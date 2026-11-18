Sonia Exelby tenía 32 años, padecía depresión y trastorno bipolar, y encontró en internet a un hombre dispuesto a cumplir su deseo de morir (Marion County Sheriff’s Office/Facebook)

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Los propios investigadores lo describieron como el caso más insólito que les tocó trabajar. Sonia Exelby, una británica de 32 años oriunda de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, “viajó a Estados Unidos con la intención de reunirse con personas de internet que estuvieran dispuestas a matarla de forma violenta”, según concluyeron los detectives estadounidenses citados por el Daily Mail.

Las pruebas halladas en su computadora, de acuerdo con la policía, indicaban que atravesaba una crisis suicida. Exelby aterrizó el 10 de octubre de 2025 en el aeropuerto regional de Gainesville, con un pasaje de regreso para el día 13. Nunca tomó ese vuelo.

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Su familia, en el Reino Unido, denunció su desaparición y las autoridades británicas pidieron ayuda al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) a través de Interpol.

El 17 de octubre su cuerpo fue hallado enterrado en una fosa poco profunda en una zona boscosa de Marion Oaks. La autopsia determinó que había sido apuñalada.

Fue en este paraje del condado de Marion donde los perros rastreadores dieron con el cuerpo de Exelby, enterrado a poca profundidad (WKMG News 6 ClickOrlando)

Ahora, en un tribunal del condado de Marion, en Florida, comenzó el juicio contra Dwain Hall, un hombre de 54 años de la ciudad de Ocala acusado de homicidio en primer grado y secuestro de Sonia Exelby. Hall se declaró no culpable.

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El lunes 16 de noviembre se conformó un jurado de doce miembros y dos suplentes, y el martes comenzaron los alegatos de apertura y las primeras declaraciones testimoniales.

La fiscalía prevé convocar a unos 15 testigos y el proceso se extendería durante una semana.

El acusado vivía con su esposa enferma, su suegra con discapacidad y su hijastro de 10 años en Ocala cuando supuestamente planeó el crimen (WCJB)

El rol del dinero

El dinero ocupa un lugar central en la acusación. Según la declaración jurada del FDLE a la que accedió el portal TMZ en noviembre de 2025, los registros bancarios muestran que Exelby transfirió USD 1.200 a Hall. Para los investigadores, la mujer viajó con el propósito de pagarle para que la asesinara.

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En la apertura del juicio, la fiscalía afirmó que Hall le había pedido a Exelby que llevara USD 4.000 en efectivo. Y presentó registros de varios intentos de la empresa del acusado, Solver Wolfs Roadside Assistance, por cobrar servicios a través de la tarjeta bancaria de la mujer, aunque ninguna de esas operaciones llegó a concretarse.

De hecho, Hall fue detenido el 18 de octubre de 2025 por el uso fraudulento de las tarjetas de crédito de Exelby, de acuerdo con los registros de la Oficina del Sheriff del condado de Marion.

Solo después fue imputado por secuestro y homicidio. Tras su arresto, dijo que la mujer quería que la mataran.

La empresa de asistencia en ruta que Hall registró a su nombre aparece en los extractos bancarios como destino de varios cobros con la tarjeta de la víctima (Solver Wolfs Roadside Assistance)

El vínculo online

De acuerdo con la fiscalía, Hall y Exelby se comunicaron durante unos dos años a través de Motherless.com, un sitio fetichista hoy cerrado, y de la aplicación de mensajería cifrada Session, según AFP. En esa plataforma, Hall utilizaba el nombre de usuario “AlphaSadist”.

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En su interrogatorio con una agente especial del FDLE, el acusado admitió haber tenido un perfil en ese sitio y haber chateado con Exelby. Durante la investigación, Hall sostuvo que fue ella quien inició el contacto, de acuerdo con el Daily Mail.

Según la reconstrucción de los investigadores, el acusado la recogió en el aeropuerto —un lector de patentes registró su vehículo— y la llevó a una cabaña de Airbnb en Reddick que ella misma había reservado.

Antes de buscarla, Hall compró una pala, cuerda y aceite para armas, de acuerdo con los registros bancarios y las cámaras de seguridad.

