Sony Pictures reveló el primer avance oficial de "The Nightingale". La película reúne por primera vez en pantalla a las hermanas Dakota y Elle Fanning, quienes interpretan a dos mujeres en Francia durante la ocupación nazi.

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Dakota y Elle Fanning compartirán pantalla por primera vez como protagonistas de una película. Las actrices encabezan el reparto de The Nightingale (El ruiseñor), adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de Kristin Hannah. Sony Pictures presentó el tráiler oficial de la producción este jueves 19 de noviembre y confirmó su estreno en cines de Estados Unidos para el 19 de marzo de 2027.

El filme ubica su relato en Francia durante la ocupación de la Alemania nazi, en la década de 1940. La trama sigue a Vianne Mauriac (Dakota Fanning) e Isabelle Rossignol (Elle Fanning), dos hermanas que buscan sobrevivir a los peligros del conflicto bélico.

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Según la sinopsis oficial, las hermanas se verán “obligadas a emprender caminos separados, valientes y peligrosos en una lucha por la supervivencia y la libertad durante la Segunda Guerra Mundial”.

Las actrices dan vida a Vianne e Isabelle, dos mujeres que enfrentan la ocupación nazi de Francia. (Sony Pictures)

El adelanto presenta la tensión en el ambiente. En una de las escenas, Vianne expresa su preocupación por mantener a salvo a su familia, mientras Isabelle manifiesta su intención de enfrentarse al régimen nazi. “Debemos demostrarles que vamos a luchar”, afirma el personaje interpretado por Elle.

Un proyecto inédito para las hermanas Fanning

La participación de Dakota y Elle representa un acontecimiento inusual en sus carreras. Aunque ambas aparecieron en I Am Sam (2001), protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer, nunca habían compartido escenas como actrices. En aquella producción, Dakota interpretó a Lucy, la hija del personaje de Penn, mientras que Elle dio vida a la versión de dos años de la misma niña.

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“Durante años hemos buscado una película que podamos hacer juntas y entonces apareció esta joya”, expresaron las hermanas en una declaración recogida por The Hollywood Reporter cuando el proyecto se anunció inicialmente en 2019.

Las actrices buscaban desde hace años una oportunidad para trabajar juntas (Sony Pictures)

La dinámica entre ambas también fue un elemento importante para asumir sus nuevos personajes. En una entrevista con Vanity Fair, Dakota explicó las diferencias entre las protagonistas: “Vianne (la hermana mayor) demuestra su amor a través del cuidado, la cocina y las tareas del hogar. El personaje de Elle, Isabelle, es evidentemente más audaz, de las que corren hacia el peligro y la aventura”.

“Creo que realmente somos probablemente las personas indicadas para interpretar estos papeles porque entendemos profundamente esa dinámica”, expresó la actriz de La guerra de los mundos.

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¿Por qué tardó tanto en llegar a la pantalla?

La adaptación de The Nightingale lleva varios años en desarrollo. Dakota y Elle Fanning estaban vinculadas al proyecto desde 2019, cuando se anunció que la cineasta francesa Mélanie Laurent estaría a cargo de la dirección. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a retrasar los planes de producción y el largometraje permaneció varios años sin concretarse.

Publicada en 2015, The Nightingale superó los 4,5 millones de ejemplares vendidos en el mundo y llegó a lectores de 45 idiomas, según cifras de 2021. (Sony Pictures)

Finalmente, Michael Morris, director de Bridget Jones: Mad About the Boy, asumió las riendas de la película. El rodaje comenzó el 28 de marzo, según informó Kristin Hannah en sus redes sociales. El guion estuvo a cargo de Dana Stevens y Ann Peacock.

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Las hermanas Fanning también participan como productoras, junto a Reese Witherspoon, Brittany Kahan Ward, Lauren Neustadter y Elizabeth Cantillon. El reparto incluye a Mark Rylance como Julien Rossignol, Shira Haas como Rachel de Champlain, Edmund Donovan, Albrecht Schuch, Douglas Hodge, Gwilym Lee y Vinette Robinson.

The Nightingale llegará a los cines de América Latina el 18 de marzo de 2027. Al día siguiente, iniciará su exhibición en salas de Estados Unidos.