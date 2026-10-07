Lane Johnson, el Eagle más leal, anuncia su retiro y pone su salud mental por delante del fútbol americano: “Es tiempo de decir adiós”

Lane Johnson, tackle derecho de los Philadelphia Eagles, anunció su retiro de la NFL a los 36 años por razones de salud mental (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Guardar

El martes 6 de octubre, Lane Johnson publicó un comunicado en sus redes sociales con una decisión que ningún hincha de los Eagles esperaba a esta altura de la temporada: dejaba el fútbol americano de manera inmediata.

No era una lesión ni un conflicto contractual. El mejor tackle derecho de la historia de la franquicia se retiraba para cuidar su salud mental, a los 36 años.

PUBLICIDAD

“He dado todo de mí durante 14 años, temporada tras temporada, llevando mi cuerpo al límite”, escribió Johnson en su mensaje.

La decisión, afirmó, no fue sencilla. “Quería profundamente aguantar un año más, salir al campo con mis compañeros por una última temporada. Pero tras mucha reflexión, me di cuenta de que mis prioridades personales y familiares han cambiado. En este momento, es fundamental que me enfoque en mi salud mental”, declaró en el comunicado.

Johnson había regresado al training camp de 2026 tras ausentarse cuatro prácticas por motivos personales (Bill Streicher-Imagn Images)

El contexto de una decisión que nadie anticipó

El anuncio llegó dos días después de que Johnson fuera listado como inactivo para el partido ante los Los Angeles Rams. Los Eagles no supieron hasta esa misma mañana que no saldría a jugar, tal como precisó ESPN.

PUBLICIDAD

Solo había disputado tres partidos en la temporada antes de tomar la determinación, según consignó NFL.com. También había faltado a cuatro prácticas durante el training camp por motivos personales.

“Le debo a mis compañeros, entrenadores, la organización y a los hinchas tener mi cabeza y mi corazón al cien por cien en el juego. Y en este momento, mi corazón me dice que es tiempo de despedirme del fútbol americano”, expresó.

El anuncio del retiro llegó dos días después de que el equipo lo listara como inactivo por razones personales (Bill Streicher-Imagn Images)

Una carrera construida en una sola ciudad

Johnson es uno de los jugadores más destacados de la historia reciente de los Eagles. Ganó dos campeonatos del Super Bowl con el equipo de Filadelfia, fue convocado seis veces al Pro Bowl y recibió dos designaciones All-Pro, de acuerdo con The Philadelphia Inquirer.

PUBLICIDAD

La organización lo despidió con un comunicado firmado por el presidente y CEO del club, Jeffrey Lurie, quien lo calificó como “un Eagle de todos los tiempos y uno de los mejores jugadores en la historia de su posición”. Lurie también destacó su labor fuera del campo.

“La valentía que demostró al usar sus propias experiencias personales para defender la conciencia sobre la salud mental sin duda ha salvado vidas”, aseguró el directivo en sus redes sociales.

El tackle acumuló dos títulos de Super Bowl, seis convocatorias al Pro Bowl y dos designaciones All-Pro en Filadelfia (Bill Streicher-Imagn Images)

Un jugador que habló cuando otros callaban

La de Johnson con la ansiedad y la depresión es una historia que se remonta a 2008, cuando cursaba su primer año universitario, tal como informó ABC News.

PUBLICIDAD

En 2021 se ausentó durante tres partidos. Más tarde explicó que atravesaba síntomas de abstinencia tras intentar reducir la dosis de un antidepresivo, sumados al impacto físico y emocional de una lesión de tobillo que le impedía rendir a su nivel habitual.

A su regreso ese año, publicó un mensaje en X que dejó una huella en la comunidad deportiva. “La depresión y la ansiedad son cosas con las que he lidiado durante mucho tiempo y que mantuve ocultas ante mis amigos y mi familia. Si estás leyendo esto y estás pasándola mal, por favor, sabe que no estás solo”, escribió el jugador en esa ocasión.

PUBLICIDAD

Su apertura tuvo un efecto concreto dentro del vestuario. El tackle Jordan Mailata sostuvo que Johnson fue el “punto focal de nuestro vestuario en materia de salud mental” y que su testimonio abrió el camino para que otros jugadores hablaran de sus propias dificultades, según recogió ESPN.

Johnson (65) fue uno de los primeros jugadores de la NFL en hablar públicamente sobre su experiencia con la ansiedad y la depresión (Bill Streicher-Imagn Images)

El impacto de su ausencia en el equipo

Johnson ya había adelantado en agosto que 2026 sería probablemente su última temporada. Mencionó entonces el tiempo con sus hijos —el mayor tiene 13 años— y los problemas de salud de sus padres como factores determinantes.

“Las prioridades fuera del fútbol empiezan a fusionarse”, dijo el jugador en aquel momento, de acuerdo con ESPN.

Su retiro llega en un momento complejo para los Eagles, que tienen marca de 2-2 tras dos derrotas consecutivas.

La línea ofensiva del equipo acumula bajas: el guard Landon Dickerson está en la lista de lesionados, el interior Cam Jurgens atraviesa el protocolo por conmoción cerebral y el tackle Fred Johnson se perdió la semana 4 por una lesión de rodilla, tal como detalló NFL.com.

PUBLICIDAD

Los Eagles afrontan el resto de la temporada 2026 sin su tackle titular y con otros tres jugadores de la línea ofensiva con problemas físicos (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El rookie Markel Bell, seleccionado en la tercera ronda del draft por los Eagles, inició en el partido ante los Rams en lugar de Johnson y aparece como el candidato principal para cubrir el puesto por el resto de la temporada, según ESPN.

Con su salida, los Eagles pierden al jugador que más veces vistió la camiseta del equipo de manera consecutiva en la historia moderna de la franquicia.

El club tiene marca de 122-63-1 cuando Johnson estuvo en el campo y de 18-30 cuando no pudo jugar, de acuerdo con NBC Sports.