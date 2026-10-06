Estados Unidos

El arresto en Los Ángeles y la red de espías que Xi Jinping no quería que Estados Unidos descubriera

Una mujer de 34 años fue detenida cuando intentaba abordar un vuelo a China. Había filmado la vivienda y los vehículos del hijo del mandatario de Taiwán, y los datos llegaban directo a Beijing

Caricatura de Lai Ching-te con traje y escudo nacional, junto a una silueta con estrella roja que apunta una cámara hacia una casa.
La familia del presidente de Taiwán, Lai Ching-te en Estados Unidos fue objetivo de espionaje del régimen chino (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El espionaje del Partido Comunista Chino en Estados Unidos contra la familia presidencial de Taiwán reveló, para The Wall Street Journal, una política de coerción que contradice la aspiración de la administración Trump de alcanzar una relación de estabilidad estratégica con el régimen de Beijing. El consejo editorial del diario neoyorquino sostuvo que las declaraciones de Xi Jinping sobre vínculos estables con Washington carecen de valor frente a la conducta china.

El FBI arrestó a Wanying Zhang, conocida como Heather, una mujer de 34 años que intentaba abordar un vuelo hacia China en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La agencia afirmó que Zhang presuntamente vigiló al hijo del presidente taiwanés y a su familia, filmó su vivienda y vehículos, y remitió información a agentes de la República Popular China.

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The Wall Street Journal sostuvo que el presidente de Taiwán Lai Ching-te constituye un objetivo prioritario para la autocracia comunista. Según los autores, Lai y su Partido Democrático Progresista intentan preparar a la isla para defenderse de una agresión china y preservar sus libertades políticas y económicas.

Lai expuso esa posición durante una visita a la isla taiwanesa de Kinmen. El mandatario afirmó: “Nuestra voluntad de unirnos para defender la soberanía nacional y preservar la paz a través del estrecho de Taiwán no debe vacilar”.

Beijing buscaría doblegar a Taiwán sin combatir

El consejo editorial del diario sostuvo que la capitulación sin combate es el desenlace preferido por Beijing para Taiwán. Bajo esa lógica, afirmó que China intervino en la política taiwanesa mediante su respaldo al partido opositor Kuomintang.

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Una mujer de California, Wanying Zhang, también conocida como Heather, es llevada por el FBI después de que fuera arrestada y las autoridades estadounidenses la acusaran de espiar a un hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, por encargo de funcionarios chinos, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 4 de octubre de 2026 (Reuters)
Una mujer de California, Wanying Zhang, también conocida como Heather, es llevada por el FBI después de que fuera arrestada y las autoridades estadounidenses la acusaran de espiar a un hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, por encargo de funcionarios chinos, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 4 de octubre de 2026 (Reuters)
Wanying Zhang, también conocida como Heather, fue arrestada por el FBI y las autoridades estadounidenses la acusaron de espiar, por orden de funcionarios del régimen chino, a un hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te (Reuters)
Wanying Zhang, también conocida como Heather, fue arrestada por el FBI y las autoridades estadounidenses la acusaron de espiar, por orden de funcionarios del régimen chino, a un hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te (Reuters)

Los autores señalaron que el hijo de Lai aparentemente reside en Estados Unidos y trabaja en el estado de Washington. El consejo editorial planteó que el Partido Comunista Chino podría buscar información sobre la familia presidencial para extorsionar o dañar a Lai y a su fuerza política.

El mandatario taiwanés rechazó los acuerdos que impliquen la renuncia a la soberanía. “La paz nunca cae del cielo, y los acuerdos de paz que sacrifican la soberanía y entrañan rendición solo traerán humillación y nunca traerán una paz verdadera”, afirmó Lai.

El arresto revelaría una red mayor de espionaje

El diario norteamericano en su editorial consideró que la investigación sobre Zhang apenas muestra una fracción del espionaje chino dentro de Estados Unidos. Los autores afirmaron que el régimen intenta infiltrarse en las fuerzas armadas estadounidenses para obtener secretos y en empresas para acceder a tecnología.

La red también abarcaría la vigilancia sobre universidades, disidentes chinos exiliados y estudiantes chinos que cursan estudios en Estados Unidos. El consejo editorial sostuvo que esas operaciones se desarrollan tanto fuera como dentro del territorio estadounidense.

El FBI identificó a Wanying Zhang, de 34 años residente en Irvine, California. La agencia informó que fue detenida antes de su salida prevista hacia China. Zhang enfrenta cargos por actuar como agente extranjera no registrada y compareció este lunes ante un tribunal federal de Los Ángeles.

Según el FBI y el Departamento de Justicia estadounidense, Zhang viajó a Seattle en 2025 por instrucciones de funcionarios chinos y envió a sus contactos fotografías, videos e información sobre matrículas de vehículos vinculados al hijo de Lai y su familia.

El primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, Bill Essayli, afirmó que Zhang coordinó el viaje con un asociado y utilizó métodos para evitar ser detectada. “Zhang coordinó el viaje con un asociado y utilizó técnicas operativas para evitar ser detectada”, afirmó Essayli, según el comunicado difundido por las autoridades.

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