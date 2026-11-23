Zelensky reivindicó los ataques contra dos buques rusos cerca de Libia

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó el lunes que fuerzas ucranianas hundieron la corbeta rusa Merkury con drones navales frente a la costa de Libia, en una operación que también tuvo como blanco al carguero MV Angara. El ataque, según el mandatario, ocurrió durante una escala técnica de los buques cerca de Bengasi.

Zelensky sostuvo que la acción fue ejecutada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y unidades de las Fuerzas de Defensa, mientras imágenes del antes y después del puerto daban cuenta de cómo quedaron los objetivos alcanzados. El embajador ruso en Libia, Aidar Aganin, también atribuyó a Ucrania el ataque del domingo contra la corbeta, que se encontraba en la base naval de la ciudad oriental libia.

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El presidente ucraniano indicó en un mensaje publicado en X que sus fuerzas emplearon siete drones navales de fabricación ucraniana. Aseguró haber recibido informes detallados de la operación el domingo y el lunes, y afirmó que se cumplieron los objetivos fijados.

La corbeta semihundida en el puerto libio. El Servicio de Seguridad de Ucrania y las Fuerzas de Defensa coordinaron el operativo naval. (Vantor/Handout vía REUTERS)

“El primero de ellos, la corbeta rusa Merkury, fue hundida”, afirmó Zelensky. También señaló que el ataque destruyó un helicóptero militar Ka-27 y describió a la nave como una de las incorporaciones más recientes de la flota rusa, pues entró en servicio en 2023.

La corbeta se encontraba en la base naval de Bengasi para reabastecerse

Dos funcionarios libios dijeron que el ataque con drones navales causó daños graves a la corbeta en la Base Naval de Bengasi, en el este de Libia. Residentes de la ciudad informaron de explosiones y de un incendio en el recinto durante la madrugada del domingo; equipos de defensa civil acudieron al lugar y apagaron las llamas.

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El presidente Volodímir Zelensky afirmó que fuerzas ucranianas hundieron la corbeta rusa Merkury frente a las costas de Libia.

De acuerdo con autoridades del este libio, la embarcación había amarrado para cargar combustible y provisiones antes de continuar su travesía. La parada formaba parte de un acuerdo de cooperación entre Rusia y el gobierno instalado en esa zona del país, aunque no se divulgaron detalles sobre la carga que llevaba el buque.

Ucrania también reivindicó un ataque contra el carguero MV Angara

Zelensky afirmó que el segundo objetivo fue el MV Angara, un carguero de carga seca que, según dijo, Moscú utilizaba para trasladar armamento. “El objetivo fue alcanzado”, escribió el presidente, quien añadió que Ucrania mantendrá sus operaciones en las áreas marítimas que ha definido.

Las fuerzas ucranianas emplearon siete drones navales de fabricación nacional para ejecutar la ofensiva contra los buques.

El mandatario agradeció al SBU y al resto de las fuerzas participantes, y calificó el operativo como una respuesta a la invasión rusa. Aganin, por su parte, declaró que la corbeta realizaba una escala para repostar combustible y abastecerse de víveres cuando fue atacada.

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Ucrania ya había realizado operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países como Malí y Siria durante otras etapas de la guerra. La reivindicación de Zelensky sitúa ahora a Libia entre los escenarios externos en los que Kiev asegura haber golpeado objetivos vinculados con Rusia.