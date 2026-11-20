Un pescador submarino nada en el agua en la playa Fatumafuti cerca de Pago Pago, Samoa Americana, el martes 3 de noviembre de 2026 (AP/Annika Hammerschlag)

Guardar

La administración de Donald Trump adjudicó el jueves los primeros contratos de arrendamiento de Estados Unidos para la minería en aguas profundas, con dos áreas del lecho marino federal próximas a Samoa Americana que suman cerca de 31,5 millones de acres (12,7 millones de hectáreas).

Los contratos, con una vigencia de 20 años, quedaron en manos de Wetstone US Ventures, una empresa emergente del sector que ofreció el precio mínimo de USD 3 millones por cada área, de acuerdo con la Administración de Minerales Marinos. Aunque participaron dos compañías en la subasta, Wetstone fue la única que presentó ofertas.

PUBLICIDAD

La adjudicación concede a la firma el derecho de efectuar estudios preliminares del fondo oceánico, cartografías y pruebas limitadas para identificar minerales. La empresa podrá presentar posteriormente proyectos de exploración o explotación comercial, sujetos a nuevas evaluaciones ambientales y técnicas.

La venta se concretó pese a la oposición de residentes de Samoa Americana y a tres demandas que intentan anular el proceso. Varias decenas de manifestantes se concentraron frente a la sede del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, en el sur de California, donde se celebró la subasta. “Esperábamos que nunca llegáramos a esto”, declaró Sabrina Suluai-Mahuka a Associated Press, residente de Samoa Americana que se opone a la concesión desde hace más de un año.

PUBLICIDAD

La administración estadounidense impulsa la explotación de minerales críticos en el océano tras una orden ejecutiva firmada por Trump en abril de 2025. La medida ordenó a las agencias federales identificar y desarrollar de forma responsable recursos del lecho marino dentro y fuera de las aguas de Estados Unidos, con el objetivo de reducir la dependencia de China.

A escala internacional, la minería submarina permanece en una etapa experimental. Algunos países autorizaron tareas de exploración, pero ninguna nación inició todavía operaciones comerciales de gran escala. Estados Unidos no había otorgado antes concesiones de este tipo, salvo una actividad minera limitada en aguas de California hace más de 60 años.

PUBLICIDAD

Jeffry Kampong, miembro de la tripulación de un barco atunero, lanza un cabo hacia la orilla en los muelles de Pago Pago, Samoa Americana, el jueves 5 de noviembre de 2026 (AP/Annika Hammerschlag)

La Administración de Minerales Marinos también evalúa futuras subastas cerca de las Islas Marianas del Norte, Virginia y Alaska. A la vez, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica revisa solicitudes de compañías que buscan permisos para extraer minerales en aguas internacionales.

Un tribunal federal ordenó al Servicio Nacional de Pesca Marina revisar con mayor profundidad los efectos de la minería en aguas profundas sobre especies amenazadas, al considerar que la evaluación de la agencia fue “limitada, apresurada e informal” y vulneró la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

El fallo no frenó la subasta del jueves. La Administración de Minerales Marinos informó que inició nuevas consultas con el organismo pesquero para elaborar una evaluación ambiental, aunque mantuvo el proceso de venta.

PUBLICIDAD

Earthjustice, que representa a Fa’asao Amerika Samoa y al Consejo de Conservación de Hawái, sostuvo que la decisión judicial dejó sin base legal la subasta. David Henkin, abogado subdirector de la organización, afirmó que el Gobierno debía cumplir con la Ley de Especies en Peligro de Extinción antes de emitir el aviso de venta. “Utilizaremos todo el peso de la ley para presionar enérgicamente por la anulación de los contratos de arrendamiento”, declaró Chris Eaton, abogado de Earthjustice.

Otra demanda, presentada el miércoles por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y Finafinau, cuestiona la rapidez de la revisión ambiental y pide que se anulen los contratos. Finafinau fue fundada por la activista Sabrina Suluai-Mahuka.

PUBLICIDAD

Un pez nada a través de un arrecife de coral frente a Alega, Samoa Americana, el domingo 8 de noviembre de 2026 (AP/Annika Hammerschlag)

Una tercera acción judicial fue presentada por el Faleula o le Manu’atele, un consejo de jefes locales de Samoa Americana. El grupo cuestiona la facultad del Gobierno federal para subastar áreas marítimas cercanas a las islas.

Tony Romeo, director de Eco Minerals, una empresa de minería submarina que no participó de la puja, señaló que las compañías del sector deben prever la oposición de organizaciones ambientales. “Si pueden detenerlo mediante acciones legales, lo harán”, afirmó y sumó: “Ya veremos cómo termina todo”.

Erik Milito, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas, señaló que espera un crecimiento de la inversión y del interés empresarial en los próximos años. “Décadas de investigación ambiental y evaluaciones exhaustivas han ayudado a sentar las bases para un desarrollo responsable de los minerales oceánicos”, sostuvo.

PUBLICIDAD

(Con información de Associated Press)