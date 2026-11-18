El vehículo autónomo Waymo Ojai —un vehículo eléctrico de fabricación china producido por Zeekr— circula por una importante autopista de Los Ángeles, a su paso por Hawthorne, California (EE. UU.), el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

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Waymo retiró de forma temporal sus vehículos autónomos de las autopistas de Estados Unidos después de que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) prohibió el 11 de noviembre la operación y las pruebas de esos coches en todas las carreteras estatales.

La medida del DMV respondió a lo que el organismo definió como un “peligro inminente para la seguridad pública”. La orden aludió a dos episodios: tres vehículos de Waymo ingresaron a una zona de obras cerrada en la autopista 101 y otros coches de la empresa participaron en un incidente distinto con unidades de la Patrulla de Carreteras de California en la Interestatal 280, en San Francisco.

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La compañía extendió la restricción a sus operaciones en el resto del país el mismo día de la decisión estatal. Chris Pappas, portavoz de Waymo, afirmó el martes: “Tras los recientes incidentes ocurridos en la zona de obras de la autopista US 101 en California, que no ocasionaron heridos ni colisiones, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha impuesto una restricción a la circulación en las autopistas del estado”.

“En consonancia con nuestros principios de seguridad, también hemos restringido temporalmente la circulación en las autopistas de nuestros otros mercados operativos para evaluar nuestro desempeño”, añadió Pappas.

Un coche autónomo de Waymo, un robotaxi, circula por una calle de la ciudad, mostrando los avances en la tecnología de conducción sin conductor.

Las restricciones surgieron pocos días después de la difusión, el 6 de noviembre, de un video en redes sociales que mostró a un coche de Waymo cuando intentaba adelantar a dos vehículos de la Patrulla de Carreteras de California. Los agentes reducían de forma deliberada el tránsito en la Interestatal 280, en San Francisco.

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El DMV informó que la prohibición en California seguirá vigente hasta que la empresa adopte “medidas correctivas efectivas”. A principios de este año, Waymo actualizó el software de miles de sus taxis autónomos después de que algunos circularon por carreteras inundadas.

El pasado 4 de noviembre, Waymo confirmó que pondría fin en enero de 2028 su exclusividad con Uber para solicitar viajes autónomos en Austin y Atlanta, donde los pasajeros podrán pedir sus robotaxis desde la aplicación propia de la compañía, además de la plataforma de Uber.

Tekedra Mawakana, copresidenta de Waymo, empresa de robotaxis de Alphabet, señaló que la decisión respondía a los pedidos de los clientes por una mayor consistencia al momento de solicitar viajes autónomos.

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En la actualidad, quienes buscan un vehículo de Waymo sin conductor en Austin o Atlanta deben hacerlo únicamente a través de Uber. La empresa prevé habilitar su propia aplicación en ambas ciudades en enero de 2028.

Waymo explicó por qué dejará de usar autos de Uber en 2028 (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)

Waymo comunicó el cambio a fines de julio. Uber indicó entonces a CNBC que la compañía le notificó su intención de lanzar su aplicación en esas dos ciudades en enero de 2028, mientras mantiene el despliegue de sus vehículos en la plataforma de la empresa.

Uber afirmó que cientos de robotaxis de Waymo seguirán disponibles en su aplicación en la ciudad de Georgia y la capital de Texas al menos hasta mayo de 2028, fecha de vencimiento del contrato vigente entre ambas compañías. El fin de la exclusividad también permitirá a Uber incorporar vehículos autónomos de otras empresas en los dos mercados.

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Un portavoz de Waymo declaró a CNBC que los usuarios necesitan “elección” sobre la forma en que utilizan esta tecnología. También sostuvo que la disponibilidad de la aplicación propia para los pasajeros forma parte de la visión de la empresa de llegar a los usuarios en todos los lugares.