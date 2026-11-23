El funcionario reconoció en X la falta de preparación estatal frente a las trampas detectadas en la evaluación que determina el ingreso a las universidades y condiciona oportunidades laborales futuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, renunció el sábado tras el escándalo de trampa con inteligencia artificial que sacudió los exámenes universitarios más importantes del país. En un mensaje publicado en X, admitió que el gobierno “no supo prepararse con suficiente anticipación” para evitar el fraude en la prueba de ingreso universitario conocida como suneung.

Según informó The Guardian con datos de Agence France-Presse (AFP) y Reuters, el detonante llegó el domingo anterior, cuatro días antes del examen, cuando el mejor puntaje de una prueba nacional de contaduría fiscal confesó haber usado una microcámara oculta y un smartphone para obtener una calificación casi perfecta. La confesión obligó a las autoridades a improvisar una serie de medidas de emergencia en tiempo récord.

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El gobierno duplicó supervisores y bloqueó el wifi público en los centros de examen

Choi Kyo-jin asumió la responsabilidad por las irregularidades en la prueba de acceso universitario, luego de que el presidente Lee Jae Myung aceptara su dimisión el sábado

La respuesta oficial incluyó medidas sin precedentes. Se duplicó la cantidad de supervisores en las salas, se bloqueó el wifi público y se enviaron alertas de emergencia a todos los teléfonos del país —a máximo volumen e imposibles de silenciar— para detectar dispositivos electrónicos no entregados. Los estudiantes debían presentarse solo con lápices; las gomas de borrar las proveían los centros para reducir el riesgo de que se escondieran cámaras en artículos de papelería.

Las autoridades también inspeccionaron anteojos, relojes, cuellos y mangas de los candidatos en busca de cámaras ocultas. Quienes llevaban ropa con botones debían cubrirlos con adhesivos para impedir el uso de dispositivos camuflados. Además, el gobierno ofreció una recompensa mínima de USD 75.000 para quienes denunciaran casos de trampa, con penas reducidas para los delatores.

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Con una microcámara, fotografió las preguntas y obtuvo en tiempo real las respuestas de un sistema de IA

Las autoridades ordenaron revisiones de anteojos, relojes y prendas, además de alertas obligatorias en todos los teléfonos para localizar aparatos electrónicos (Imagen ilustrativa Infobae)

El autor del fraude explicó el método en un video publicado en la cuenta de YouTube de su abogado. “Fotografié las preguntas con una microcámara oculta, las envié a un sistema de inteligencia artificial y leí las respuestas desde un smartphone”, declaró, según recogió The Guardian. “Mi primer puesto no es el resultado de un esfuerzo legítimo”, agregó.

El escándalo sacudió a Corea del Sur porque el suneung define a qué universidad puede ingresar un estudiante y, por extensión, sus perspectivas laborales e incluso matrimoniales en una sociedad altamente competitiva.

El país toma medidas extremas para garantizar el normal desarrollo de la prueba. Se reprograman despegues y aterrizajes de aviones durante los 25 minutos del ejercicio de comprensión oral en inglés, y se suspenden maniobras militares con artillería y tanques. Además, la bolsa de valores abre una hora más tarde y los autos deben detenerse a 200 metros de cada centro.

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Choi perdió respaldo político tras un traspié en el Parlamento y no asistió a las conferencias de prensa

Unas gafas esperan a ser revisadas mientras la gente espera el inicio de los exámenes anuales de acceso a la universidad en una sala de exámenes de Seúl, Corea del Sur, el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool

La posición del ministro se deterioró antes de que concluyera la jornada de exámenes. Durante una audiencia parlamentaria el lunes, un legislador le preguntó si confiaba en que las autoridades podrían atrapar a los tramposos el día del examen. Choi, de 72 años, respondió: “Dada mi edad, no estoy seguro de poder hacerlo.” La respuesta generó críticas inmediatas y profundizó el cuestionamiento a su gestión. Los sindicatos de docentes también cuestionaron la respuesta oficial por considerarla tardía.

El funcionario no asistió a las conferencias de prensa previas al examen del jueves; fue un viceministro quien anunció las medidas preventivas. Tras la prueba, Choi publicó en X que asumía “plena responsabilidad” y presentaba su renuncia. El presidente Lee Jae Myung la aceptó, según confirmó la oficina presidencial.

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Los resultados del operativo fueron parciales: las autoridades identificaron 111 casos de irregularidades con dispositivos electrónicos durante el examen, casi la mitad de ellos detectados gracias a las alertas de emergencia. Un estudiante de secundaria presentó una petición constitucional para suspender la prueba, pero un tribunal la rechazó por falta de pruebas de daño irreparable. La normativa vigente prevé la anulación de la prueba y una inhabilitación de un año para volver a rendir el suneung. Sin embargo, el gobierno impulsó recientemente una propuesta legislativa que elevaría esa sanción a hasta 10 años de inhabilitación frente al uso de inteligencia artificial, iniciativa que aún requiere reforma legal para entrar en vigor.