Jackie Chan admitió en su autobiografía que las exigencias de los rodajes cinematográficos redujeron la convivencia con su familia (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

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Aunque Jackie Chan es una de las figuras más reconocidas del cine de acción, mantuvo su vida familiar fuera de la exposición pública. El actor tiene dos hijos: Jaycee Chan, nacido de su matrimonio con la actriz taiwanesa Joan Lin, y Etta Ng Chok Lam, nacida de una relación con la exreina de belleza Elaine Ng Yi-Lei.

De acuerdo con People, la distancia con ambos, sumada a las exigencias de su carrera, forma parte de los episodios personales que Chan reconoció en público.

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Jaycee Chan nació el mismo año en que Jackie Chan se casó con Joan Lin

Jaycee Chan, de 43 años, nació el 3 de diciembre de 1982, el mismo año en que Jackie Chan se casó con Joan Lin. En su autobiografía Never Grow Up, el actor recordó el nacimiento de su único hijo dentro de ese matrimonio y contó que su mayor preocupación era que el bebé estuviera sano.

El intérprete también escribió que, al verlo por primera vez, advirtió rasgos físicos que consideró similares a los suyos. Sin embargo, la infancia de Jaycee estuvo condicionada por las largas jornadas de trabajo de su padre, ocupado en rodajes y proyectos cinematográficos dentro y fuera de Asia.

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Jaycee Chan nació en 1982 y durante su niñez solo coincidía con su padre durante la madrugada debido a las filmaciones (Wikimedia)

En una entrevista publicada por Los Angeles Times en 2015, Chan señaló que su hijo apenas lograba verlo de madrugada. “Cuando era niño, solo podía verme alrededor de las 2 de la mañana”, dijo al referirse a cómo su agenda afectó la convivencia en su hogar.

Años más tarde, el protagonista de Rush Hour admitió en sus memorias que no estuvo lo suficientemente presente en la vida de su familia. “He dicho en entrevistas que he hecho bien por mucha gente, pero no por mi propia familia”, escribió. “No he sido un buen padre ni un buen esposo”, agregó, aunque sostuvo que cumplió con sus responsabilidades hacia Jaycee y Lin.

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Jaycee construyó su carrera lejos del cine de acción

Al terminar la secundaria, Jaycee cursó dos semestres en el College of William and Mary, en Estados Unidos. Luego se instaló en Hong Kong para desarrollar una carrera como cantante y actor, sin seguir de inmediato los pasos de su padre en las películas de acción.

En 2009, explicó a The Hollywood Reporter que buscaba construir una identidad profesional propia. “Tengo suerte de tener un padre muy famoso, pero la gente no me conoce por quien soy”, sostuvo. “Solo me conocen como el hijo de Jackie Chan”, añadió.

Con ese objetivo, eligió papeles alejados de las peleas y las acrobacias, y dedicó parte de su trabajo a la música. Según contó a The New York Times, optó por participar en películas de menor escala. Esa elección le permitió ganar reconocimiento en Hong Kong, donde actuó y publicó trabajos discográficos.

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En 2014, Jaycee fue detenido en Beijing por posesión de marihuana y recibió una condena de seis meses de prisión. Tras conocerse el caso, su padre publicó un comunicado en su página oficial en el que dijo sentirse avergonzado, triste y decepcionado.

El rodaje de The Karate Kid motivó a Jackie Chan a revisar su paternidad tras observar la relación entre Will Smith y su hijo Jaden Smith

“Cometiste un error y debes asumir las consecuencias”, escribió Jackie Chan en el mensaje dirigido a su hijo. También aseguró que lo acompañaría en el proceso y asumió parte de la responsabilidad como padre. “No le enseñé bien”, reconoció.

Más tarde, Chan dijo a la agencia Associated Press que el paso de Jaycee por prisión contribuyó a su madurez y mejoró la relación entre ambos. También afirmó que trabajar con Jaden Smith en The Karate Kid, estrenada en 2010, lo llevó a revisar su forma de entender la paternidad. La cercanía de Will Smith con su hijo durante el rodaje le hizo cuestionar su propia distancia familiar.

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Etta Ng Chok Lam creció sin relación con su padre

La segunda hija de Jackie Chan, Etta Ng Chok Lam, nació en 1999. Su madre es Elaine Ng Yi-Lei, exreina de belleza con quien el actor mantuvo una relación mientras estaba casado con Joan Lin.

La relación extramatrimonial y el embarazo tuvieron repercusión pública cuando salieron a la luz a fines de la década de 1990. En Never Grow Up, Chan calificó esa relación como un “grave error” y relató que la noticia del embarazo desató una crisis en su vida personal.

Etta Ng Chok Lam (derecha) afirmó que no mantiene contacto con Jackie Chan y que no lo considera parte de su vida

“El frenesí mediático fue como una bomba”, escribió sobre aquel momento. También señaló que no sabía cómo explicarle la situación a su esposa. Sus memorias abordan el perdón de Joan Lin, pero no profundizan en su vínculo posterior con Etta ni con Elaine Ng Yi-Lei.

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Etta, por su parte, dijo que no tiene relación con su padre biológico. En declaraciones recogidas por el diario Express en 2015, fue tajante: “Él no es mi papá. No tengo sentimientos hacia él”. “Es mi padre biológico, pero no forma parte de mi vida”, agregó.

Etta denunció que no tenía dónde vivir y se casó con Andi Autumn en 2018

En 2018, Etta reapareció en los medios después de publicar junto con su pareja, Andi Autumn, un video que luego fue eliminado de YouTube. En esa grabación, ambas dijeron que llevaban un mes sin vivienda. Etta también señaló que durante ese período durmieron bajo un puente y en otros lugares.

En noviembre de ese año, Etta y Autumn anunciaron su matrimonio en publicaciones de Instagram. En una de ellas, Etta escribió que el hogar está junto a la familia que cada persona elige y sostuvo que “el amor es, sin duda, más fuerte que la sangre”.

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