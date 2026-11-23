La protección estándar analiza patrones en el propio dispositivo y mantiene su funcionamiento sin conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Messages ofrece una opción llamada Enhanced protection (protección mejorada) que usa los modelos de inteligencia artificial Gemini, en la nube de Google, para revisar las conversaciones con remitentes que no están en la agenda y detectar estafas. Hay que activarla a mano: la app trae por defecto la protección estándar.

Se activa en cuatro pasos. Primero, abrir Google Messages y tocar la foto de perfil, arriba a la derecha. Segundo, entrar en Ajustes de Messages. Tercero, abrir Protección y seguridad. Cuarto, en la sección de protección contra spam y estafas, elegir la protección mejorada.

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La pantalla ofrece tres modos: mejorada, estándar y sin protección, que Google marca como no recomendada, según Android Police. La ayuda oficial de Google aclara que la sección solo aparece si la función está disponible en el teléfono. Para volver atrás, se repite el mismo camino.

Android Police informó que Google anunció la función el 14 de octubre de 2026 junto con otras defensas de Android contra estafas, y que empezó a llegar a los teléfonos a fines de ese mes. El despliegue es gradual: si la opción no aparece, conviene actualizar la app desde Play Store y revisar de nuevo días después.

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Qué cambia respecto de la protección estándar

Google la describe como el nivel más alto de protección contra estafas complejas, como las que empiezan con un saludo o una oferta de trabajo y piden dinero días después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección estándar analiza los mensajes en el propio teléfono, con modelos de aprendizaje automático que buscan patrones conocidos de spam en mensajes de remitentes desconocidos, según la ayuda de Google. Si un mensaje trae un enlace, la app lo envía a Google para comprobar si es seguro. Funciona incluso sin conexión a internet.

La versión mejorada agrega el análisis de los mensajes en Private AI Compute, un espacio de la nube de Google reservado para procesar datos con sus modelos Gemini más grandes. Google la describe como el nivel más alto de protección contra estafas complejas, como las que empiezan con un saludo o una oferta de trabajo y piden dinero días después.

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Android Police agrega una segunda mejora: un modelo más pequeño, Gemini Nano, que corre en el teléfono y usa señales de la web en tiempo real para calificar enlaces desconocidos. Sirve para detectar sitios fraudulentos nuevos que aún no figuran en listas de bloqueo. También se rediseñó la advertencia que aparece antes de abrir un enlace enviado por un número no guardado.

Qué pasa con la privacidad de los chats

El 40 por ciento de los usuarios teme sufrir fraude móvil según un estudio realizado por Google y YouGov. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google afirma que, en ambos modos, los datos de los mensajes son privados y no están disponibles para nadie más, ni siquiera para la propia empresa. Sobre la protección mejorada, indica que la información viaja cifrada y se procesa en un entorno dedicado y seguro. Según Android Police, solo se analizan las conversaciones con remitentes que no están en los contactos.

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Hay una excepción que señaló Android Police: cuando el usuario denuncia un mensaje como spam, Google recibe ese mensaje y su contenido para analizarlo fuera de Private AI Compute. Activar la opción cambia entonces el lugar donde se procesan algunos mensajes, de local a la nube, aunque la empresa asegura que siguen siendo privados.

Google Messages incorporó la protección mejorada con inteligencia artificial Gemini para identificar estafas de remitentes desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué teléfonos son compatibles

El análisis de estafas en la nube funciona en los Google Pixel 6 y posteriores, en la línea Samsung Galaxy S24 y posteriores, en los plegables Galaxy Z Flip 6 y Z Fold 6 en adelante, y en otros teléfonos Android con AICore, el servicio del sistema que ejecuta modelos de IA en el dispositivo, según Android Police.

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La revisión de enlaces con Gemini Nano exige equipos más nuevos: el Pixel 10 y posteriores, la serie Galaxy S26, los Galaxy Z Flip 8 y Z Fold 8, y algunos otros modelos. Android Police citó además una encuesta de Google con YouGov en Estados Unidos, Canadá y Australia: el 40% de los usuarios de teléfonos inteligentes dijo estar muy o extremadamente preocupado por el fraude móvil.