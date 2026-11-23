Cuando alguien envía un mensaje, el tilde azul avisa que el destinatario lo leyó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los usuarios de WhatsApp en iPhone pueden evitar que el remitente vea el doble tilde azul si desactivan las confirmaciones de lectura en los ajustes de privacidad de la aplicación. Según el Centro de ayuda de la aplicación, el cambio se hace con un solo interruptor, pero tiene excepciones y un costo.

Cuando alguien envía un mensaje, el tilde azul avisa que el destinatario lo leyó. Por defecto, la aplicación permite que cualquier usuario vea esa confirmación, de acuerdo con la página oficial de seguridad de WhatsApp.

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El método oficial: apagar las confirmaciones de lectura

La desactivación de las confirmaciones de lectura impide conocer si los destinatarios leyeron los mensajes enviados

En el iPhone, el camino es el siguiente. Primero, abrir WhatsApp y tocar la pestaña “Tú” (o “Ajustes”, según la versión de la aplicación). Segundo, entrar en “Privacidad”. Tercero, desactivar la opción “Confirmaciones de lectura”. Para volver al estado anterior, se activa el mismo interruptor.

WhatsApp advierte que la medida funciona en ambos sentidos: quien la desactiva no envía confirmaciones, pero tampoco recibe las de los demás. Los mensajes que uno mande dejarán de mostrar el tilde azul cuando el destinatario los lea.

La función tampoco permite elegir contactos. WhatsApp no ofrece un control individual en este ajuste: se aplica a todas las conversaciones individuales a la vez, según las guías de uso revisadas.

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Los límites: grupos, desconocidos y mensajes de voz

La configuración de notificaciones en iPhone permite leer textos en la pantalla de bloqueo sin entrar a la aplicación (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La página oficial precisa que en los chats de grupo las confirmaciones de lectura se envían siempre, aunque el interruptor esté apagado. En los grupos, entonces, el truco no sirve.

Hay un matiz adicional con los números que no están en la agenda. Si alguien escribe por primera vez y no es un contacto guardado, su confirmación de lectura no se muestra al remitente hasta que el usuario responda o agregue el número, incluso con las confirmaciones activadas, según WhatsApp.

Además, al conversar con el servicio de soporte de la aplicación, el usuario recibe confirmaciones de lectura del chatbot. Los mensajes de voz tienen su propio aviso de reproducción, que de acuerdo con un análisis de terceros no puede desactivarse.

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Alternativas: vista previa y modo avión

Quien no quiera apagar el ajuste de forma permanente puede leer parte del mensaje desde la pantalla de bloqueo. Apple explica que, en “Ajustes” > “Notificaciones” > “Mostrar vistas previas”, se elige entre “Siempre”, “Cuando esté desbloqueado” o “Nunca”. Con “Siempre”, el texto aparece sin desbloquear el teléfono.

Los chats grupales de WhatsApp mantienen activas las confirmaciones de lectura sin importar la configuración elegida (REUTERS/Dado Ruvic)

La guía de Apple añade que ese ajuste puede cambiarse para todas las aplicaciones o aplicación por aplicación: basta con tocar WhatsApp en la lista de “Notificaciones” y elegir ahí la opción de vistas previas. Apple aclara que no todas las aplicaciones admiten vistas previas.

Otro recurso difundido entre usuarios es activar el modo avión, abrir la conversación, leer y salir de la aplicación antes de volver a conectarse. Ni WhatsApp ni Apple documentan este procedimiento, de modo que su resultado no está garantizado y puede variar según la versión de la aplicación.

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Desactivar las confirmaciones de lectura no oculta la hora de última conexión ni el estado “en línea”. Esas opciones se controlan por separado en “Privacidad”, dentro de los mismos ajustes de WhatsApp.