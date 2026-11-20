El precio promedio de transacción de un auto nuevo en Estados Unidos superó por primera vez los USD 50.000 en octubre de 2026 (REUTERS /Rebecca Cook)

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En Estados Unidos, el precio promedio de transacción de un auto nuevo superó por primera vez los USD 50.000. En octubre de 2026 llegó a USD 50.087, según el informe mensual de Edmunds, difundido por Fox Business.

La cifra responde al valor promedio efectivamente abonado en las operaciones y no al precio que figura inicialmente en la etiqueta del vehículo.

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El umbral se alcanzó tras un aumento de USD 448 frente a septiembre, cuando el promedio había sido de USD 49.639. En la comparación con octubre de 2025, el valor de transacción avanzó 1,8 %. El dato confirma que el encarecimiento persiste aun cuando las concesionarias aplican descuentos.

El descuento promedio no evitó que el valor pagado alcanzara un récord

Según el informe de Kelley Blue Book, marca de Cox Automotive, el precio de venta sugerido promedio fue de USD 52.933 en octubre y el valor promedio de transacción se ubicó en USD 51.109. La diferencia entre ambas referencias fue de USD 1.824.

El reporte estimó incentivos promedio de USD 3.490, frente a USD 3.360 en septiembre. Esas cifras responden a una metodología distinta de la utilizada por Edmunds y no deben equipararse de forma directa con sus estimaciones de precio de transacción.

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Kelley Blue Book calculó un valor promedio de transacción de USD 51.109 tras un incremento interanual del 2,1 % (REUTERS /Rebecca Cook)

El estudio de Edmunds no incluye las ventas de marcas que comercializan directamente al consumidor, como Tesla, Rivian y Lucid.

Los modelos 2027 y las ventas de lujo empujaron el promedio al alza

Ivan Drury, director de análisis de Edmunds, atribuyó el resultado a varias presiones simultáneas: costos de producción elevados, el aumento habitual de las compras de vehículos de lujo hacia fin de año y la llegada de modelos 2027, con precios más altos, a los concesionarios. Sus declaraciones fueron recogidas por Fox Business.

“Alcanzar por primera vez la marca de USD 50.000 responde a unas pocas presiones convergentes”, afirmó Drury. La llegada de una nueva gama de vehículos puede desplazar el promedio hacia arriba, sobre todo cuando se combina con una demanda estacional de unidades de mayor precio.

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Los datos disponibles de Kelley Blue Book atribuyeron parte del aumento del promedio a la mayor demanda de vehículos de precio elevado, como los SUV medianos, los SUV grandes y las camionetas grandes. El informe no aporta una cuota verificable de ventas por año modelo para octubre.

Los incentivos comerciales en los concesionarios promediaron USD 3.490 por vehículo durante el mes de octubre (REUTERS /Rebecca Cook)

Kelley Blue Book calculó un precio promedio de USD 51.109 para octubre

El informe de Kelley Blue Book situó el precio promedio de transacción de los vehículos nuevos en USD 51.109 en octubre, un incremento mensual de 1,3 % y una suba interanual de 2,1 %. Esa medición estima el valor de los vehículos antes de incentivos, impuestos y cargos.

El precio de venta sugerido promedio fue de USD 52.933, un 2,4 % más que un año antes. Los incentivos promediaron USD 3.490, equivalentes al 6,8 % del precio de transacción y por encima del 6,7 % registrado en septiembre.

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Entre los segmentos relevados, los SUV medianos promediaron USD 50.570 y las camionetas grandes, USD 67.912. Kelley Blue Book informó que las ventas de SUV medianos crecieron cerca de 10 % interanual y pasaron a ser el segmento con mayor volumen.

Los datos publicados por Kelley Blue Book no desagregan el promedio ni la variación interanual por tipo de propulsión. Por ese motivo, se excluyeron las cifras sin respaldo verificable sobre vehículos de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Ivan Drury atribuyó la suba de precios a los costos de producción, las ventas de lujo y el arribo de modelos 2027 (REUTERS/Rebecca Cook)

El financiamiento añade presión a una compra que ya supera los USD 50.000

El desembolso total no depende únicamente del precio del vehículo. En el mercado de Los Ángeles, la tasa anual equivalente promedio para financiar un auto nuevo fue de 7,3 % en octubre y la cuota mensual rondó los USD 800, de acuerdo con los datos de Edmunds. Esas referencias son locales y no describen necesariamente las condiciones de crédito en todo el país.

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Las tasas elevadas llevan a parte de los compradores a extender los plazos para reducir la cuota mensual. En el tercer trimestre de 2026, el 25,5 % de quienes financiaron un auto nuevo asumió préstamos de 84 meses o más, un récord según Edmunds. Esa decisión reduce el pago inmediato, pero prolonga el compromiso financiero.

Drury señaló que algunos consumidores también trasladan al nuevo préstamo el saldo negativo de su vehículo anterior: la deuda que excede el valor del auto entregado como parte de pago.

Con un precio promedio superior a USD 50.000, la tasa, el plazo y ese saldo pendiente pueden modificar de forma sustancial el costo final de la compra.

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