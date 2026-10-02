Tesla ahora permite interrumpir la carga del carro y arrancar rápido si tienes una emergencia

Tesla sumó una función que permite abandonar el punto de carga ante una situación de emergencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Tesla incorporó una función de escape que permitirá a los conductores iniciar la marcha mientras cargan sus vehículos ante una emergencia. La actualización llega después de un tiroteo masivo en una estación Supercharger de Twin Falls, Idaho, Estados Unidos en agosto de 2026, que dejó cuatro muertos y siete heridos.

La función, llamada “emergency drive away”, permite anular el bloqueo de carga y alejarse con el cable todavía conectado. Tesla la habilitó solo en Estados Unidos, por ahora, tras los pedidos de propietarios que reclamaban un mecanismo de liberación rápida luego del ataque en Idaho.

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Durante la carga, el enchufe queda bloqueado al puerto del vehículo y el auto no puede avanzar. Para ponerlo en marcha, hasta ahora era necesario liberar manualmente el cable. Con la nueva herramienta, el conductor podrá seleccionar la posición de conducción sin bajar del vehículo.

La actualización se conoció después del ataque ocurrido en una estación Supercharger de Twin Falls, Idaho, en agosto de 2026. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Cómo funcionará este tipo de carga en Tesla

Al seleccionar la marcha, el sistema activará una alerta de “emergency drive away” y pedirá al conductor que confirme que necesita retirarse. Una vez validada la acción, el conector se desprenderá y caerá al suelo, lo que provocará daños tanto en el vehículo como en la manija de carga.

Tesla advirtió que se trata de una herramienta destinada exclusivamente a situaciones de riesgo.

La empresa no mencionó el tiroteo masivo en su anuncio, aunque la actualización responde a las inquietudes que surgieron después del ataque.

La herramienta “emergency drive away” desactiva el bloqueo habitual del sistema de carga. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Tesla arrancó la producción masiva de su camión eléctrico Semi

Tesla inició la producción masiva del camión eléctrico Semi en una nueva planta de Sparks, Nevada, casi nueve años después de su presentación. La fábrica, de 167.000 metros cuadrados, fue diseñada para alcanzar una capacidad anual de 50.000 camiones, equivalente a unas 1.000 unidades semanales.

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El modelo de producción pesa 450 kilogramos menos que el prototipo de 2017 y tendrá versiones con autonomías de 523 y 805 kilómetros.

Además, podrá recuperar hasta el 60% de su autonomía en 30 minutos mediante cargadores Megacharger. Tesla no confirmó precios.

Hasta ahora, los conductores debían desconectar manualmente el cable antes de poder iniciar la marcha. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Tesla quiere entrenar un robot registrando los movimientos de sus trabajadores

Tesla buscaría acelerar el desarrollo de Optimus, su robot humanoide, mediante la captura de los movimientos de trabajadores en sus plantas de Texas y California.

Según The Information, la empresa habría comunicado en enero de 2026 que algunos empleados debían utilizar equipos de registro corporal para documentar cómo realizaban tareas de producción.

La iniciativa generó rechazo entre parte del personal. Los trabajadores entendieron que esos datos podrían servir para entrenar a un robot diseñado, a mediano plazo, para ejecutar funciones similares a las suyas.

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Optimus no puede aprender solo a partir de videos: requiere ejemplos físicos precisos que permitan a los sistemas de aprendizaje por imitación replicar movimientos, recorridos y secuencias de acciones.

Tesla habría entrenado a Optimus con registros de movimientos realizados por trabajadores de sus plantas. REUTERS/Francis Mascarenhas

Tesla ya cuenta con puestos destinados a esa recolección de datos. Allí, empleados manipulan objetos, cumplen trayectos definidos y repiten movimientos con dispositivos de captura.

El desafío responde a una limitación central de la robótica humanoide: las máquinas necesitan grandes volúmenes de información para desenvolverse en situaciones que los humanos resuelven de forma natural.

Ante las quejas, Tesla no habría abandonado el plan. La compañía habría contratado recopiladores de datos específicos, instalado cámaras adicionales en las fábricas y trasladado parte de las tareas fuera de las líneas de producción activas. Durante el verano, además, habría comenzado a instalar centros de entrenamiento en Colorado, Arizona y Florida.

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El robot humanoide todavía requiere programación específica, grandes volúmenes de datos y entornos controlados para realizar tareas. REUTERS/Brendan McDermid

El proyecto aún enfrentaría problemas técnicos. Las manos y los antebrazos de Optimus contienen más de 100 componentes pequeños, incluidos tornillos, que todavía deben ensamblarse manualmente.

Algunas unidades requieren correcciones tras salir de la línea de producción y los sensores táctiles presentaron fallas de fiabilidad. Tesla desarrolló una capa reemplazable, similar a un guante, para evitar el recambio completo de la mano.

Aunque Tesla habría alcanzado una producción de varios cientos de robots por semana y apunta a superar las 1.000 unidades semanales antes de finalizar 2026, Optimus todavía necesita programación específica y entornos controlados.