Retiran frutos rojos congelados por un brote de E. coli que dejó 17 enfermos y 6 hospitalizados: estos son los lotes afectados

La empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A. amplió el retiro de frutos rojos congelados en Estados Unidos por posible contaminación con E. coli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A. amplió el retiro de frutos rojos congelados orgánicos comercializados bajo las marcas Great Value y Trader Joe’s en Estados Unidos, tras un brote de E. coli O145 vinculado con 17 contagios y seis hospitalizaciones. La medida, anunciada el 2 de octubre de 2026, incorpora lotes adicionales de arándanos y mezclas de frutos rojos que llegaron a tiendas de Walmart y Trader Joe’s en decenas de estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) establecieron que los arándanos orgánicos congelados suministrados por la compañía de San Carlos, Chile, estuvieron asociados con la infección. La autoridad federal informó que los casos se detectaron en Florida y Georgia, que no hubo muertes y que la investigación epidemiológica, de laboratorio y de trazabilidad permitió relacionar los productos con el brote, de acuerdo con los CDC.

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La investigación federal fue cerrada el 21 de septiembre, aunque el retiro de productos continúa porque las bolsas identificadas tienen fechas de consumo preferente que se extienden hasta 2028. La ampliación anunciada en octubre se sumó a las medidas iniciadas el 3 de julio y el 3 de septiembre, cuando Frutas y Hortalizas del Sur S.A. retiró otras partidas de arándanos y mezclas congeladas, según la FDA.

Qué frutos rojos congelados de Walmart fueron retirados por E. coli

La ampliación del retiro comprende dos productos de la marca Great Value, vendidos en Walmart, y una mezcla de frutos rojos de Trader Joe’s. La FDA indicó que el motivo es la posible presencia de E. coli O145:H28, una cepa productora de toxina Shiga que puede causar infecciones gastrointestinales y, en determinadas situaciones, complicaciones renales, según la FDA.

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El primer producto incluido es Great Value Organic Triple Berry Blend, una mezcla orgánica de frutillas, moras y arándanos en envases de 10 onzas, equivalentes a unos 283 gramos. El aviso alcanza a las bolsas con código UPC 7874211226 y lotes 6 031 01 y 6 041 01. Las fechas de consumo preferente identificadas son el 31 de enero de 2028 y el 10 de febrero de 2028, de acuerdo con la FDA.

También fueron retirados lotes de Great Value Organic Blueberries, arándanos orgánicos congelados en presentaciones de 10 onzas. El producto lleva el UPC 7874211213 y los lotes alcanzados son 6 019 01, 6 040 01 y 6 163 01. Las bolsas tienen fechas de consumo preferente del 19 de enero, 9 de febrero y 12 de junio de 2028, según la FDA.

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El tercer producto incorporado en esta etapa es Trader Joe’s Organic Mixed Berry Blend, en bolsas de 12 onzas, unos 340 gramos. El retiro abarca el lote 6 051 01, identificado con UPC 00977654 y fecha de consumo preferente del 20 de febrero de 2028. La autoridad sanitaria precisó que la medida se limita a los lotes y códigos incluidos en el aviso oficial, según la FDA.

Los CDC contabilizaron 17 casos de infección y seis hospitalizaciones en Florida y Georgia relacionados con el consumo de los arándanos orgánicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué estados se vendieron los frutos rojos Great Value retirados

Los productos Great Value alcanzados por el aviso fueron distribuidos en tiendas Walmart seleccionadas de 30 estados y Puerto Rico. La lista incluye Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Míchigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin y Virginia Occidental, de acuerdo con la FDA.

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La distribución de los productos de Trader Joe’s comprendió 26 estados y el Distrito de Columbia. La empresa despachó las bolsas alcanzadas a locales seleccionados en Alabama, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Míchigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin, según la FDA.

