El director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó al director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, en medio de las interrupciones tecnológicas que durante la última semana afectaron los servicios bancarios, las comunicaciones, el transporte aéreo y sistemas de seguridad nacional. Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa, asumirá el cargo de manera interina, según informó una fuente cercana a la Casa Blanca.

La salida de Cairncross representa el primer cambio importante de personal en la administración de Trump desde que comenzaron las interrupciones. “El presidente apoyó plenamente el despido de Sean Cairncross de su cargo”, afirmó la fuente, que habló bajo condición de anonimato citada por AFP. Según la agencia, el mandatario respaldó la decisión porque el funcionario no contaba con las credenciales adecuadas para desempeñar esa función.

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La Casa Blanca confirmó el jueves la salida de Cairncross, quien ocupaba el puesto desde agosto de 2025. En un comunicado difundido esa noche, el funcionario describió su paso por la administración republicana como “el honor de toda una vida”.

Davies ocupará el cargo de forma interina. La funcionaria se desempeña como directora de Información del Departamento de Defensa y, según la fuente citada por AFP, cuenta con las credenciales necesarias y fue confirmada por el Senado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a la funcionaria por su designación. “Felicitaciones a la nueva directora nacional de ciberseguridad, Kirsten Davies; esperamos trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos”, escribió.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a la funcionaria Kirsten Davies por su designación (AP)

El sucesor permanente de Cairncross deberá recibir la confirmación del Senado, que quedará bajo el control de los demócratas a partir de enero.

La salida del funcionario se produjo después de una serie de interrupciones tecnológicas que afectaron a importantes empresas y organismos federales. Durante los últimos días, los problemas ralentizaron transacciones bancarias, interrumpieron servicios de correo electrónico, paralizaron un sistema clave de la Agencia de Seguridad Nacional y provocaron la suspensión temporal de todo el tráfico aéreo comercial de Estados Unidos.

Entre los episodios también se registró una interrupción global de Microsoft 365 que afectó a cientos de millones de usuarios y una suspensión nacional de vuelos que alteró más de 18.000 operaciones.

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Las autoridades estadounidenses descartaron que los incidentes respondieran a un ataque informático coordinado o patrocinado por un Estado extranjero. El máximo responsable de inteligencia de Estados Unidos, Jay Clayton, afirmó el miércoles que se trató de interrupciones independientes de servicios, relacionadas con tareas de mantenimiento y cambios técnicos.

Expertos en ciberseguridad consultados por Reuters señalaron que algunas de las fallas podrían estar vinculadas con los esfuerzos de las empresas para instalar rápidamente parches que corrijan vulnerabilidades de software descubiertas recientemente. Las herramientas avanzadas de inteligencia artificial facilitan la identificación de debilidades en los sistemas de protección informática.

Trump minimizó el alcance de los episodios y los describió como acontecimientos individuales, sin relación entre sí, provocados por actualizaciones rutinarias. Durante su viaje a Manila, el mandatario afirmó: “Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, estas cosas pasan. Está bien”.

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Trump minimizó el alcance de los episodios y los describió como acontecimientos individuales (REUTERS)

Los incidentes también generaron cuestionamientos en el Congreso. El senador republicano Josh Hawley, de Missouri, reclamó el martes que la administración informara a los legisladores sobre las interrupciones para que pudieran “compartir con el pueblo estadounidense lo que está pasando aquí”.

Cairncross no realizó apariciones públicas mientras la administración intentaba responder a la preocupación por las fallas tecnológicas. Antes de asumir la dirección nacional de Ciberseguridad, ocupó distintos cargos en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump y fue ejecutivo del Comité Nacional Republicano durante el ciclo electoral de 2016.

A comienzos de este año, también participó en deliberaciones internas de la administración sobre los riesgos de seguridad de la inteligencia artificial. Sin embargo, su intervención en esas discusiones perdió peso después de que Trump designara en octubre a Jay Clayton como responsable de inteligencia artificial.

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La oficina del director nacional de Ciberseguridad fue creada por el Congreso y tiene autoridad indirecta sobre los asuntos relacionados con la inteligencia artificial. Según antiguos funcionarios, el organismo registró una elevada rotación de personal durante los últimos meses.

(Con información de AFP y REUTERS)