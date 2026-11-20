De izquierda a derecha: el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar; el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh; el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi y el ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, en Tokio, el 19 de noviembre del 2026 (Rodrigo Reyes Marin vía AP)

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Japón e India acordaron ampliar su cooperación militar y en la industria de defensa, con medidas que permitirán a tropas japonesas entrenar en campos de tiro indios durante ejercicios conjuntos y con negociaciones para transferir a Nueva Delhi tecnología naval japonesa.

El acuerdo surgió de la reunión “dos más dos” que celebraron el jueves en Tokio los ministros de Defensa y de Exteriores de ambos países. Por Japón participaron el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, y el canciller Toshimitsu Motegi; India estuvo representada por el ministro de Defensa, Rajnath Singh, y el titular de Exteriores, S. Jaishankar.

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“A través de nuestra cooperación, esperamos servir como el ancla para la región del Indo-Pacífico”, afirmó Motegi en una conferencia de prensa conjunta al finalizar las conversaciones. Singh señaló que el trabajo en el área industrial avanzará bajo el esquema de “diseñar con Japón, fabricar en India”.

Los cuatro ministros acordaron impulsar la cooperación en equipos y tecnología de defensa mientras buscarán acelerar las negociaciones sobre la transferencia a India de la antena de radio naval japonesa UNICORN. El comunicado conjunto incluyó el compromiso de ampliar los vínculos en seguridad aérea y marítima, intercambio de información, operaciones de búsqueda y rescate, construcción naval e inteligencia artificial.

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El encuentro ministerial tuvo lugar en la misma semana en que sus primeros ministros, Sanae Takaichi y Narendra Modi, coincidieron en Manila, capital de Filipinas, durante una cumbre de líderes del Quad. La cita se realizó al margen de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y contó con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del jefe de Gobierno de Australia, Anthony Albanese. Fue la primera reunión de líderes del bloque en más de dos años.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y su homólogo indio, Narendra Modi (REUTERS/Altaf Hussain/Archivo)

Los ministros de Japón e India también analizaron la cooperación para consolidar un Indopacífico libre y abierto, además de la agenda bilateral de seguridad y defensa y asuntos regionales y globales, informó el Ministerio de Exteriores japonés. El comunicado señaló que las conversaciones se desarrollaron en un “entorno de seguridad internacional cada vez más complejo”, sin detallar medidas adicionales sobre los temas tratados.

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Japón requiere instalaciones en otros países para pruebas y prácticas con fuego real, debido a las limitaciones de espacio de su territorio insular. Este tipo de entrenamiento resulta necesario para fortalecer sus capacidades vinculadas al uso de misiles. Este año, Tokio alcanzó un acuerdo similar con Australia.

Japón reforzó sus defensas en el suroeste del país ante el incremento de las actividades militares de China. A su vez, inició este año el despliegue de misiles de largo alcance, entre ellos misiles Tipo-12 tierra-mar movilizados en Kumamoto, en la principal isla meridional del país. En los últimos años, Tokio flexibilizó sus principios pacifistas de posguerra y levantó la prohibición de exportar armamento letal como parte de sus políticas de seguridad, defensa y crecimiento económico.

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El Quad acordó reforzar la cooperación en vigilancia marítima y ciberseguridad durante la cumbre de líderes que celebró el martes en Manila. Los cuatro países anunciaron la creación de la iniciativa Colaboración para la Vigilancia Marítima del Indopacífico, que busca “mejorar el intercambio de información y el conocimiento del entorno marítimo”, según el comunicado conjunto difundido tras la reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de la India, Narendra Modi; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, posan para una foto de grupo durante su asistencia a una reunión del Quad en el hotel Solaire, en Parañaque, Gran Manila, Filipinas, el 26 de noviembre (REUTERS/Carlos Barria)

El acuerdo incluye un aumento de la cooperación en ciberseguridad. Los líderes reconocieron “el rápido aumento del número y la magnitud de los incidentes cibernéticos en la región”.

El documento también recoge medidas para “asegurar las cadenas de suministro de productos esenciales” y menciona futuros proyectos de cables submarinos en el océano Índico, destinados a reforzar la conectividad regional.

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Además, los miembros del Quad expresaron su “profunda preocupación” por la “coerción económica, incluidas las restricciones arbitrarias a las exportaciones”. El texto no mencionó a ningún país, aunque la declaración alude a las tensiones comerciales y tecnológicas con China.

(Con información de Associated Press)