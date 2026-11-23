Los agentes del FBI hallaron hasta 2,5 millones de dólares en efectivo y cajas con documentos entre los cuerpos en Jonestown. (FBI/Courtesy the Jonestown Institute)

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En noviembre de 1978, mientras los cuerpos de más de 900 personas aún yacían sobre la tierra roja de Jonestown, en la selva de Guyana, agentes del FBI y funcionarios guyaneses comenzaron a encontrar algo que nadie esperaba: cajas repletas de documentos, centenares de cintas grabadas y, entre los cadáveres, hasta USD 2,5 millones en efectivo. Era la escena del mayor suicidio colectivo de la historia moderna y el primer indicio de un laberinto financiero que tardaría años en desenredarse y que nunca se desenredaría del todo.

Jonestown era el nombre del asentamiento que Jim Jones, fundador y líder del Templo del Pueblo (Peoples Temple), había comenzado a construir en la selva de Guyana en 1974.

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Nacido en Indiana en 1931, Jones había fundado la organización en Indianápolis, a mediados de los años 50, con un discurso que combinaba la igualdad racial, la justicia social y los ideales socialistas.

Con los años, atrajo a decenas de miles de seguidores y trasladó su base de operaciones a California. Pero, a mediados de los ’70, enfrentado a denuncias de abusos y fraude financiero, se mudó con cientos de fieles a Guyana, donde presentó Jonestown como una utopía socialista lejos del capitalismo estadounidense. En la práctica, era un asentamiento aislado, sometido a vigilancia y trabajo forzado.

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Jim Jones, fundador y líder del Templo del Pueblo, la organización que estableció Jonestown en Guyana y condujo hasta la masacre de noviembre de 1978 (Archivo)

El 17 de noviembre de 1978, el congresista demócrata de California Leo Ryan llegó a Jonestown acompañado de periodistas, familiares de miembros de la secta y su asesora legislativa Jackie Speier, para investigar denuncias de que los residentes eran retenidos contra su voluntad.

Al día siguiente, cuando Ryan intentaba regresar a Estados Unidos con un grupo de desertores, hombres armados del Templo los emboscaron en la pista de aterrizaje de Port Kaituma.

Ryan murió asesinado —fue el único congresista en ejercicio asesinado en el cumplimiento de sus funciones en la historia de Estados Unidos—, junto a tres periodistas y un desertor. Speier sobrevivió con cinco heridas de bala.

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La matanza en la pista selló el destino de Jonestown. Consciente de que ya no podía evitar las consecuencias, Jones reunió a sus seguidores y les ordenó participar de un suicidio colectivo.

Entre los integrantes, hizo distribuir una gaseosa con sabor a uva mezclada con Valium, cianuro y sedantes. Algunos padres aceptaron y les dieron la mezcla a sus propios hijos antes de beberla ellos mismos. Otros se resistieron, pero fueron obligados a ingerirla.

Más de 900 personas murieron, entre ellas más de 300 niños. Jones también apareció muerto, con un disparo en la cabeza.

Cuentas en Panamá, Suiza y Venezuela para mover millones antes de la masacre

Las autoridades hallaron dos millones y medio de dólares en efectivo y registros documentales entre las víctimas en Jonestown (Archivo)

Mucho antes de que los primeros cuerpos fueran descubiertos, Jones había tejido una red financiera internacional que habría desconcertado a cualquier auditor. Para eso contó con el asesoramiento legal de Timothy Stoen, un abogado graduado en Stanford que se unió al Templo del Pueblo en 1970 y se convirtió en su principal asesor jurídico durante siete años, antes de desertar en 1977 y convertirse en uno de sus adversarios más activos.

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Fue Stoen quien constituyó en Panamá dos corporaciones fantasma: Briget, S.A., fundada en noviembre de 1975, y la Asociación Evangélica de las Américas, creada en agosto de 1976. Ambas funcionaron como sociedades pantalla para mover dinero del Templo del Pueblo sin dejar un rastro directo.

La mecánica era tan sencilla como opaca: los cheques y donaciones ingresaban por canales legítimos a la cuenta de la Asociación Evangélica en el Banco Mercantile de Panamá, que luego los transfería —en idéntico monto— a la cuenta de esa misma asociación en el Union Bank of Switzerland. La transferencia interbancaria borraba el vínculo entre el templo y sus corporaciones fantasma.

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Según el testimonio posterior de Terri Buford, exsecretaria financiera del templo y una de sus figuras administrativas de mayor confianza, Stoen llegó a viajar a Ciudad de Panamá con USD 500.000 pegados al cuerpo: era el dinero que abriría las cuentas de Briget y la Asociación Evangélica.

