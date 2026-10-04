Estados Unidos

Donald Trump anunció la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia” para coordinar el desarrollo de la IA en EEUU

El nuevo panel de funcionarios, liderado por el director de Inteligencia Nacional Jay Clayton, tendrá 120 días para elaborar un informe sobre riesgos y oportunidades de la tecnología y rendirá cuentas ante el presidente

Donald Trump creó la Fuerza de la Superinteligencia para coordinar la estrategia del gobierno federal en materia de inteligencia artificial (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)
Donald Trump creó la Fuerza de la Superinteligencia para coordinar la estrategia del gobierno federal en materia de inteligencia artificial (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)
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Donald Trump anunció este domingo la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia” (SIF, por sus siglas en inglés), un comité de coordinación dentro de la Casa Blanca encargado de dirigir la estrategia federal en materia de inteligencia artificial —o “superinteligencia”, según la terminología que el propio gobierno adoptó oficialmente.

La iniciativa llega días después de que los principales líderes tecnológicos del país firmaran un acuerdo voluntario de autorregulación en un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca.

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La SIF tendrá 120 días para elaborar un informe sobre los riesgos y oportunidades que presenta la tecnología, y rendirá cuentas directamente ante Trump y su jefa de gabinete, Susie Wiles. El organismo coordinará la relación del Ejecutivo federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas del sector, según explicó la cobertura de CBS News.

La nueva fuerza de trabajo dispondrá de 120 días para elaborar un informe sobre los riesgos y oportunidades de la tecnología, que se presentará ante Trump y la jefa de gabinete Susie Wiles (REUTERS/Kylie Cooper)
La nueva fuerza de trabajo dispondrá de 120 días para elaborar un informe sobre los riesgos y oportunidades de la tecnología, que se presentará ante Trump y la jefa de gabinete Susie Wiles (REUTERS/Kylie Cooper)

Jay Clayton encabezará la fuerza como zar de la superinteligencia

Al frente de la SIF quedó el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, quien en una entrevista exclusiva con The Wall Street Journal anticipó su designación. Como exjefe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y exfiscal del Distrito Sur de Nueva York, Clayton fue confirmado por el Senado en julio para dirigir los 18 organismos de inteligencia del país.

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“El riesgo de no ser primeros es alto”, afirmó Clayton al WSJ, en referencia a la competencia con potencias rivales. “No ser primeros aumenta los riesgos identificados y no identificados, particularmente los que provienen de nuestros adversarios”, agregó.

Junto a Clayton, integran la conducción de la fuerza el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

El grupo también incluirá a funcionarios de alto rango como el vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent y la propia Wiles, además de asesores externos como el capitalista de riesgo David Sacks —quien ocupó el rol de zar de IA hasta marzo— y la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice.

El director de Inteligencia Nacional Jay Clayton asumió la conducción de la Fuerza de la Superinteligencia (REUTERS/Nathan Howard)
El director de Inteligencia Nacional Jay Clayton asumió la conducción de la Fuerza de la Superinteligencia (REUTERS/Nathan Howard)

El anuncio sigue a una cumbre histórica con los gigantes tecnológicos

La creación de la SIF se produce cinco días después de que Trump recibiera en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial del país para un almuerzo de trabajo sobre el desarrollo del sector, su seguridad y la expansión de los centros de datos.

Al término del encuentro, seis ejecutivos firmaron junto al presidente el llamado “Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia”, un documento voluntario de una página que Trump calificó de “moralmente vinculante”.

El acuerdo comprometió a las compañías a implementar “cuatro capas de controles y auditorías” para garantizar que los modelos operen según lo previsto: evaluaciones internas, auditorías por parte de firmas externas, revisiones de los consejos de administración de cada empresa y reuniones periódicas para establecer estándares y buenas prácticas del sector.

Los signatarios fueron Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI).

“Veo un enorme autocontrol, y ellos entienden que tienen que autocontrolarse”, manifestó Trump sobre los líderes tecnológicos tras la firma. Mientras que Zuckerberg describió el acuerdo como “un paso positivo significativo” y destacó el compromiso de los laboratorios con controles internos robustos y múltiples capas de revisión.

Seis ejecutivos de la industria tecnológica firmaron un acuerdo voluntario de autorregulación en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)
Seis ejecutivos de la industria tecnológica firmaron un acuerdo voluntario de autorregulación en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump rebautizó la IA como “superinteligencia” mediante decreto ejecutivo

El 29 de septiembre, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14434, que instruye a todos los departamentos y agencias del Ejecutivo a reemplazar los términos “inteligencia artificial” e “IA” por “superinteligencia” y “SI” en toda comunicación oficial, sitios web, informes y documentos de política pública.

El texto del decreto sostiene que las capacidades de los sistemas actuales “hacen mucho más que imitar o automatizar aspectos discretos de la inteligencia humana” y que “amplifican cada vez más el ingenio humano y desbloquean nuevas formas de creatividad”.

La orden instruye al Asesor Presidencial para Ciencia y Tecnología a presentar, en un plazo de 60 días, una propuesta legislativa para establecer una definición federal del término “superinteligencia”.

La estrategia de la Casa Blanca prioriza la autorresponsabilidad de las empresas sobre la regulación formal del Estado (REUTERS/Jonathan Ernst)
La estrategia de la Casa Blanca prioriza la autorresponsabilidad de las empresas sobre la regulación formal del Estado (REUTERS/Jonathan Ernst)

En su publicación en Truth Social, Trump describió la tecnología como “más grande que la Revolución Industrial e Internet”. El presidente se opuso sistemáticamente a imponer regulación formal al sector, al tiempo que promueve un modelo basado en la autorresponsabilidad de las empresas y en el liderazgo estratégico de Estados Unidos frente a China.

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