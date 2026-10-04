Tecno

Elon Musk, cerca de ser billonario otra vez: por qué se disparó su fortuna

El patrimonio del empresario ascendió a 979.700 millones de dólares el 2 de octubre de 2026

Musk encabeza la lista de multimillonarios con una ventaja de 600.500 millones de dólares sobre Jeff Bezos. (Reuters)
Musk encabeza la lista de multimillonarios con una ventaja de 600.500 millones de dólares sobre Jeff Bezos. (Reuters)
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El patrimonio neto de Elon Musk aumentó 61.000 millones de dólares en una sola jornada, el 2 de octubre de 2026, impulsado por el repunte de las acciones de SpaceX y Tesla, según informó la revista Forbes. Con este incremento, la fortuna del empresario volvió a acercarse a la marca del billón de dólares, un umbral que ya había alcanzado meses atrás.

Hacia la tarde de esa jornada, el patrimonio estimado de Musk ascendía a 979.700 millones de dólares, lo que representó un alza del 6,64% respecto al día anterior. El salto se explicó por el desempeño bursátil de ambas compañías: los títulos de la empresa aeroespacial avanzaron más de 7%, mientras que las acciones del fabricante de vehículos eléctricos crecieron alrededor de 5%.

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El primer puesto entre los multimillonarios del mundo

Según la lista de multimillonarios en tiempo real que elabora el medio citado, Musk continúa en el primer lugar del ranking global. La diferencia con Jeff Bezos, que ocupa el segundo puesto, es de 600.500 millones de dólares.

Las acciones de SpaceX subieron más de 7% y las de Tesla cerca de 5%, el motor detrás del salto patrimonial. (Reuters)
Las acciones de SpaceX subieron más de 7% y las de Tesla cerca de 5%, el motor detrás del salto patrimonial. (Reuters)

El fundador de Tesla y SpaceX había alcanzado brevemente la condición de primer trillonario del mundo el 12 de junio de 2026, cuando su patrimonio llegó a un máximo de 1,45 billones de dólares. Esa posición se sostuvo poco tiempo: tras la caída de las acciones de SpaceX, su fortuna retrocedió hasta ubicarse por debajo de los 700.000 millones de dólares en julio del mismo año, luego de que los papeles de la compañía espacial cayeran 50% desde su máximo del 16 de junio.

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La recuperación posterior de las acciones de ambas empresas fue lo que permitió que su patrimonio volviera a escalar en las semanas siguientes.

Bezos, Page y Brin completan el podio de las mayores fortunas tecnológicas

Bezos figura en segundo lugar con un patrimonio estimado en 370.700 millones de dólares. El fundador de Amazon incrementó su riqueza durante septiembre tras la suba en la valoración de Blue Origin y Prometheus.

Jeff Bezos ocupa el segundo lugar del ranking con 370.700 millones de dólares, tras la suba de Blue Origin. (Reuters)
Jeff Bezos ocupa el segundo lugar del ranking con 370.700 millones de dólares, tras la suba de Blue Origin. (Reuters)

Larry Page, cofundador de Google, ocupa el tercer puesto con 286.000 millones de dólares, seguido por Sergey Brin, su socio en la creación del buscador, con una fortuna estimada en 263.000 millones de dólares.

Completan el grupo de los mayores patrimonios del sector tecnológico Michael Dell, con 268.000 millones de dólares; Mark Zuckerberg, de Meta, con 251.000 millones de dólares; Jensen Huang, de Nvidia; Larry Ellison, cofundador de Oracle; y Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft.

Acuerdo con Trump sobre inteligencia artificial

Musk también integra el grupo de seis ejecutivos que firmaron un documento impulsado por Donald Trump para establecer compromisos voluntarios de autorregulación en el desarrollo de inteligencia artificial. El acuerdo, denominado White House Accord on Super Intelligence, fue suscrito además por Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, presidente de OpenAI; y Huang, de Nvidia.

Musk firmó junto a otros cinco ejecutivos el acuerdo impulsado por Donald Trump para regular la inteligencia artificial. (Reuters)
Musk firmó junto a otros cinco ejecutivos el acuerdo impulsado por Donald Trump para regular la inteligencia artificial. (Reuters)

El documento también lleva la firma de Trump como presidente de Estados Unidos y propone cuatro capas de control para vigilar los riesgos de los modelos de inteligencia artificial durante su entrenamiento y despliegue. Entre las medidas incluidas figuran el monitoreo de riesgos, auditorías externas independientes y comités dentro de los directorios.

Musk anticipó una “era de abundancia” con la automatización del empleo

El 29 de septiembre de 2026, tras un encuentro en la Casa Blanca entre Trump y ejecutivos de las principales compañías tecnológicas, Musk se refirió al impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Consultado sobre la preocupación en torno a los puestos de oficina, sostuvo que “los empleos van a cambiar”, tal como ocurrió antes con tareas que realizaban personas dedicadas a cálculos.

El empresario planteó que la automatización modificará una amplia variedad de ocupaciones y que los trabajadores asumirán nuevos roles. Agregó que existe una “enorme demanda de personas” y consideró que el resultado más probable de este proceso será beneficioso. Según su análisis, los robots y la superinteligencia podrían elevar la producción de bienes y servicios hasta permitir una renta alta universal, con acceso a una atención médica superior a la disponible en la actualidad.

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