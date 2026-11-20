Torres de refrigeración de la central nuclear de Dukovany en funcionamiento en Dukovany, República Checa, 21 de octubre de 2025 (AP/Petr David Josek)

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La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que la crisis energética vinculada a la guerra con Irán y la preocupación por el cambio climático alterarán la forma en que el mundo abastece hogares, impulsa vehículos y sostiene la actividad industrial.

El informe, publicado el jueves por el organismo con sede en París, sostiene que las consecuencias del conflicto “dejarán huellas imborrables” en el sistema energético internacional. “No veo ninguna vía creíble para que el mundo de la energía vuelva a ser como era antes”, afirmó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, organismo creado tras la crisis petrolera de 1973 y 1974. El funcionario alertó que los efectos serán mayores si el conflicto se prolonga.

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El estudio prevé que los países con alta demanda energética priorizarán la seguridad del suministro y el costo de la electricidad. Ese escenario favorece a las energías renovables, como la solar, y a otras fuentes, entre ellas la energía nuclear. A su vez, planteó la necesidad de conservar el carbón como reserva para eventuales crisis. La situación afecta de forma particular a Asia, una región con abundantes recursos carboníferos que enfrentó problemas de suministro cuando la guerra con Irán interrumpió el tránsito por el estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima circulaba cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

El documento se difundió durante la última semana de la COP31, las negociaciones climáticas anuales de las Naciones Unidas que se celebran en Turquía. Antes de la conferencia, la ONU alertó que el mundo está cerca de incumplir la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

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Una persona carga su patinete eléctrico en una estación de carga situada junto a la carretera en Nueva Delhi, India, el 13 de julio de 2026 (AP/Manish Swarup)

La electrificación de hogares, automóviles e industrias, junto con la reducción del uso de combustibles fósiles, figura entre los temas centrales de la cumbre climática.

“Por primera vez, observamos que las políticas utilizadas para responder a las preocupaciones sobre la seguridad energética están estrechamente alineadas con las políticas necesarias para las transiciones energéticas”, declaró la directora de Sostenibilidad de la AIE, Laura Cozzi, en una entrevista con Associated Press. “Se trata de una convergencia única que sitúa la electrificación en el centro de la respuesta a la crisis”, añadió.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que la guerra con Irán acelerará la diversificación de las rutas y fuentes de suministro, reducirá la dependencia del estrecho de Ormuz y reforzará el peso de la energía solar y nuclear, aunque el carbón conservará un papel de reserva en países con amplios recursos propios.

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El organismo, que cuenta con más de 30 países miembros, analizó datos públicos y privados para elaborar escenarios sobre la evolución del sistema energético según la continuidad de las políticas actuales o cambios profundos derivados de las crisis en curso.

En marzo, la AIE coordinó la liberación de emergencia de 400 millones de barriles de reservas de petróleo crudo con el objetivo de estabilizar los mercados mundiales tras el inicio de la guerra con Irán.

Aerogeneradores en funcionamiento cerca de Leipzig, Alemania, el 4 de octubre de 2026 (AP/Matthias Schrader, Archivo)

“Cuando analizamos cómo las crisis energéticas cambian el mundo a largo plazo, los gobiernos apenas están empezando a comprender la magnitud de los cambios”, afirmó Dave Jones, cofundador del grupo de expertos Ember.

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El informe identifica los conflictos, las tensiones comerciales, los riesgos climáticos y los ciberataques como factores que multiplican los posibles escenarios para el sector. La AIE indicó que el “impulso a diversificar” el suministro de combustibles modificará el comercio energético “El mundo no será el mismo después de esta crisis, pero cómo seremos exactamente, eso aún está por verse, y lo veremos en los próximos meses”, señaló Cozzi.

La agencia estima que Medio Oriente mantendrá su condición de principal región exportadora de petróleo, pero prevé una caída del volumen que atraviesa el estrecho de Ormuz. Antes de la guerra con Irán, por esa ruta pasaban unos 20 millones de barriles diarios. Según las proyecciones, el tránsito por el estrecho podría bajar a 8,5 millones de barriles diarios en 2030 y quedar por debajo de dos millones de barriles diarios en 2035.

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Aunque los combustibles fósiles conservan el predominio en las matrices energéticas, la AIE considera que la energía solar y la nuclear serán las “mayores beneficiarias” de la prioridad que los gobiernos asignan a las fuentes nacionales.

Personas caminan cerca de paneles solares en una central de energía fotovoltaica operada por Huadian (Beijing) New Energy Development Co. Ltd. en Beijing, el 23 de septiembre de 2026 (AP/Achmad Ibrahim,)

“Esta crisis ha puesto al descubierto el precio de la dependencia de los combustibles fósiles”, declaró Mohamed Adow, director de Power Shift Africa, y agregó. “Es increíble que un conflicto a miles de kilómetros de distancia pueda disparar las facturas de energía en casa”.

La búsqueda de seguridad energética también puede impulsar el uso del carbón. Michelle Manook, de FutureCoal, sostuvo que “para las economías ricas en carbón, el carbón nacional sigue siendo un activo importante para la seguridad energética”. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, afirmó que el carbón gana presencia en las decisiones de algunos gobiernos. “Observamos que el carbón está cobrando impulso”, dijo. “Veremos si esta tendencia perdura o no”.

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(Con información de Associated Press)