“Nunca saqué dinero de contrabando”, respondió Stoen al San Francisco Examiner.

Ingresos mensuales de 250.000 dólares, gran parte de cheques de ancianos

Vista aérea de Jonestown, el asentamiento que Jim Jones estableció en la selva de Guyana en 1974 (Archivo)

La riqueza del Templo tenía distintas fuentes de financiamiento. Muchas, vinculadas con los aportes de sus propios miembros. Según exintegrantes de la organización, los ingresos mensuales rondaban los USD 250.000.

Debbie Blakey, otra exsecretaria financiera que huyó del templo en mayo de 1978 y cuyo testimonio fue uno de los primeros en alertar al gobierno estadounidense sobre las condiciones en Jonestown, declaró que procesaba 65.000 dólares mensuales en cheques de la Administración del Seguro Social (SSA) mientras estuvo en Guyana. Los miembros de la secta de mayor edad eran llevados en autobuses cada mes a un banco de San Francisco que abría a las siete de la mañana, a pedido expreso de Jones, para recibir sus cheques. Muchos también transfirieron la titularidad de sus viviendas a la iglesia, que luego las vendía.

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La organización de Jim Jones recaudaba miles de dólares al mes mediante los cheques de la Seguridad Social de los miembros ancianos de la congregación (FBI/Courtesy the Jonestown Institute)

La misma lógica que usaban con los cheques de los ancianos se aplicaba a las cuentas bancarias: el templo ponía sus cuentas a nombre de residentes de edad avanzada porque ofrecían una garantía que pocos podían dar. No tenían adónde ir, no podían desertar y, si morían, el dinero quedaba en un limbo legal difícil de reclamar desde el exterior.

Una de las principales cuentas en el exterior estaba a nombre de Esther Lillian Mueller, una anciana de la comunidad. Carolyn Layton, una de las principales dirigentes del Templo y pareja de Jones durante una década, la había abierto en 1978 junto a otros dos colaboradores.

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Mueller era leal, anciana y no iba a irse a ningún lado. No lo hizo. Murió el 18 de noviembre junto a las otras 911 personas.

Tres hombres detenidos con el dinero dos días después de la masacre

Mientras más de 900 personas morían en la selva de Guyana, tres hombres huían con una maleta llena de efectivo.

Pocas horas después de que se encontraran los cadáveres, la policía de Guyana arrestó en la pequeña aldea de Port Kaituma, a ocho kilómetros de Jonestown, a tres miembros del templo: Mike Prokes y los hermanos Tim y Mike Carter.

La policía de Guyana arrestó en Port Kaituma a tres miembros del templo con joyas, dinero e instrucciones para enviar fondos a la embajada soviética (Youtube/Alimono)

Mike Prokes era responsable de las relaciones públicas del Templo del Pueblo, y los hermanos Tim y Mike, integrantes del círculo de confianza de Jones. Los tres llevaban joyas, oro y efectivo.

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Tim Carter indicó luego a la policía el lugar de la selva donde habían escondido más de USD 250.000. En el complejo de Jonestown, las autoridades guyanesas recuperaron otros USD 634.867, además de 57.000 dólares guyaneses. También hallaron numerosos cheques del Tesoro de Estados Unidos, emitidos a nombre de beneficiarios del Seguro Social que vivían en la comunidad.

En su huida, los hermanos Carter y Prokes llevaban además cartas firmadas por Annie Jane McGowan, una anciana del templo, con instrucciones para que dos bancos suizos con sucursales en Ciudad de Panamá enviaran cheques de caja a la Embajada de la Unión Soviética en Georgetown. Maria Katsaris, quien ocupaba uno de los rangos más altos dentro del liderazgo del Templo y era la encargada de las finanzas de la organización, probablemente mecanografió esas cartas usando la firma de McGowan.

Los millones de dólares que quedaron bajo disputa

El receptor judicial Robert Fabian abrió en 1980 una caja de seguridad en Panamá a nombre de Carolyn Layton con 60.050 dólares en efectivo

El dinero de Jonestown también abrió un frente de controversia para el gobierno guyanés. El 20 de noviembre de 1978, dos días después de la masacre, la primera ministra Viola Burnham, esposa del jefe de gobierno Forbes Burnham, y el viceprimer ministro Ptolemy Reid regresaron desde Port Kaituma en un avión cargado con plata y objetos de valor.

La noticia llegó a The Washington Post a fines de diciembre. El diario informó que el cargamento superaba el millón de dólares e incluía efectivo, oro y joyas. La publicación despertó sospechas sobre el destino de esos bienes y los posibles vínculos entre el gobierno y el Templo del Pueblo.

