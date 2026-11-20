Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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A pocos días del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, las apuestas para los Oscar han dado varios giros inesperados. Entre ellos, habría una buena noticia para una de las integrantes del equipo artístico de La bola negra.

Se trata de Ana López Cobos, diseñadora de vestuario del film, que aparece como favorita en esta categoría por encima de Ellen Mirojnick, por La Odisea, Jacqueline West, por Dune. Parte III, Grace Snell, por Sentido y sensibilidad y Marci Rodgers por Michael.

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Por supuesto, son todavía contendientes basados en las estimaciones de las apuestas, pero lo cierto es que no suelen equivocarse y la nominación de la figurinista se prevé segura.

Así, Gold Derby, uno de los sitios de referencia en predicciones, situaría a La bola negra en el segundo puesto de la categoría a mejor película, con un 94% de probabilidades de nominación, solo por detrás de La Odisea, de Christopher Nolan. Las nominaciones se anunciarán el 21 de enero de 2027.

La relación de Ana López Cobos con Los Javis

Antes de llegar a esa carrera, López Cobos (Madrid, 1982) aprendió a pensar el vestuario desde el teatro. Allí conoció al director Miguel del Arco y allí empezó a trabajar con personajes que debían ser leídos desde una butaca, a distancia, con prendas capaces de contar una historia sin interrumpirla.

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Ese aprendizaje siguió presente cuando Calvo y Ambrossi la llamaron para participar en La llamada. La obra se representaba entonces en el hall del teatro Lara. Habían pasado 13 años cuando López Cobos volvió a mirar hacia ese comienzo y encontró una línea continua entre aquella sala y el despliegue de La bola negra.

Las integrantes de Stella Maris, el grupo musical ficticio de niñas encabezado por Amaia Romero en 'La Mesías', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Movistar Plus)

Calvo y Ambrossi conocían el trabajo de López Cobos en teatro. Por eso la convocaron para aquella primera colaboración, que se extendió después a los proyectos audiovisuales de ambos: Veneno, Cardo, La mesías y, finalmente, La bola negra.

La diseñadora ha formado parte de un equipo que cambia de registro en cada producción. Veneno exigía un recorrido por décadas de televisión, transformismo y cultura popular; La mesías construía una familia atravesada por la religión, la música y el paso del tiempo. En cada caso, el vestuario debía responder a personajes y mundos diferentes.

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La diseñadora de vestuario Ana López Cobos (Instagram)

“Ellos te colocan en sitios desconocidos para ti, te obligan a salir de la zona de confort y se lo agradezco”, decía en una entrevista para Vogue. La confianza con los directores no elimina la exigencia. La convierte en una forma de responsabilidad compartida.

Para la diseñadora, el vínculo con Los Javis se sostiene en el trabajo de preparación. Los directores llegan con referencias de cine, imágenes, textos y una idea precisa de lo que buscan. El departamento de vestuario toma ese material y lo traduce a telas, cortes, colores, accesorios y siluetas que un actor pueda habitar delante de la cámara.

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‘La bola negra’: Tres películas en una

La bola negra llevó ese método a otra dimensión. La película recorre tres líneas temporales —1932, 1937 y 2017— para abordar la identidad queer en España a partir de La piedra oscura, de Alberto Conejero, y de la obra inconclusa de Federico García Lorca que da título al filme.

López Cobos tuvo que trabajar como si diseñara tres películas a la vez. Cada tramo requería una identidad propia, aunque las historias debían convivir dentro de una misma obra. El rodaje en 35 mm le permitió profundizar esas separaciones visuales.

Para la línea de 1932, la diseñadora planteó interiores dominados por blancos y negros, mientras el color quedaba reservado para las calles y el café Imperial. Allí se desarrolla una coreografía vinculada a Carlos, el joven rechazado como socio del Casino de Granada por su homosexualidad.

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Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

La trama de 1937 llevó al equipo a buscar otra paleta. Los verdes de la naturaleza, los tonos arena de los uniformes de los regulares y los blancos tratados con un matiz azulado para el hospital formaron parte de un paisaje bélico que debía acompañar a Sebastián y Rafael Rodríguez Rapún.

El trabajo no se limitó a consultar fotografías. Calvo les pidió volver a Lorca, a la poesía y al teatro. También tuvieron acceso a películas liberadas por Hearst Metrotone, con horas de imágenes de la Guerra Civil: bombardeos, pueblos y población civil registrados por cámaras que habían filmado más allá de los retratos fijos de época.

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López Cobos pidió que el rodaje comenzara por el bombardeo, una de las secuencias más complejas de la película. La intención era resolver primero la escena que demandaba más recursos y armar el equipo a partir de esa necesidad.

La escala no se redujo después. Hubo jornadas en las que el departamento contó con un refuerzo de 35 personas, destinado solo a vestir a la figuración, además de un equipo diario de 30 integrantes. Granada, Madrid, Cantabria y Atenas fueron algunos de los escenarios por los que pasó la producción.

Guitarricadelafuente en 'La bola negra'. (Movistar Plus)

Los uniformes existían en casas de préstamo, pero el equipo decidió confeccionar algunos desde cero para conseguir un verde específico. El mismo criterio de control se aplicó a otras prendas: las del hospital, las del Batallón de modistillas y las utilizadas en las escenas de bombardeo pasaron por las manos del área de ambientación.

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López Cobos no trabajó sola en esa construcción. Con la ilustradora Elena Artiñano empezó a ordenar los figurines y a formular preguntas antes de que las respuestas estuvieran cerradas: cuántos militares habría, cuántos enfermos, si aparecerían monjas.

Las escenas de Penélope Cruz en ‘La bola negra’

Uno de los vestuarios centrales de La bola negra es el de Nené, el personaje interpretado por Penélope Cruz. Al comienzo se consideró utilizar piezas de archivo de un diseñador internacional, una opción que podía aportar un nombre reconocible al personaje.

López Cobos prefirió otra solución. Tenía que vestir también a las bailarinas y necesitaba que todas las prendas compartieran una misma lógica. El vestuario de Nené se diseñó desde cero y las toreras originales de época se convirtieron en una referencia para el cuerpo de baile.

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La línea de 2017 demandó otro tipo de atención. En la secuencia de un after, López Cobos recurrió a amigos que participaban como invitados, revisó con ellos opciones de ropa y evitó disfrazarlos. La consigna era que vistieran como personas que podían haber terminado una cena entre colegas y seguido la noche juntos.

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)

La dimensión de La bola negra también ha llevado el nombre de López Cobos a la temporada internacional de premios. La diseñadora figura entre las candidatas al Premio del Cine Europeo en la categoría de vestuario, dentro de una película que ha reunido 10 nominaciones en esos galardones. La ceremonia se celebrará el 16 de enero en Atenas.

López Cobos ya había recibido una nominación al Goya en 2019 por Quién te cantará. Ahora, el reconocimiento posible llega tras una película que le exigió diseñar para la guerra, el hospital, el café, la coreografía, el after y tres tiempos históricos que debían mantenerse unidos. Su próximo trabajo la devuelve al punto de partida. Vestirá La gaviota para Miguel del Arco en el Teatro Español, el mismo lugar donde empezó a construir personajes con tela, hilo y la distancia de un escenario.