus+. El primer capítulo, Hivemind, ya está disponible; el final de la serie está programado para el 22 de enero de 2027.

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Sophie Thatcher en 'Yellowjackets'

La trama retoma las dos líneas temporales que definieron al programa: en la década de 1990, el equipo de fútbol femenino de Wiskayok es finalmente encontrado por los equipos de rescate tras 19 meses perdidos en la naturaleza canadiense. En el presente, las supervivientes deben enfrentar el regreso de una antigua conexión del pasado con una agenda oculta.

Entre el elenco que regresa figuran Melanie Lynskey como la Shauna adulta, Christina Ricci como la Misty adulta, Tawny Cypress como la Taissa adulta, Sophie Nélisse como la Shauna adolescente, Jasmin Savoy Brown como la Taissa adolescente, Sophie Thatcher como la Natalie adolescente, Samantha Hanratty como la Misty adolescente, Courtney Eaton como la Lottie adolescente, Liv Hewson como Van, Warren Kole como Jeff Sadecki, Kevin Alves como Travis Martinez, Sarah Desjardins como Callie Sadecki e Hilary Swank como la Melissa adulta. A ellos se suman las nuevas incorporaciones regulares Molly Ringwald, June Squibb, Elijah Wood, Devon Sawa y Dulé Hill.

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Imagen de la tercera temporada de 'Yellowjackets' (Movistar Plus+)

Según explicó Lyle, la decisión de abrir la temporada directamente con el rescate de las protagonistas, en lugar de prolongar la tensión hacia ese momento, respondió a una filosofía narrativa que han mantenido desde el inicio del programa. “No se trataba necesariamente de ‘qué pasa’, sino del ‘por qué’”, afirmó la creadora, recordando que aplicaron la misma lógica en la primera temporada con la revelación temprana del canibalismo. “Lo más interesante no era si lo harían o no. Era por qué lo hicieron, cómo llegaron a eso”.

Las muertes de personajes sin pensar en los fans

Consultados sobre cómo decidieron qué personajes morirían a lo largo de la serie, ambos creadores fueron claros en que las reacciones del público nunca formaron parte de esa ecuación. “No lo hicimos. No creo que podamos, porque, en definitiva, si tratáramos de complacer a un segmento de la audiencia, vamos a decepcionar a otro. Tenemos que escribir para nosotros mismos”, explicó Lyle.

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Las Yellowjackets por fin serán rescatadas en esta cuarta temporada (Eric Milner/Paramount+)

Nickerson compartió una anécdota de sus inicios en la televisión, cuando trabajaron con la productora Julie Plec poco después de una muerte polémica en Crónicas vampíricas: “Fue muy seria y dijo: ‘Es mi trabajo servir a la historia antes que servir lo que los fans creen que quieren’”.

Entre las muertes más difíciles de afrontar para el equipo, ambos mencionaron la del personaje del entrenador Scott, interpretado por Steven Krueger, en la temporada anterior. “Steven lo supo muy pronto. Dijo: ‘Es el momento. Me sorprende haber durado tanto’”, relató Lyle. Nickerson añadió que esa escena, protagonizada también por Sophie Thatcher, es uno de los momentos de los que se siente más orgulloso: “Es una actuación increíble de ambos. Extraño muchísimo a ese personaje”.

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Un final sin espacio para spin-offs

Pese a que el adelanto del cierre podría abrir la puerta a historias derivadas, los creadores descartaron esa posibilidad. “Sentimos que esto cierra el guion, aquí se cierra todo, y creo que eso es importante. Creo que es parte del contrato con la audiencia: que estás contando una historia completa”, sostuvo Lyle.

Nickerson coincidió en que la temporada final representa un cierre absoluto: “Al final del día, si estás contando una historia sobre supervivencia, estás contando una historia sobre la muerte, y eso significa que tiene que haber un final, porque eso es a lo que te estás enfrentando: el final de todo”.

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Tawny Cypress como Taissa y Melanie Lynskey como Shauna en 'Yellowjackets', temporada 4 (Darko Sikman/Paramount+).

Ambos confirmaron además que la identidad de las sobrevivientes finales —las llamadas “final girls”— se mantuvo sin cambios desde la concepción original del programa. “No cambió. Al principio, así es como íbamos a hacerlo”, afirmó Nickerson, aunque aclaró que “algunos detalles particulares sí cambiaron” con el paso de las temporadas.

Sobre el rodaje de la temporada final, Lyle recordó un momento particular con la actriz Melanie Lynskey, quien llevó a su hija al set y se arrepintió casi de inmediato por la truculencia de algunas escenas: “Hubo un momento esta temporada en que Melanie trajo a su hija al set y como que se arrepintió enseguida. Como, ‘¡Es broma! Ve al tráiler’”.

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