En enero, las autoridades guyanesas rechazaron esas insinuaciones y presentaron comprobantes de que el dinero había sido depositado en el Banco de Guyana. Aclararon que dos policías custodiaban los valores durante el vuelo y que el jefe de gobierno y el viceministro no habían intervenido en su traslado. Sin embargo, la recuperación de los fondos del Templo todavía estaba lejos de resolverse.

Según Rebecca Moore, historiadora y profesora emérita de Estudios Religiosos de la Universidad Estatal de San Diego, que investigó durante décadas la historia del Templo del Pueblo, Guyana terminó devolviendo apenas el 36% de los USD 1,45 millones que había localizado en fondos de la organización.

La caja de seguridad de Carolyn Layton en Panamá: USD 60.050 en efectivo

El abogado Robert Fabian, designado por el juez Ira Brown como receptor de los bienes del templo en enero de 1979, tomó declaraciones, entrevistó a exmiembros y apeló a los registros disponibles para reconstruir el mapa financiero de la organización.

Buford le habló a Fabian de una hoja de papel que Carolyn Layton guardaba con el nombre de cada cuenta y cada caja de seguridad. “Carolyn era la única que tenía toda la información porque Jones no recordaba los números”, declaró Buford. Nadie más vio esa hoja. Carolyn murió en Jonestown.

El rastro llevó a Fabian hasta una caja de seguridad en el Banco Unión de Venezuela en Ciudad de Panamá, la número 110, alquilada a nombre de Layton. El 13 de agosto de 1980 —casi dos años después de la masacre—, los investigadores la abrieron y encontraron certificados de acciones de Briget y la Asociación Evangélica, las corporaciones fantasma que Stoen había constituido años antes, estados de cuenta de varios bancos, documentos varios y USD 60.050 en efectivo.

Reclamos por USD 1.800 millones contra un fondo de 13 millones

El fondo judicial de Jonestown resolvió demandas del gobierno estadounidense y entregó compensaciones a los familiares del congresista Leo Ryan

Para mayo de 1980, Fabian había logrado reunir cerca de USD 10 millones en activos del templo. Con los intereses acumulados, el monto total creció hasta unos USD 13 millones. Frente a esa cifra, los 709 demandantes habían presentado reclamos por USD 1.800 millones.

El gobierno de los Estados Unidos reclamó primero: el Departamento de Justicia exigió USD 4,3 millones por los costos del traslado de los cuerpos desde Jonestown hasta la base aérea de Dover, en Delaware. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) sumó otra demanda al revocar la exención impositiva del templo. En 1981, ambas agencias aceptaron un acuerdo extrajudicial de USD 1,7 millones, lo que redujo los activos disponibles a USD 7,9 millones.

Los cinco hijos del congresista Leo Ryan, asesinado en la pista de Port Kaituma el día anterior a la masacre, recibieron en conjunto USD 135.000 —USD 27.000 cada uno—. Jackie Speier, asesora de Ryan que sobrevivió baleada en la pista, recibió USD 360.000.

Los exmiembros del templo obtuvieron en total USD 1 millón. Los familiares de las víctimas recibieron en conjunto USD 7,9 millones, aunque Fabian estimó los pagos en apenas USD 328 por año de expectativa de vida del fallecido.

La fortuna total del templo: 20 millones estimados, rastro incompleto

Los rumores siempre superaron a los hechos. Stoen, en declaraciones a la revista Time, habló de USD 20 millones dispersos en cuentas bancarias por todo el mundo. Buford había mencionado USD 8 millones solo en Suiza. Lo verificado fue más modesto: a finales de 1978 se habían localizado USD 8,5 millones —sin contar inmuebles en Los Ángeles, San Francisco y Redwood Valley ni maquinaria pesada ni equipos médicos.

El rastro incompleto llevaba además a cuentas en Curazao, Venezuela, Granada y Zúrich. Marceline Jones, esposa de Jim, tenía USD 17.000 en Nassau. Deborah Touchette administraba una cuenta en Granada. Cuánto dinero quedó sin encontrar sigue siendo, todavía hoy, una pregunta sin respuesta definitiva.

En noviembre de 1983, días antes del quinto aniversario de la masacre, el juez Ira Brown concluyó la disolución del Templo del pueblo como corporación sin fines de lucro. El tribunal había distribuido más de USD 13 millones. Fabian solicitó además permiso para destruir la lista de sobrevivientes y familiares que había compilado durante su gestión como receptor, para que no fueran acosados.