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Hall cambió su versión varias veces durante las cuatro horas que duró el interrogatorio antes de admitir que conocía a Exelby (The Telegraph)

Qué encontraron los investigadores

Entre las pruebas figura un video de casi cinco minutos que Hall había borrado de su teléfono y que los investigadores lograron recuperar, según el sitio Oxygen.

En la grabación, Exelby aparece en la cabaña, desaliñada y con hematomas en la cara y el cuello, mientras el acusado la interroga sobre por qué estaba allí. “Porque soy una persona horrible”, respondió entre lágrimas.

Cuando él le preguntó si la estaban obligando a algo contra su voluntad, ella negó con la cabeza. Para la policía, Hall grabó ese video para protegerse de las consecuencias legales del crimen.

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La pala, el cuchillo enviado a Ohio y un video borrado a los tres segundos de ser filmado formaron el núcleo de la evidencia física (COURT TV)

Otras pruebas apuntan en una dirección distinta. Durante esos días, Exelby envió por Discord una serie de mensajes a amigos en el Reino Unido. “Perdón, él no para de quitarme el teléfono. No confía en mí”, escribió, según el Daily Mail.

En otro mensaje relató que él le había dejado claro que no había forma de salir de allí, y que ella no se sentía capaz de hacerle daño a nadie.

En el juicio, la fiscalía presentó esos mensajes como indicio de que la mujer intentó echarse atrás. Además, se conoció una carta que Exelby se escribió a sí misma durante el vuelo a Estados Unidos, en la que decía que estaba sufriendo y que quería pedir ayuda, según WCJB.

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Los investigadores también recuperaron un cuchillo que Hall había enviado por correo a un amigo en Ohio y que dio positivo para la sangre y el ADN de Exelby. La pala hallada en su casa tenía ADN de ambos, de acuerdo con Fox 35.

Durante el vuelo a Florida, Exelby se escribió una carta a sí misma en la que decía que estaba sufriendo y que quería pedir ayuda (Sonia Exelby/Facebook)

Lo que se escuchó en el tribunal

Entre los primeros testigos declararon Gemma Isaj, hermana mayor de la víctima, que habló de la infancia de ambas y de los esfuerzos de la familia por encontrarla, y Steven Hunt, su prometido, que testificó por Zoom sobre los problemas de salud mental de Exelby, entre ellos depresión y trastorno bipolar.

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No era la primera vez que la salud mental de Exelby derivaba en una situación de riesgo: meses antes del viaje a Florida, la policía británica le había confiscado el teléfono y la computadora tras detectar que planeaba viajar a Estados Unidos con el mismo objetivo.

También declaró un sargento detective británico que trabajó en la causa por desaparición y agentes del FDLE. Uno de ellos relató que Hall dijo al principio que nunca había visto a Exelby y que ella solo lo había llamado para pedirle ayuda con un neumático pinchado. El jurado vio parte del interrogatorio de cuatro horas al acusado.

La fiscalía no pedirá la pena de muerte pese a que Florida es el estado que más condenados ejecuta en Estados Unidos: las autoridades británicas compartieron pruebas con la condición de que no se buscara la pena capital, según AFP citando al The Telegraph. La única oferta de acuerdo planteada fue la de prisión perpetua.

El prometido de Exelby, un artista callejero de Portsmouth, testificó por videollamada desde el Reino Unido por problemas de salud (Facebook)

El recuerdo de su familia

En julio, la familia de Exelby difundió un homenaje en el que la describió como “una persona verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera”, según el Daily Mail.

“Tenía el alma más gentil, tan gentil que eligió hacerse vegana porque no soportaba pensar que un animal sufriera solo para que ella pudiera comer”, señalaron.

La menor de seis hermanos, Exelby era creadora de contenido digital, tocaba el piano y cantaba. “Era la bebé de la familia, la que nos mantenía unidos. Nunca vamos a superar haberla perdido, nos dejó un vacío que no podrá llenarse”, agregó el comunicado.

La hermana mayor de Sonia fue la primera en subir al estrado y contó cómo la familia la buscó desesperadamente durante los días que estuvo desaparecida (CourtTV)

La familia había anunciado que buscaría reunir fondos para viajar a Florida y asistir al juicio, según el Portsmouth News.

La Policía de Hampshire informó que sus agentes continúan trabajando con las autoridades estadounidenses.