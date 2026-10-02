Kathy Hochul designa una fiscal especial para investigar la denuncia de violación grupal en una fraternidad de Cornell

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que firmó una orden ejecutiva para nombrar a la fiscal general Letitia James como fiscal especial en la investigación (FOX 5 New York).

Guardar

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para dirigir la investigación sobre la denuncia de violación grupal presentada por una exalumna de la Universidad de Cornell.

La mujer, identificada como Jane Doe en documentos judiciales, acusó a siete miembros de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y abusado en octubre de 2024. Según su testimonio, uno de los acusados habría enviado un mensaje en redes sociales a otros integrantes de la fraternidad para alertarlos sobre lo que ocurría e invitarlos a participar.

PUBLICIDAD

La decisión apartó de la investigación al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, quien inicialmente resolvió no presentar cargos. Posteriormente, reabrió el caso luego de que la exestudiante presentara una demanda civil.

Van Houten alegó que su oficina se basó en un resumen de seis páginas elaborado por la policía universitaria sobre la declaración de la denunciante y que no llevó a cabo una investigación independiente, informó ABC News.

Una exalumna acusó a siete miembros de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido en octubre de 2024 (REUTERS/Jeenah Moon).

Hochul denunció omisiones en el informe policial de Cornell

Durante una conferencia de prensa en Manhattan, la gobernadora cuestionó el informe que la Policía de Cornell remitió a la fiscalía. Según revelaciones posteriores, la mujer había manifestado estar “100% segura” de que había sido violada, pero esa afirmación no quedó reflejada en el resumen policial.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Hochul sostuvo que la joven fue desatendida por las instituciones encargadas de protegerla y puso en duda a la fiscalía: “¿En qué mundo el fiscal de distrito no la entrevista, ni entrevista a ninguna otra persona involucrada, ni siquiera solicita la transcripción completa?”.

Por su parte, James señaló que el caso pasa a ser una investigación penal activa a cargo de su oficina y aseguró que analizará los hechos, reunirá pruebas, entrevistará a testigos y promoverá acusaciones si los elementos del caso lo justifican.

No obstante, la fiscal no precisó cuánto podría durar la investigación: “Sé que quieren respuestas. Yo también. Una investigación exhaustiva de esta naturaleza lleva tiempo, pero mi oficina está comprometida a llevarla hasta el final”.

PUBLICIDAD

La fiscal Letitia James asumió la causa como una investigación penal activa a cargo de su oficina (REUTERS/Jeenah Moon).

El fiscal Van Houten respaldó la designación de James y anunció que cooperará con su oficina. “Ha quedado claro que la Universidad no nos proporcionó toda la información. La atención se ha centrado, y debe seguir centrándose, en las víctimas”, indicó en una declaración recogida por CBS News.

El abogado de la denunciante, Thomas P. Giuffra, manifestó que él y Jane Doe están “satisfechos” con la intervención de James, dado que “las contradicciones entre las declaraciones del fiscal de distrito y las de la policía de Cornell han sido impactantes”.

En paralelo, Cornell afirmó que respalda el nombramiento de la fiscal especial y que encargará una revisión externa e independiente sobre la forma en que abordó el caso. Esta investigación había sido solicitada por Hochul el martes 29 de septiembre.

PUBLICIDAD

Asimismo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, aseveró en una publicación en X: “Las acusaciones en el caso de agresión sexual de Cornell son profundamente perturbadoras y desgarradoras. La Universidad de Cornell ha fallado a esta sobreviviente”.

Luego agregó: “Apoyo plenamente la decisión de la gobernadora Hochul de nombrar a la fiscal general James como fiscal especial en este caso y espero con interés la investigación completa y exhaustiva que está por venir. La rendición de cuentas y la justicia no pueden ser simplemente valores, también deben cumplirse”.

Kathy Hochul cuestionó que la fiscalía local no entrevistara a la denunciante ni pidiera su declaración completa a la policía universitaria (REUTERS/Jeenah Moon).

El caso reavivó el debate sobre el consentimiento bajo intoxicación

En la misma conferencia, Hochul también anunció su apoyo a cambios en la legislación de Nueva York sobre delitos sexuales. La gobernadora busca eliminar una limitación que, según explicó, dificulta las investigaciones y las acusaciones cuando una persona se intoxica voluntariamente hasta perder la capacidad de consentir.

PUBLICIDAD

La legislación estatal exige, por regla general, que una acusación de violación incluya el uso de la fuerza o una negativa clara, salvo que la víctima estuviera físicamente indefensa por encontrarse inconsciente o mentalmente incapacitada tras haber sido drogada sin su consentimiento. Nueva York es uno de los 19 estados con una norma de este tipo, precisó Associated Press.

“Si alguien está demasiado intoxicado para dar su consentimiento, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no justifica la agresión sexual ni la violación en grupo, punto”, expresó Hochul.

La gobernadora dijo que trabajará con los legisladores estatales para modificar esa disposición mientras avanza la investigación dirigida por James.