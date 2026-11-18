Galle sobrevivió dos barcos atacados en la Segunda Guerra Mundial y murió a los 105 años en Moses Lake, Washington (Petty Officer 2nd Class Jared E. Walker/U.S. Navy via AP)

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El 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. El ataque sorpresa del Imperio Japonés sobre la base naval estadounidense en Oahu, Hawái, dejó más de 2.400 militares muertos y arrastró a Estados Unidos al conflicto.

Ocho décadas y media después, los últimos hombres que lo vivieron en primera persona son cada vez menos.

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Gebhard “Geb” Galle fue uno de ellos, era el último tripulante conocido del USS Nevada que estuvo a bordo durante el ataque. Sobrevivió al bombardeo, sobrevivió al hundimiento de un segundo barco en 1942 y llegó a los 105 años con una historia que la propia Marina estadounidense reconoció como ejemplo de valor.

El sábado 14 de noviembre de 2026 murió en su casa de Moses Lake, Washington, tal como confirmó Pacific Historic Parks, la organización sin fines de lucro asociada al Memorial Nacional de Pearl Harbor, en información difundida por la agencia Associated Press.

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La Marina destacó su conducta durante la batalla del 30 de noviembre de 1942, cuando el USS Northampton fue hundido por torpedos japoneses (Petty Officer 2nd Class Jared E. Walker/U.S. Navy via AP)

El día que el mundo de Galle cambió para siempre

Aquel domingo de diciembre, Galle tenía 20 años y prestaba servicio como maquinista. Estaba debajo de la cubierta del Nevada, a punto de ser llevado a tierra para ir a misa. Desde un ojo de buey vio los aviones acercarse.

Galle y los cerca de 87.000 militares presentes en Oahu ese día quedaron en medio de uno de los ataques más devastadores de la historia moderna.

El USS Nevada fue el único acorazado que logró maniobrar durante el ataque del 7 de diciembre de 1941 (U.S. Naval History and Heritage Command/Handout via Reuters)

El segundo barco y la decisión que definió su historia

Tras el ataque, Galle fue reasignado al crucero pesado USS Northampton. El 30 de noviembre de 1942, durante la Batalla de Tassafaronga, ese segundo barco fue alcanzado por torpedos japoneses y se hundió.

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En medio del caos, un oficial le ordenó cerrar una escotilla, lo que habría dejado atrapados a cuatro marineros que aún no habían salido.

Galle abrió la escotilla, esperó a que los cuatro hombres escaparan y recién entonces la cerró y aseguró. Él y otros sobrevivientes pasaron más de un día a la deriva en balsas salvavidas hasta ser rescatados, tal como el propio veterano relató al Columbia Basin Herald, diario con sede en Moses Lake, según recogió Associated Press.

El entonces Jefe en Funciones de Operaciones Navales, almirante James Kilby, le escribió una carta personal con motivo de su cumpleaños número 104, en 2025.

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“Tu humildad, tu rápido pensamiento y tus acciones desinteresadas siguen siendo un brillante ejemplo del valor de la Marina”, le expresó el almirante en esa ocasión.

Cuando el oficial que le dio la orden se retiró, Galle abrió la escotilla y esperó a que los cuatro marineros escaparan (Petty Officer 2nd Class Jared E. Walker/U.S. Navy via AP)

Una generación que se va sin dejar reemplazos

Galle no fue el único sobreviviente de Pearl Harbor que murió ese sábado. También falleció Freeman Johnson, de 106 años, en su casa de Centerville, Massachusetts.

Johnson había estado a bordo del crucero ligero USS St. Louis el 7 de diciembre de 1941 y era el veterano de mayor edad conocido entre los sobrevivientes del ataque.

El veterano de Centerville, Massachusetts, era el sobreviviente de mayor edad conocido entre los testigos del 7 de diciembre de 1941 (AP Photo/Charles Krupa)

Con sus muertes, el número de sobrevivientes vivos del ataque se redujo aún más. Antes de este sábado, la lista ya había quedado en aproximadamente una docena tras el fallecimiento de Ira “Ike” Schab en diciembre de 2025, también a los 105 años.

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De acuerdo con AP, no existe un registro nominal definitivo y público de quiénes permanecen con vida.