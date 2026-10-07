Estados Unidos

“¿Cómo saben que fue consensuado?: revelan videos de las entrevistas de la policía universitaria de Cornell por la denuncia de violación grupal en una fraternidad

Las grabaciones muestra el relato de una testigo sobre una supuesta reunión de Chi Phi para acordar una versión y la negativa de un integrante, quien aseguró que el encuentro no abordó el caso

En las grabaciones, una mujer afirma que integrantes de Chi Phi habrían buscado acordar una versión de lo ocurrido. Otro estudiante de la fraternidad dice que escuchó que los encuentros fueron consensuados, aunque no pudo precisar quiénes participaron ni cómo se llegó a esa conclusión (ABC News).
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Videos obtenidos por ABC News muestran entrevistas realizadas por la Policía de la Universidad de Cornell a estudiantes en las semanas posteriores a una denuncia de presunta violación grupal en la fraternidad Chi Phi.

En una de las grabaciones, un integrante de la organización sostuvo que el encuentro había sido consensuado, aunque no pudo explicar cómo conocía esa versión. Otra alumna afirmó haber oído que miembros de la fraternidad buscaron unificar el relato sobre lo ocurrido durante una reunión.

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La denuncia fue presentada por una exestudiante identificada como Jane Doe, quien acusó haber sufrido la agresión durante la noche del 19 de octubre de 2024. El caso derivó en expulsiones y sanciones disciplinarias contra los estudiantes implicados.

Sin embargo, la Fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos tras revisar un resumen de seis páginas que omitía partes del testimonio, incluida su afirmación de que podía decir con “100% de seguridad” que había sido abusada.

Actualmente, hay dos investigaciones en curso. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, evalúa si corresponde presentar cargos penales. En paralelo, la exfiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates encabeza una revisión independiente sobre la respuesta de la institución a la denuncia.

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La estudiante identificada como Jane Doe denunció haber sufrido una agresión sexual grupal la noche del 19 de octubre de 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis).
La estudiante identificada como Jane Doe denunció haber sufrido una agresión sexual grupal la noche del 19 de octubre de 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis).

Una testigo y un integrante de Chi Phi dieron versiones distintas sobre una posible reunión

Las grabaciones reveladas por ABC News incluyen el testimonio de una mujer que afirmó haber escuchado que integrantes de Chi Phi celebraron una reunión para acordar qué dirían sobre lo ocurrido esa noche.

Según relató, le transmitieron que la versión era que se trató de “una orgía consensuada”, aunque no debían difundirla porque perjudicaría la imagen de la fraternidad.

A partir de esa versión, un investigador consultó a un integrante de Chi Phi que no habría participado en la presunta agresión sobre la existencia de mensajes o reuniones destinadas a coordinar un relato.

Una persona con el rostro borroso permanece sentada en un sofá dentro de una sala frente a un hombre que escribe en un escritorio
Una testigo afirmó que integrantes de la fraternidad se reunieron para unificar un relato conveniente sobre los hechos ocurridos (Captura de video: ABC News).

El estudiante negó que hubiera habido una reunión específica sobre el caso y explicó que se trató de una reunión semanal del capítulo, en la que se abordaron distintos asuntos. A su vez, aseguró no conocer mensajes de texto con ese propósito.

En la misma entrevista, el joven dijo haber escuchado que el rumor general era que el encuentro con Jane Doe fue “algo consensuado”.

Ante eso, el investigador indagó: “Estuve en la universidad. Lo entiendo. En la universidad, yo no habría dicho: ‘Anoche hubo un increíble acto consensuado’, ¿verdad?”. Por consiguiente, insistió: “¿Cómo saben que fue consensuado?”.

El miembro de la fraternidad respondió que no recordaba con precisión qué se había dicho, pero que los hombres les habían contado a otras personas que tuvieron relaciones sexuales con la mujer.

A su vez, expresó que recordaba haber visto a Jane Doe en una cama completamente vestida mientras hablaba con otras personas. Pese a ello, no podía precisar quiénes estaban allí.

El agente le reprochó que no pudiera identificar a los integrantes de la fraternidad que estuvieron presentes: “Simplemente me preocupa porque sabes cómo se ve esto. Eres un hermano de la fraternidad. Sabes muy claramente lo que ella está haciendo, ¿verdad? Pero no puedes recordar quiénes estaban allí”.

Por consiguiente, el integrante de Chi Phi manifestó: “Quiero decir, no sabía exactamente lo que estaba haciendo, no. No puedo recordar exactamente a todos los que estaban allí. Y, como dije antes, no quiero hacer suposiciones basadas en lo que no recuerdo”.

Vista superior de una sala donde una persona se sienta en un sofá y un agente escribe en un cuaderno sobre un escritorio
Un miembro de Chi Phi negó la coordinación de un testimonio falso y sostuvo que le dijeron que el encuentro con la denunciante fue consensuado (Captura de video: ABC News).

La denunciante pidió que los estudiantes fueran apartados del campus

Meses después de los hechos, Jane Doe declaró ante un panel de Cornell, según una transcripción obtenida por ABC News: “Me prostituyeron y me usaron como cebo para un grupo de hombres”.

Luego agregó: “Recuerdo una habitación oscura con sombras de hombres que entraban y salían constantemente. Y recuerdo sentir que era una broma y que yo no estaba al tanto”.

Al concluir su testimonio, pidió a la universidad que hiciera el campus más seguro: “Por favor, hagan que sea más seguro para mis seres queridos y para la comunidad en general saquen a esos chicos del campus”.

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