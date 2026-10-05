Una mujer ganó una demanda de USD 850.000 contra una ex piloto de NASCAR por destruir su matrimonio

Un jurado de Carolina del Norte ordenó a la expiloto Jennifer Jo Cobb pagar 850.002 dólares tras perder una demanda por infidelidad (John Raoux/AP)

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Un jurado del condado de Davidson, Carolina del Norte, condenó recientemente a la expiloto de NASCAR Jennifer Jo Cobb a pagar USD 850.002 a Tracey Hughes, una mujer que la demandó por haber sostenido un presunto romance oculto con su entonces esposo y destruir un matrimonio de 17 años y medio.

El veredicto se alcanzó tras tres días de juicio en el Tribunal Superior de Lexington. Los jurados fallaron a favor de Hughes en todas las preguntas planteadas: USD 800.000 por el cargo de “conversación criminal” —equivalente legal al adulterio— y USD 50.000 por “alienación del afecto”, según difundió el medio local WFMY News 2.

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Además, a eso se sumaron USD 2 en daños punitivos por cada cargo, lo que completó el monto total de USD 850.002.

Tracey Myers Hughes se pronunció tras ganar una primera instancia de la demanda contra la ex piloto de NASCAR Jennifer Jo Cobb (WFMY News 2)

Carolina del Norte es uno de los pocos estados donde aún se puede demandar por “robo de cónyuge”

Carolina del Norte es uno de solo cuatro estados de Estados Unidos que mantienen vigentes estas dos figuras legales, conocidas colectivamente como heart balm claims (o “demandas de bálsamo para el corazón”). La “alienación del afecto” abarca cualquier acto de un tercero que deteriore el vínculo afectivo entre cónyuges, sin que necesariamente incluya contacto sexual.

La “conversación criminal”, en cambio, sí exige probar que hubo relaciones sexuales entre el demandado y el cónyuge durante la vigencia del matrimonio.

La ley estatal prohíbe presentar demandas por conductas ocurridas después de la separación de la pareja, y fija un plazo máximo de tres años desde el último acto del demandado para iniciar acciones legales. Hughes presentó su demanda el 5 de enero de 2024 ante el Tribunal Superior del condado de Davidson.

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En el escrito señaló que se casó en 2003, que la separación se produjo en enero de 2021, y que Cobb sostuvo un vínculo con su esposo durante varios meses antes de esa fecha, con encuentros en Carolina del Norte y en otros estados adonde el equipo viajaba para competir.

Tracey Myers Hughes junto a su esposo Clayton, con quien estuvo casada por más de 17 años (Facebook/Tracey Myers Hughes)

Cobb intentó que el caso fuera desestimado antes del juicio

La defensa de Cobb no se limitó a negar los cargos. En abril de 2024, la expiloto solicitó al tribunal que desestimara la demanda, con el argumento de que las leyes que la habilitaban eran inconstitucionales.

También pidió que ese análisis fuera remitido a un panel de tres jueces en el condado de Wake, instancia habitual para impugnar la constitucionalidad de normas estatales. El juez Eric Morgan rechazó ambas solicitudes en diciembre de 2024.

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En enero de 2025, las partes intentaron una mediación ordenada por el tribunal, pero no llegaron a ningún acuerdo. El juicio, reprogramado en varias ocasiones, comenzó finalmente el pasado 21 de septiembre.

Jennifer Jo Cobb aclaró a través de un comunicado que el tribunal aún no emitió la sentencia formal sobre el conflicto (Instagram/@jenjocobb)

La prueba más contundente fue una foto enviada al celular de Hughes

El abogado de Hughes, John Vermitsky, destacó que uno de los factores decisivos para el veredicto fue el peso del material probatorio reunido a lo largo del proceso.

las pruebas presentadas figuraban notas de amor que Clayton Hughes le había escrito a su esposa durante años —por cumpleaños, aniversarios y otras fechas— y, en particular, una fotografía en la que aparecía besando a Cobb, que llegó al teléfono de Tracey antes de que se presentara ninguna solicitud de divorcio.

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“El primer gran indicio fue un mensaje en un teléfono. Supe que eso era clave. A partir de ese momento contraté investigadores privados”, afirmó Hughes en declaraciones a WFMY News 2. Vermitsky también señaló que Clayton le había enviado una tarjeta de aniversario a su esposa apenas 11 días antes de que se produjera la separación.

Hughes asegura que la cifra importa menos que la reivindicación

Cuando los jurados leyeron el veredicto, Hughes rompió en llanto. Su abogado describió ese momento como de alivio palpable.

La demandante, sin embargo, fue categórica respecto del significado del fallo. En diálogo con WFMY News 2 explicó: “Lo más importante, creo, es la reivindicación. La cifra de dinero fue, creo, solo una declaración del jurado”.

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Hughes también reconoció el costo personal del proceso. “Las partes más privadas de tu vida quedan expuestas. Pensé que se quedaría en la sala del tribunal, pero se extendió un poco más hacia la prensa”, señaló.

La demandante Tracey Hughes afirmó que el veredicto del jurado representó una reivindicación personal tras la exposición de su caso (WFMY News 2)

El veredicto no es una sentencia firme: Cobb aún puede apelar

Cobb declinó referirse al fondo del caso. En un comunicado enviado a WFMY, indicó que el tribunal todavía no se pronunció sobre las mociones posteriores al juicio, que no se dictó sentencia formal y que no se le ordenó pagar ninguna suma. Pidió que los medios distingan entre el veredicto del jurado y el resultado legal definitivo.

Cobb compitió en 265 carreras en la NASCAR, Craftsman Truck Series y en la O’Reilly Auto Parts Series entre 2004 y 2024, y ostenta varios récords como la piloto femenina con más puntos en una temporada y más participaciones en el circuito.

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Su última carrera fue en la Truck Series de 2024 en Kansas City, donde finalizó en la posición 31 con su propio equipo, Jennifer Jo Cobb Racing.