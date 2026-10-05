Elon Musk vuelve a ser billonario tras el fuerte aumento de las acciones de SpaceX

Elon Musk volvió a superar el billón de dólares de patrimonio gracias a la suba bursátil de las acciones de SpaceX y Tesla (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El patrimonio de Elon Musk volvió a superar el billón de dólares este lunes 6 de octubre de 2026, luego de que las acciones de SpaceX y Tesla subieran al inicio de la sesión bursátil en Estados Unidos, según informó Forbes. La recuperación restauró el estatus de billonario del empresario, que había perdido esa condición semanas atrás.

Musk se convierte así en la primera persona en la historia en alcanzar dos veces una fortuna personal superior al billón de dólares. La primera vez ocurrió el 12 de junio de 2026, cuando el debut bursátil de SpaceX en el Nasdaq —a USD 150 por acción— elevó su patrimonio estimado a USD 1,1 billones y le valió la declaración formal de Forbes como el primer billonario del mundo.

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Entre junio y julio, sin embargo, los títulos de la compañía aeroespacial cayeron 50% respecto de su máximo del 16 de ese mes, lo que ubicó su fortuna por debajo de los USD 700.000 millones.

En junio la salida a bolsa de SpaceX había elevado la fortuna de Elon Musk a USD 1,1 billones (REUTERS/Kylie Cooper)

El repunte del 2 de octubre impulsó el regreso al umbral del billón

El movimiento de este lunes tuvo un antecedente directo. El viernes 2 de octubre, el patrimonio de Musk había saltado USD 61.000 millones en una sola jornada —un alza del 6,64% respecto del día anterior— hasta alcanzar los USD 979.700 millones, según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

Ese día, las acciones de SpaceX avanzaron más del 7% tras completar varios lanzamientos exitosos en 24 horas, mientras que los títulos de Tesla crecieron alrededor del 5% después de que la compañía publicara entregas del tercer trimestre de 486.532 vehículos, por encima de las estimaciones de los analistas.

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La brecha entre Musk y el segundo hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, es de USD 600.500 millones. Bezos, fundador de Amazon, figura con un patrimonio estimado de USD 370.700 millones, impulsado durante septiembre por la suba de valuación de Blue Origin y Prometheus. En el tercer lugar se ubica Larry Page, cofundador de Google, con USD 286.000 millones, seguido de Sergey Brin con USD 263.000 millones.

Jeff Bezos (izquierda) se ubica como la segunda persona más rica del mundo con una fortuna estimada en USD 370.700 millones de (Composición)

La salida a bolsa de SpaceX fue el evento que catapultó su fortuna en junio

El salto patrimonial de junio tuvo un detonante concreto: la salida a bolsa de SpaceX. Cuando la empresa fijó el precio de su oferta pública inicial en USD 135 por acción, el patrimonio de Musk ya había crecido USD 188.000 millones en un solo día, hasta rozar los USD 982.000 millones.

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Al día siguiente, con el inicio de la cotización en el Nasdaq a USD 150 por título, la capitalización de SpaceX se aproximó a los USD 2 billones y la fortuna del empresario superó el billón de dólares por primera vez.

Musk posee 4.800 millones de acciones de SpaceX, valuadas en USD 715.000 millones, más opciones por otros USD 50.000 millones, lo que representa una participación del 38% en la compañía. Esta concentración accionaria es la que explica la sensibilidad de su patrimonio ante las variaciones en la cotización de SpaceX.

En paralelo, un acuerdo firmado con Tesla en abril había restringido sus acciones por valor de USD 116.000 millones, circunstancia que Forbes excluyó temporalmente del cálculo de su fortuna.

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Las acciones de SpaceX sufrieron una caída del 50 por ciento entre junio y julio que redujo el patrimonio de Musk por debajo de los USD 700.000 millones (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La ambición declarada por Musk apunta a los USD 10 billones

La evolución patrimonial de Musk se produce en el contexto de una meta que el propio empresario hizo pública: alcanzar una fortuna de USD 10 billones —equivalente al uso estadounidense del término “trillion dollars”—.

La declaración, realizada a través de su red social X, captó la atención de plataformas de predicción como Kalshi, cuyos operadores asignaban en mayo una probabilidad del 72% a que Musk se convirtiera en el primer “trillonario” antes de 2027.

Según la plataforma financiera Stocktwits, el patrimonio de Musk ya representaba en ese momento el 2,7% del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos, una proporción comparable a la que ostentó John D. Rockefeller en 1913, cuando su fortuna equivalía al 1,5% del PIB del país.

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Proyecciones de la revista TheStreet calculaban que, si Musk alcanzara su meta de USD 10 billones, concentraría cerca del 31% del PIB estadounidense.

El empresario manifestó públicamente su objetivo de alcanzar una fortuna personal de 10 billones de dólares (REUTERS/Evan Vucci)

El acuerdo de inteligencia artificial reunió a Musk con otros ejecutivos tecnológicos

Al margen de la evolución bursátil, Musk figura entre los seis ejecutivos tecnológicos que firmaron el 29 de septiembre el White House Accord on Super Intelligence (Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia), un documento promovido por el presidente Donald Trump para establecer compromisos voluntarios de autorregulación en el desarrollo de inteligencia artificial.

Los otros signatarios son Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, presidente de OpenAI, y Jensen Huang, de Nvidia.

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El acuerdo propone cuatro capas de control para vigilar los riesgos de los modelos de inteligencia artificial durante su entrenamiento y despliegue, que incluyen monitoreo de riesgos, auditorías externas independientes y comités dentro de los directorios de las empresas participantes.

Musk firmó un acuerdo con la Casa Blanca para implementar medidas de autorregulación en el desarrollo de la inteligencia artificial (REUTERS/Jonathan Ernst)

Ese mismo día, tras un encuentro en la Casa Blanca entre Trump y ejecutivos del sector tecnológico, Musk se refirió al impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. “Los empleos van a cambiar”, sostuvo al ser consultado sobre la preocupación por los puestos de oficina, en referencia a la manera en que antes se reemplazaron tareas realizadas por personas dedicadas a cálculos.

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El empresario proyectó que los robots y la superinteligencia podrían elevar la producción de bienes y servicios hasta permitir una renta alta universal, con acceso a una atención médica superior a la disponible en la actualidad.