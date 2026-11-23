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La corbeta estaba repostando cuando fue alcanzada por drones ucranianos (Reuters)

Las imágenes satelitales captadas el domingo por la empresa Vantor sobre el puerto de Bengasi, en la Libia oriental, contaban dos historias en un mismo encuadre: antes del amanecer del 22 de noviembre, la corbeta Merkury de la Armada rusa repostaba combustible amarrada al muelle de la base naval; horas después, solo la proa del buque asomaba sobre el agua, envuelta en humo, mientras los restos de la embarcación yacían volcados en el fondo del puerto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó el lunes que siete drones navales de fabricación ucraniana hundieron la corbeta y destruyeron también un buque de carga seco ruso, en lo que calificó como “una operación ucraniana ejemplar”.

La operación, atribuida al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), marcó un nuevo hito en la campaña de Kiev contra activos navales y logísticos rusos fuera del teatro de guerra convencional. Aunque el SBU no emitió comentarios oficiales, una fuente de la agencia confirmó la autoría del ataque al medio especializado en defensa The War Zone.

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La corbeta valía entre 200 y 350 millones de dólares y fue uno de los buques más nuevos de Rusia

La Merkury era una corbeta de la clase Project 20380 Steregushchiy, incorporada a la flota rusa en 2023 —en plena guerra— y estimada en entre USD 200 millones y USD 350 millones. Con una tripulación de alrededor de 90 marineros, el buque estaba equipado con ocho lanzamisiles y sistemas de defensa antiaérea. Según las autoridades libias, el barco había hecho escala en Bengasi para repostar y reabastecerse camino a Rusia, en el marco de acuerdos de cooperación marítima con el gobierno del este de Libia.

Zelensky precisó en su cuenta de Telegram que, junto con la corbeta, fue destruido también un helicóptero de combate ruso Ka-27 que se encontraba a bordo del buque en el momento del ataque. El segundo objetivo alcanzado fue el buque de carga seca MV Angara, que el mandatario ucraniano describió como un transporte de armas ruso. “Seguimos con las operaciones en las aguas designadas”, escribió Zelensky.

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Una toma más amplia del puerto muestra la ubicación del buque ruso

Cuatro drones fueron interceptados, pero dos alcanzaron el blanco

La investigación preliminar del gobierno libio indicó que varios drones navales ucranianos fueron lanzados desde una base controlada por fuerzas ucranianas en el oeste de Libia. Al menos cuatro aparatos fueron interceptados y destruidos, mientras que dos impactaron directamente contra la Merkury. Medios libios citados por Al Jazeera señalaron que un número no determinado de ciudadanos rusos y libios murió en el ataque, mientras que fuentes médicas reportaron al menos diez heridos leves —entre rusos y libios— que recibían tratamiento en Bengasi. Las autoridades locales no confirmaron víctimas fatales de forma oficial.

Las imágenes satelitales de Vantor, distribuidas por las agencias Reuters y AP, mostraron el antes y el después del impacto: en la fotografía previa, la Merkury permanece fondeada junto al muelle; en la posterior, el casco volcado casi desaparece bajo el agua, y una columna de humo se eleva sobre el puerto de Bengasi. Una toma más amplia permitió dimensionar la distancia que los drones recorrieron dentro del propio puerto para alcanzar su objetivo.

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Una vista satelital muestra el puerto de Bengasi tras una explosión a bordo de un buque ruso atracado en la base naval (Vantor/Folleto vía REUTERS)

Libia denunció la violación de su soberanía y pidió una investigación de la ONU

El gobierno de la Libia oriental, afiliado al Ejército Nacional Libio (ENL) del mariscal Jalifa Haftar, condenó el ataque con dureza y descartó verse arrastrado al conflicto. “El gobierno libio no permitirá que los puertos, el territorio ni las aguas territoriales libias se conviertan en un escenario para ajustar cuentas o exportar conflictos internacionales”, advirtió en un comunicado el primer ministro Osama Hamad. El funcionario anunció además que su administración presentó una solicitud formal ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se abra una investigación internacional.

Hamad pidió indagar las “sospechas de que las embarcaciones fueron lanzadas desde el oeste de Libia” y exigió verificar la presencia de expertos ucranianos en el país, además de explicaciones formales por parte de Kiev sobre sus actividades. El gobierno libio inició también una investigación conjunta con Rusia. Las autoridades rusas, en tanto, no emitieron ninguna reacción inmediata.

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Un carguero ruso también fue parte de los objetivos de la operación ucraniana

El ataque es parte de una campaña ucraniana que ya abarca el Mediterráneo y el Báltico

El hundimiento de la Merkury no fue un episodio aislado. En la misma jornada del domingo, otro drone naval ucraniano impactó contra el buque de carga Ascalon —un barco bajo sanciones internacionales— cuando navegaba frente a Bengasi, según fuentes militares libias citadas por Reuters. Un día antes, el buque de carga ruso Sparta II había sufrido un incendio en el golfo de Finlandia tras ser alcanzado por dos drones, en un ataque que las fuerzas armadas finlandesas atribuyeron con alta probabilidad a Ucrania. Los equipos de emergencia de Finlandia, Rusia y Estonia colaboraron para apagar las llamas.

La empresa de seguridad marítima Ambrey señaló que la campaña ucraniana “no ha estado confinada al mar Negro desde hace tiempo”, y que los activos navales rusos, la logística militar y el transporte comercial enfrentan “una amenaza en expansión en el Báltico y el Mediterráneo”. La firma recordó una serie de ataques previos contra buques vinculados a Rusia en el Mediterráneo: el hundimiento del carguero Ursa Major frente a las costas de España en diciembre de 2024, la destrucción del metanero Arctic Metagaz frente a Libia en marzo de 2026, y los daños sufridos por los buques Seajewel y Vilamoura. Si se confirma la responsabilidad ucraniana en el hundimiento de la Merkury, el total de buques rusos perdidos desde el inicio del conflicto se acercaría a los 40, incluido el crucero Moskva, insignia de la Flota del Mar Negro, hundido por un misil ucraniano en abril de 2022.

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El periodista Adam Withnall, de The Independent, señaló que el radio de acción de los drones ucranianos —más de 2.000 kilómetros desde el territorio de Ucrania hasta el puerto de Bengasi— convierte este ataque en uno de los más audaces de la guerra.