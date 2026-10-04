El 35% de las mujeres de Cornell declaró haber sufrido agresión sexual: el dato sacude al campus en pleno escándalo por la fraternidad Chi Phi

La gobernadora Hochul firmó una orden ejecutiva para sacarle el caso al fiscal Van Houten y ponerlo en manos de la fiscal general James (FOX 5 New York)

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La violencia sexual en los campus universitarios de Estados Unidos lleva décadas en el centro del debate público, pero los números que acaba de publicar una de las universidades más prestigiosas del país volvieron a sacudir la conversación.

Según la Encuesta sobre Agresión Sexual y Conductas Relacionadas (SARM) de 2025 —exigida por el estado de Nueva York— una de cada tres mujeres de pregrado en la Universidad de Cornell afirmó haber sufrido contacto sexual no consensual durante su tiempo en la institución. Entre los hombres, el porcentaje fue del 8%.

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El informe llega en un momento de particular tensión para la Ivy League ubicada en Ithaca: una ex estudiante identificada como Jane Doe presentó en septiembre de 2026 una demanda civil de 101 páginas contra siete ex integrantes de la fraternidad Chi Phi, a quienes acusa de haberla drogado y agredido sexualmente en octubre de 2024.

El caso, que la fiscalía había archivado sin cargos, volvió a ponerse en marcha ante la justicia penal, según informó ABC News.

La violencia sexual en los campus vuelve a poner a las instituciones frente a preguntas que llevan décadas sin respuesta (REUTERS/Lauren Petracca)

Lo que reveló la encuesta sobre el entorno donde ocurren las agresiones

El informe, elaborado por el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Agresión Sexual en el Campus de Cornell, concluyó que las tasas de agresión “siguen siendo persistentemente altas a pesar de una larga historia de acciones para abordar el problema”.

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El alcohol estuvo presente en la mayoría de los incidentes: el agresor lo había consumido en el 62% de los casos y la víctima en el 55%.

En la mitad de los episodios, las personas afectadas declararon haber estado conscientes pero incapacitadas por alcohol o drogas; el 19% dijo haber perdido el conocimiento.

La diferencia entre mujeres afiliadas a fraternidades o sororidades y las que no lo estaban resultó marcada: el 52% de las vinculadas a organizaciones griegas reportó haber sido víctima de agresión sexual, frente al 29% entre quienes no tenían esa afiliación.

La vida social en los campus universitarios tiene un lado que pocas instituciones miden con esta precisión (REUTERS/Lauren Petracca)

Por qué los especialistas creen que el problema es mayor de lo que muestran los datos

Jennifer Simmons Kaleba, vicepresidenta de comunicaciones de la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto (RAINN), la mayor organización antiviolación sexual de Estados Unidos, señaló que los datos relevados subestiman la magnitud real del problema.

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“Si hay una conclusión que sacar de todo esto, es que sabemos con certeza que el fenómeno está subregistrado”, afirmó en declaraciones a ABC News.

La organización que dirige estima que 1 de cada 6 mujeres universitarias de primer año sufre una agresión sexual en su primer año de estudios, y que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 14 hombres de pregrado padecen una violación o agresión sexual por la fuerza o incapacitación antes de graduarse.

La organización que atiende a sobrevivientes de agresión sexual advierte que los casos que llegan a las estadísticas son apenas una parte del total (@RAINN)

El caso que puso a Cornell en el centro de la tormenta

Los datos de la SARM se conocieron en paralelo al escándalo que envuelve a Chi Phi, fraternidad cuya sede en Ithaca fue clausurada tras las denuncias.

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Doe, que tenía 20 años en el momento de los hechos, afirma que llegó a la casa de la fraternidad la noche del 19 de octubre de 2024 tras haber consumido alcohol y que, una vez adentro, fue presionada a consumir ketamina hasta quedar incapacitada, momento en que siete integrantes la habrían agredido sexualmente.

Uno de ellos habría enviado un mensaje al grupo de Snapchat “Chi Phi Actives” invitando a otros miembros a subir.

La fraternidad ya acumulaba antecedentes internos antes de que la denuncia de Doe llegara a la justicia (REUTERS/Lauren Petracca)

La fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos en 2024, con el argumento de que la declaración policial de Doe describía su participación en el consumo de drogas y en el contacto sexual como voluntaria y consensuada.

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Sin embargo, la demanda presentada ante los siete acusados, Cornell, la fraternidad Chi Phi, la sororidad Delta Delta Delta y otros demandados, expuso versiones sustancialmente diferentes.

El fiscal Matthew Van Houten señaló que su oficina no contaba con la transcripción completa de la entrevista de Doe, en la que ella declaró tener “100% de confianza” en su denuncia de violación.

Ante esa revelación, Van Houten confirmó el 27 de septiembre de 2026 que reabrió la investigación y anunció su intención de llevar el caso ante un gran jurado. “Queremos reexaminar si existe evidencia adicional de la que no teníamos conocimiento en noviembre de 2024 y que cambiaría nuestra evaluación del caso”, dijo el funcionario a ABC News.

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El fiscal reconoció que tomó su decisión de 2024 con información incompleta y ahora tiene que explicar por qué (NewsChannel 9 WSYR Syracuse)

Cómo respondió la universidad ante las denuncias

La universidad sostiene que llevó a cabo una investigación detallada bajo el Título IX que incluyó al menos 12 audiencias, 50 entrevistas con 32 testigos y un panel de docentes y personal capacitado que deliberó durante varios días.

Al cierre de ese proceso, se aplicaron expulsiones y suspensiones, aunque Cornell no identificó públicamente a los sancionados. La institución negó que los acusados hayan recibido sanciones reducidas a cambio de redactar ensayos, como sostiene la demanda civil.

Tres de los siete demandados rechazaron las acusaciones a través de sus abogados. Las defensas de Scott Kretzschmar y Scott Norris emitieron comunicados en los que niegan la participación de sus clientes en los hechos denunciados.

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Cornell dice haber actuado con todas las herramientas que tenía; sus críticos dicen que esas herramientas no alcanzaron (REUTERS/Lauren Petracca/File Photo)

La gobernadora de Nueva York y la fiscal general se sumaron al caso

La presión pública derivó en una escalada institucional. La gobernadora Kathy Hochul exigió que Cornell contrate un abogado externo para llevar adelante una investigación independiente sobre el manejo del caso y la cultura del campus, pedido al que la universidad accedió.

El 1 de octubre de 2026, Hochul firmó una orden ejecutiva que designa a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para el caso de la supuesta violación grupal en Chi Phi.

La demanda incluye entre los demandados a un bar de Ithaca llamado Moonies, que habría servido alcohol a Doe —que entonces tenía 20 años— la noche del incidente.

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