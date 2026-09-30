Estados Unidos

Elon Musk pronosticó qué pasará con los trabajos ante el avance de la IA y anticipó una "era de abundancia"

Tras sellar un acuerdo de seguridad junto a Donald Trump y líderes de OpenAI, Google y Nvidia, el CEO de Tesla detalló cómo evolucionará el mercado laboral frente al auge de la inteligencia artificial

El magnate respondió a una pregunta sobre el futuro laboral tras la cumbre tecnológica en la Casa Blanca, donde Trump y ejecutivos de OpenAI, Meta, Google y Nvidia firmaron un pacto voluntario de seguridad para la IA. (Fuente: @linasbeliunas)
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Elon Musk afirmó ante la prensa que, gracias a la inteligencia artificial y la superinteligencia, los empleos cambiarán pero no desaparecerán. Asimismo, proyectó una futura “era de abundancia” con acceso universal a bienestar.

El magnate tecnológico respondió el martes, a la salida de la Casa Blanca, una pregunta directa sobre el futuro laboral en la era de la IA. Trump y ejecutivos de las principales empresas tecnológicas del mundo acababan de firmar un pacto voluntario de seguridad para la inteligencia artificial, en un encuentro que también puso sobre la mesa la expansión de los centros de datos y la competencia con China.

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Elon Musk afirmó que la inteligencia artificial transformará la naturaleza de los empleos en lugar de destruirlos. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Elon Musk afirmó que la inteligencia artificial transformará la naturaleza de los empleos en lugar de destruirlos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Musk tomó la palabra cuando un periodista preguntó qué harían quienes veían el intercambio y se preocupaban especialmente por los empleos de oficina. Su respuesta fue optimista y polémica a partes iguales: la inteligencia artificial —o “superinteligencia”, según la nueva terminología que Donald Trump acaba de ordenar usar en el gobierno federal— no conducirá al desempleo masivo, sino a una transformación profunda del trabajo.

Musk dijo que los empleos cambiarán con la inteligencia artificial, no que desaparecerán

“Los empleos van a cambiar. Siempre han cambiado”, declaró Musk ante los periodistas reunidos en la entrada del ala oeste de la Casa Blanca, según consta en el video difundido por CBS News y recogido por Reuters. Para ilustrar su argumento, recurrió a un ejemplo histórico: ser “computadora” solía ser una profesión.

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“Antes había edificios llenos de personas haciendo cálculos. Pero ahora las computadoras digitales realizan esas tareas y no creo que nadie anhele volver a hacer cálculos todo el día para calcular las tasas de interés bancarias, que era lo que solían hacer”, consideró el empresario.

Musk recordó que en el pasado existía la profesión de hacer cálculos antes del desarrollo de las computadoras digitales. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Musk recordó que en el pasado existía la profesión de hacer cálculos antes del desarrollo de las computadoras digitales. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Su argumento es que la IA producirá una transformación comparable —aunque de alcance mucho mayor— en una amplia variedad de ocupaciones. No sostuvo que el empleo permanecería intacto, sino que la naturaleza del trabajo evolucionaría.

“Creo que veremos una evolución de los roles. No es como si el desempleo hubiera aumentado. De hecho, hay una enorme demanda de personas”, explicó. “Así que creo que el resultado más probable es increíblemente beneficioso. Es un futuro que, si pudieras mirar hacia adelante, querrías”, concluyó.

La promesa de una “era de abundancia” y una renta alta universal

El pasaje más comentado de la intervención de Musk fue su descripción del escenario que considera más probable. “Creo que, con mucha diferencia, el resultado más probable es una era de abundancia, en la que no solo tendremos una renta básica universal, sino una renta alta universal”, afirmó.

El empresario proyectó el inicio de una era de abundancia con la implementación de una renta alta universal. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El empresario proyectó el inicio de una era de abundancia con la implementación de una renta alta universal. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El fundador de Tesla y SpaceX fue más allá de la discusión habitual sobre renta básica universal —una propuesta que ya circula en debates de política económica— y planteó una variante más ambiciosa: que la combinación de robots y superinteligencia podría generar tal volumen de bienes y servicios que el nivel de vida de cualquier persona en el mundo superaría al de los más privilegiados de hoy. Puso como ejemplo el acceso a atención médica de calidad.

“Cuando tienes robots y superinteligencia, eso significa que todas las personas en el mundo pueden tener una atención médica mejor que la de cualquiera aquí, incluyéndome a mí”, proyectó.

Uno de los presentes le replicó “no si no tienen trabajo”, Musk respondió con la afirmación sobre la evolución de los empleos citada más arriba.

El contexto: Trump, los líderes tecnológicos y la expansión de los centros de datos

Las declaraciones de Musk tuvieron lugar el 29 de septiembre de 2026, tras un almuerzo a puerta cerrada en la Casa Blanca entre Trump y ejecutivos de las principales empresas del sector. Según Reuters, entre los asistentes estaban Greg Brockman (presidente de OpenAI), Dario Amodei (director ejecutivo de Anthropic), Mark Zuckerberg (director ejecutivo de Meta), Sundar Pichai (director ejecutivo de Google), Jensen Huang (presidente y director ejecutivo de Nvidia) y Lisa Su (directora ejecutiva de AMD).

Donald Trump y los directores de las principales empresas tecnológicas se reunieron en la Casa Blanca. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump y los directores de las principales empresas tecnológicas se reunieron en la Casa Blanca. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Lo que comenzó como un almuerzo privado derivó en una conferencia de prensa: Trump se unió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al grupo de ejecutivos en la entrada de la Casa Blanca —un espacio que el mandatario rara vez usa para atender a periodistas— y respondió preguntas durante unos 30 minutos, con los directores ejecutivos de pie a sus espaldas.

Durante ese intercambio, el mandatario y las compañías firmaron un acuerdo voluntario de seguridad que contempla controles internos, auditorías externas independientes y supervisión a nivel de junta directiva para los sistemas de IA, según la copia publicada por el propio mandatario en sus redes sociales. La jornada también incluyó el lanzamiento de una herramienta de IA impulsada por asesores de Trump para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios gubernamentales.

Trump también reiteró su respaldo a la rápida expansión de los centros de datos y advirtió que China quería “cada centro de datos que nosotros no queramos”, en referencia a la competencia tecnológica entre ambas potencias. Musk respaldó esa caracterización con un escueto “sí”.

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