Las autoridades no indicaron que cada tienda de esas jurisdicciones haya recibido los productos. El aviso establece que se enviaron a comercios seleccionados, por lo que la verificación depende del código de barras, el lote y la fecha de consumo preferente impresos en cada bolsa. La FDA pidió a los consumidores revisar los productos que mantengan en sus congeladores, según la FDA.

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Cuántas personas se enfermaron por el brote de E. coli de los arándanos congelados

El brote vinculado con los arándanos congelados dejó 17 personas enfermas y seis hospitalizadas, lo que equivale al 35% de los pacientes sobre quienes los CDC disponían de información clínica. No se registraron muertes. Los síntomas de los casos confirmados comenzaron entre el 11 de mayo y el 2 de agosto de 2026, de acuerdo con los CDC.

Los pacientes residían en Florida y Georgia. Los CDC señalaron que el número de casos informado puede ser inferior al real, porque algunas personas se recuperan sin acudir a centros médicos o no son sometidas a análisis que permitan confirmar una infección por E. coli. La agencia aclaró además que la distribución comercial de los productos pudo exceder los estados donde se detectaron contagios, según los CDC.

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El Departamento de Salud de Florida notificó el brote a los CDC en julio. La investigación incluyó entrevistas a pacientes, análisis de muestras y revisión de los circuitos de comercialización. Los CDC informaron que una muestra de arándanos congelados GreenWise recolectada y analizada por Publix dio positivo para la misma cepa de E. coli O145 asociada con los enfermos, de acuerdo con los CDC.

A partir de esos elementos, los equipos de salud pública y la FDA identificaron a Frutas y Hortalizas del Sur S.A. como proveedora de los arándanos orgánicos congelados relacionados con el brote. Los CDC señalaron que las pruebas epidemiológicas, de laboratorio y de trazabilidad establecieron la relación entre esos productos y las infecciones, según los CDC.

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Una muestra de arándanos congelados analizada por Publix dio positivo para la misma cepa de la bacteria detectada en los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué síntomas puede causar la E. coli O145 y cuándo consultar a un médico

La E. coli O145 es una bacteria productora de toxina Shiga. La FDA indicó que puede provocar cólicos abdominales intensos, vómitos y diarrea, que en algunos pacientes puede presentar sangre. La mayoría de las personas sanas se recupera en alrededor de una semana, aunque el organismo advirtió que algunos casos requieren atención médica, según la FDA.

Las infecciones pueden derivar en síndrome urémico hemolítico, una complicación que afecta los riñones. La FDA indicó que el riesgo es mayor en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los CDC recomiendan consultar a un profesional de salud ante síntomas graves compatibles con una infección por E. coli, de acuerdo con los CDC.

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La agencia sanitaria también aconseja lavar con agua caliente y jabón los objetos y superficies que hayan tenido contacto con los productos retirados. Esa recomendación incluye recipientes, estantes del congelador y utensilios utilizados para manipular las bolsas. Los CDC indicaron que los comercios no deben vender ni servir artículos alcanzados por el retiro, según los CDC.

Qué deben hacer los consumidores con los arándanos y mezclas retiradas

La instrucción oficial para quienes tengan en sus hogares alguno de los productos identificados es no consumirlo, desecharlo o devolverlo al comercio donde fue comprado. Walmart y Trader Joe’s pueden reembolsar el valor de las bolsas incluidas en el retiro, de acuerdo con el comunicado publicado por la FDA.

Frutas y Hortalizas del Sur S.A. informó que trabaja con las autoridades regulatorias y sus clientes ante el retiro. La compañía habilitó el correo electrónico info.foodsafety@comfrut.com y el teléfono 336-899-5612 para consultas de consumidores y comercios, según la FDA.

El cierre de la investigación de los CDC no modifica la recomendación para quienes aún tengan estos alimentos congelados. Los productos identificados conservan fechas de consumo preferente hasta junio de 2028, por lo que los consumidores deberán comprobar los códigos de lote antes de usarlos, de acuerdo con la FDA.