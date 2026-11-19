El acusado ejercía como técnico farmacéutico en tres locales del área de Detroit y admitió su culpabilidad en la conspiración (Office of Public Affairs).

Guardar

Un expropietario de una farmacia de Michigan, Ali Naserdean, fue condenado a 82 meses de prisión por fraude sanitario y por la distribución ilegal de oxicodona. La sentencia también contempla tres años de libertad supervisada tras el cumplimiento de la pena.

Naserdean, de 32 años y residente de Dearborn Heights, trabajaba como técnico farmacéutico en tres establecimientos del área metropolitana de Detroit y era propietario de uno de ellos. Según documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó reclamos fraudulentos a programas de salud y vendió medicamentos a traficantes.

PUBLICIDAD

En abril de 2026, el acusado admitió su responsabilidad por conspiración para cometer fraude en la atención médica y posesión de oxicodona con intención de distribuirla ilegalmente. Permanece detenido desde el 7 de octubre, cuando fue arrestado por incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza.

La justicia de Estados Unidos condenó a Ali Naserdean a 82 meses de prisión por fraude al sistema de salud y distribución de oxicodona (Office of Public Affairs).

Las recetas falsas permitieron sostener el fraude durante tres años

La maniobra se extendió entre 2019 y 2022. Junto con su cómplice, el farmacéutico Isaiah Okoh, Naserdean presentó reclamos ante Medicare, Medicaid y la compañía de seguros Blue Cross Blue Shield of Michigan por medicamentos recetados que nunca habían sido indicados por médicos ni dispensados a los pacientes consignados en las facturas.

PUBLICIDAD

Para dar apariencia de legitimidad a esos cobros, ambos utilizaron recetas falsificadas a nombre de profesionales. Los pacientes incluidos en esos documentos nunca habían sido atendidos por esos médicos y las prescripciones no existían, precisó CBS News.

En consecuencia, el fraude provocó pérdidas superiores a USD 5,6 millones para los programas públicos y la aseguradora.

Durante ese mismo período de tres años, Naserdean vendió oxicodona a traficantes de drogas a cambio de efectivo. De acuerdo con los expedientes, lo hacía sin verificar la existencia de una receta médica válida ni que los fármacos fueran dispensados de buena fe, informó ABC 7.

PUBLICIDAD

Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores reunieron pruebas de las dos acusaciones del caso: la presentación de reclamos fraudulentos ante los seguros de salud y la comercialización ilegal de opioides.

El esquema delictivo utilizó recetas médicas falsificadas para facturar medicamentos inexistentes a Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas (AP).

El tribunal ordenó decomisos y restituciones por más de USD 5 millones

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de efectivo y bienes por aproximadamente USD 1,2 millones. La resolución también impuso a Naserdean una obligación de pago de USD 5.636.721,89.

El acusado deberá restituir USD 3.654.895,65 al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y USD 21.428,93 a Blue Cross Blue Shield of Michigan. Estos pagos buscan resarcir a las entidades afectadas por los reclamos falsos.

PUBLICIDAD

Okoh, el otro farmacéutico que participó en el esquema, fue condenado en diciembre de 2025 a más de seis años de prisión.

Las autoridades federales vincularon el fraude con el daño a la salud pública

El fiscal general adjunto de la División Nacional de Control del Fraude, Colin M. McDonald, afirmó en un comunicado: “El fraude contra Medicare y Medicaid no solo vacía programas financiados por los contribuyentes: también traslada costos a los contribuyentes, presiona al sistema de salud y contribuye al aumento de los costos de atención médica en todo el país”.

Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Control del Fraude, afirmó que el caso provocó pérdidas millonarias a Medicare y Medicaid (REUTERS/Elizabeth Frantz).

Por su parte, el fiscal federal del Distrito Este de Michigan, Jerome F. Gorgon Jr., manifestó: “Naserdean mintió al gobierno y estafó millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses. Y eso no fue suficiente. Así que, además, envenenó a la comunidad con drogas”.

PUBLICIDAD

Asimismo, Scott J. Lampert, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG), advirtió: “Quienes opten por lucrarse mediante el fraude en la atención médica y la distribución ilegal de opioides deben esperar perder su libertad, su sustento y las ganancias de sus delitos”.