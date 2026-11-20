Los peritajes técnicos descartaron fallas mecánicas previas en los controles de vuelo y en los cilindros del motor (Captura de video: NBC 6).

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) determinó preliminarmente que el helicóptero que cayó el 4 de noviembre en Miami-Dade impactó contra el agua con las palas durante un vuelo a baja altitud. La inspección no detectó fallas previas en los controles ni en el motor.

El accidente ocurrió en la bahía de Biscayne, cerca del parque estatal Bill Baggs, frente a Key Biscayne, Florida, mientras la aeronave Robinson R44 II filmaba una competencia de lanchas. El piloto, Tomas Pendas, de 63 años, murió. El fotógrafo Ryan McCoy y el videógrafo Ryan Ferraro sufrieron heridas graves, informó Associated Press.

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El helicóptero había despegado alrededor de las 11:20 desde el aeropuerto North Perry para tomar fotografías y grabar videos del evento Poker Run. Las puertas habían sido retiradas para facilitar el trabajo de los dos pasajeros, ubicados en los asientos del lado izquierdo, precisó NBC Miami.

Aunque el informe preliminar no establece una causa definitiva, reconstruye la secuencia del impacto a partir de los testimonios de los ocupantes, testigos que se encontraban en embarcaciones cercanas y el análisis de los restos. La agencia federal mantiene la aeronave bajo custodia mientras continúa la investigación.

El siniestro aéreo provocó la muerte del piloto Tomas Pendas y lesiones de gravedad a un fotógrafo y un camarógrafo (Instagram: @tependas).

El vuelo se aproximó a una lancha antes de que las aspas golpearan el agua

Los pasajeros relataron que, durante el trayecto, el helicóptero atravesó una lluvia intensa y evitó las zonas de mayor precipitación, donde creían que podía haber una tormenta eléctrica. Según NBC Miami, las condiciones habían mejorado cuando llegaron al área donde iban a registrar la competencia.

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De acuerdo con el testimonio del fotógrafo, recogido por Associated Press, el helicóptero volaba a baja altura, en paralelo al costado derecho de una embarcación. Luego giró para sobrepasarla y obtener una toma mientras la lancha pasaba por debajo de la aeronave.

En esa maniobra, el videógrafo observó que las aspas del rotor principal impactaron contra el agua antes de sentir el golpe. Dos testigos que se encontraban en botes cercanos dijeron a los investigadores que el helicóptero realizaba giros “extremadamente” cerca de la superficie.

Tras el impacto, la aeronave cayó al agua, activó sus flotadores de emergencia y quedó invertida en un sector de aproximadamente 3 metros (10 pies) de profundidad. Varias personas realizaron llamadas de auxilio y un civil intentó asistir a una de las víctimas antes de la llegada de los equipos de rescate, quienes trasladaron a los heridos en un helicóptero sanitario.

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El helicóptero activó sus flotadores de emergencia y quedó invertido a tres metros de profundidad tras la caída (Captura de video: WPLG Local 10).

La inspección no encontró fallas mecánicas antes del impacto

Los investigadores verificaron la continuidad de los controles de vuelo, incluidas las superficies móviles, palancas, servos, actuadores, conexiones y varillas, detalló CBS News Miami.

Uno de los tres servos hidráulicos del rotor principal se desprendió durante el accidente; sin embargo, los tres respondieron adecuadamente al ser accionados manualmente.

La rotación manual del cigüeñal confirmó la continuidad de los componentes y del tren de válvulas. Además, los seis cilindros mostraron compresión y succión normales. Las 12 bujías presentaban un desgaste habitual.

Los investigadores extrajeron del motor cerca de 11 litros (3 galones) de una mezcla de agua salada y aceite. Su revisión tampoco arrojó indicios de una falla previa.

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Los dos pasajeros heridos fueron evacuados en helicóptero sanitario a un hospital (Captura de video: WPLG Local 10).

El impacto dañó los rotores y abrió el fuselaje

El impacto contra el agua provocó daños estructurales en el helicóptero. Una de las aspas del rotor principal perdió aproximadamente 1,8 metros (6 pies) de su extremo, mientras que la otra sufrió daños por las fuerzas del impacto.

La carcasa de la caja de engranajes del rotor principal se fracturó, lo que dejó expuestos los engranajes internos, reportó CBS News Miami.

El eje del rotor de cola se separó de la transmisión principal, aunque su caja de engranajes permaneció sellada y operativa durante las pruebas manuales.

El fuselaje se abrió y se plegó hacia atrás. Esto expuso la cabina y los asientos. La cámara y el equipo de video salieron despedidos y no se recuperaron.

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Los registros revisados indican que la aeronave había completado una inspección de 100 horas el 5 de agosto de 2026. En ese momento, acumulaba cerca de 2.500 horas de vuelo y el motor registraba unas 400 horas desde su última inspección.