La Comisión Federal de Comunicaciones prohibió a las empresas China Mobile, China Telecom y China Unicom acceder de forma directa a números telefónicos de Estados Unidos. (REUTERS/Nacho Doce)

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Estados Unidos endureció las restricciones contra el sector tecnológico chino al prohibir que varias de sus principales empresas de telecomunicaciones accedan directamente a números telefónicos estadounidenses. La decisión, adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), alcanza a China Mobile, China Telecom y China Unicom, entre otros operadores, y fue anunciada pocas horas después del encuentro entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping en Shenzhen.

La medida introduce nuevos controles sobre los proveedores de servicios de telefonía que utilizan internet para transmitir llamadas y busca limitar el acceso de compañías consideradas una amenaza para la seguridad nacional a la infraestructura de comunicaciones estadounidense. La resolución también establece requisitos adicionales para las empresas que utilizan equipamiento de fabricantes incluidos en el listado de entidades que representan riesgos para el país, entre ellos los gigantes tecnológicos Huawei y ZTE.

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La FCC explicó que las nuevas disposiciones obligarán a los proveedores de servicios de voz sobre protocolo de internet (VoIP) a obtener autorizaciones específicas y presentar certificaciones vinculadas con la seguridad nacional antes de recibir acceso directo a la numeración telefónica estadounidense. Según el organismo, el sistema permitirá establecer una primera barrera frente a operaciones fraudulentas y campañas de llamadas automatizadas ilegales.

Los proveedores de servicios de telefonía por internet deberán presentar certificaciones de seguridad nacional ante la FCC para operar con numeración estadounidense. (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

Las conexiones VoIP permiten realizar comunicaciones telefónicas a través de internet, sin depender exclusivamente de las redes tradicionales. El acceso directo a los números estadounidenses representa una ventaja comercial para estos proveedores, porque reduce los costos operativos y facilita la incorporación de funciones avanzadas. Con las nuevas exigencias, Washington busca someter ese mecanismo a controles más estrictos y limitar la participación de operadores considerados sensibles.

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La decisión provocó una respuesta inmediata de Beijing. La embajada china en Washington manifestó su rechazo y acusó al Gobierno estadounidense de utilizar argumentos de seguridad nacional para perjudicar a compañías del país asiático.

“China se opone firmemente y deplora” la decisión, expresó el portavoz de la representación diplomática, Liu Chang. El funcionario también sostuvo que Estados Unidos está “extralimitando el concepto de seguridad nacional y abusando del poder estatal para perseguir a las empresas chinas”.

En la misma declaración, Liu advirtió que Beijing adoptará las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses. “China hará lo que sea necesario para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos y legales”, afirmó.

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La comisión también analiza propuestas para impedir que los operadores chinos establezcan conexiones con las redes estadounidenses y administren centros de datos dentro del territorio norteamericano. Esas iniciativas todavía se encuentran bajo evaluación y podrían ampliar el alcance de las restricciones vigentes.

Los laboratorios ubicados en territorio chino perderán la autorización para certificar dispositivos electrónicos destinados al mercado norteamericano a partir de diciembre de 2028. (REUTERS/Albert Gea/Archivo)

Uno de los antecedentes recientes fue el caso de HKT International, una compañía de telecomunicaciones de Hong Kong que aceptó abandonar sus operaciones en Estados Unidos antes de septiembre de 2027, después de las presiones del organismo regulador. La FCC había cuestionado previamente su presencia en el mercado por los posibles riesgos asociados con sus vínculos con China.

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Bajo la conducción de su presidente, Brendan Carr, la comisión se convirtió en uno de los organismos más activos de Washington en la aplicación de restricciones contra fabricantes y operadores tecnológicos chinos. Su estrategia combina medidas dirigidas a empresas particulares con disposiciones generales sobre importaciones, certificaciones, componentes electrónicos y cadenas de suministro.

En octubre, la FCC aprobó una prohibición para que laboratorios de China y de otros países sin acuerdos de reconocimiento mutuo o reciprocidad comercial con Estados Unidos certifiquen dispositivos electrónicos destinados al mercado norteamericano. La disposición comenzará a aplicarse en diciembre de 2028, un plazo que permitirá ampliar la capacidad de los centros de ensayo estadounidenses. Según el organismo, más del 80% de los productos electrónicos que ingresan al país son sometidos actualmente a pruebas en instalaciones chinas.

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La comisión también bloqueó dos dispositivos que incorporaban semiconductores de HiSilicon, filial de Huawei: una cámara para tableros de vehículos y un transmisor inalámbrico de video. La justificación oficial fue que ambos estaban “diseñados para el mercado de vigilancia”.

Estados Unidos también endureció los controles sobre los chips de inteligencia artificial

El Departamento de Comercio impuso restricciones para evitar que firmas chinas alquilen potencia de procesamiento informático en centros de datos ubicados en el exterior. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Días antes, el Departamento de Comercio estadounidense estableció nuevas condiciones para impedir que compañías chinas accedan a procesadores avanzados mediante centros de datos instalados en terceros países.

La disposición busca cerrar una vía que permitía a organizaciones del país asiático alquilar capacidad informática en el extranjero sin importar directamente los chips sujetos a restricciones. Hasta ahora, las prohibiciones sobre la exportación de semiconductores avanzados no alcanzaban de la misma manera a los servicios de computación remota ofrecidos desde otras jurisdicciones.

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La nueva normativa establece que las exportaciones, reexportaciones y transferencias de chips y servidores destinados a determinadas instalaciones deberán contar con licencias cuando exista el riesgo de que proporcionen capacidad de procesamiento a compañías de países restringidos. El alcance incluye operaciones realizadas mediante intermediarios y proveedores de servicios.

Entre los países comprendidos figura China, junto con Rusia, Irán y Corea del Norte. Uno de los criterios establecidos por Washington contempla instalaciones con una capacidad superior a 12 millones de unidades de rendimiento total de procesamiento (TPP), equivalente aproximadamente al máximo rendimiento de 750 procesadores Nvidia H100 o H200.