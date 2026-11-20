La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)

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Denis Villeneuve lleva casi seis años dentro del universo de Arrakis. Rodó tres películas consecutivas basadas en la obra de Frank Herbert y, al hablar del cierre de la trilogía con la revista Empire, eligió una palabra que no suele asociarse a las superproducciones de Hollywood: cansancio. “Quiero asegurarme de que seré severo con el material. De que no seré complaciente”, dijo el director canadiense. El fin de la saga se estrena el 18 de diciembre de 2026, cuando Dune: Parte Tres llegue a las salas de todo el mundo.

La película adapta El mesías de Dune, la novela que Herbert publicó en 1969 como continuación de Dune. La historia arranca casi dos décadas después del golpe con el que Paul Atreides derrocó al emperador Shaddam IV al final de la segunda entrega. Paul, interpretado de nuevo por Timothée Chalamet, gobierna ahora como Padishah Emperor, pero la guerra santa librada en su nombre ha dejado un imperio fracturado.

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“Estamos de vuelta con los mismos personajes, pero esta vez el mundo ha cambiado totalmente”, explicó Villeneuve a Empire. “Sus psiques, su perspectiva de la realidad ha cambiado totalmente, y Paul vive con la carga de lo que creó, tratando de encontrar una salida a esta espiral de violencia”.

Robert Pattinson junto a Villeneuve

Chalamet encabeza un elenco que recupera a Zendaya como Chani, Florence Pugh como la princesa Irulan, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Javier Bardem como Stilgar, Josh Brolin como Gurney Halleck, Charlotte Rampling como la Reverenda Madre Mohiam y Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, la hermana de Paul.

A ellos se suman dos incorporaciones que alteran el tablero. La más esperada es la de Robert Pattinson interpretará a Scytale, un Danzarín Rostro de los Tleilaxu capaz de cambiar de apariencia. La noticia de que finalmente será el nuevo James Bond, precisamente a las órdenes de Denis Villeneuve, otorgan a su aparición, una expectación inesperada.

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Robert Pattinson en 'Dune: Parte Tres'

Jason Momoa regresará como Hayt, un ghola —un clon— fabricado a partir del material genético de Duncan Idaho, el maestro de armas que murió en la primera película. Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke interpretan a Leto II y Ghanima, los hijos gemelos de Paul y Chani.

Villeneuve escribió el guion junto a Brian K. Vaughan. La adaptación, según adelantó Zendaya a The New York Times, contiene elementos fieles a la novela y también “desviaciones” respecto al material original. Una de las más visibles: al final de Dune: Parte Dos, Chani se separó de Paul. En la novela de Herbert, esa ruptura no existe.

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Una película que cambia de registro

Para Chalamet, la tercera parte ofrece la posibilidad de llevar a Paul Atreides hacia un territorio que el actor describió como el de un antihéroe. “Es su propia bestia. Su propia historia, su propio asedio, su propio granizo de aislamiento paranoico”, dijo también en Empire.

Villeneuve ha insistido en que el tono de la tercera parte es distinto al de sus predecesoras. “La idea era intentar hacer una película que tuviera el mismo ADN —es una película de Dune— pero es una película muy diferente”, explicó. “Tiene un ritmo diferente”. La duración confirma esa intención: con 150 minutos, es la más corta de la trilogía.

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En 'Dune: Parte Tres' se abordará la relación entre Paul y Chani.

El director de fotografía es Linus Sandgren, ganador del Oscar por La La Land, que sustituye a Greig Fraser. Patrice Vermette repite como diseñador de producción, Joe Walker como montajista y Hans Zimmer como compositor. Todos ellos son ganadores de premios de la Academia.

Taquilla, IMAX y la batalla de diciembre

Las preventas de Dune: Parte Tres superan a las de cualquier entrega anterior de la saga. Global Box Office situó las preventas domésticas por encima de los 25 millones de dólares unas siete semanas antes del estreno y estimó una apertura en torno a los 120 millones en Estados Unidos. Como referencia, Dune: Parte Dos abrió con 82,5 millones en marzo de 2024 y recaudó unos 714 millones en todo el mundo.

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IMAX comunicó a sus inversores que la película registra sus segundas mayores preventas en ese formato, solo por detrás de La Odisea. Las proyecciones en IMAX 70 mm comenzarán el 14 de diciembre en 34 salas de Estados Unidos y Canadá, cuatro días antes del estreno general. Warner Bros. aseguró una ventana exclusiva de tres semanas en IMAX.

Cartel promocional de 'Dune: Parte Tres', con los principales personajes.

El estreno coincide con el de Vengadores: Doomsday, de los hermanos Russo. La prensa especializada ya bautizó la fecha como “Dunesday”. Florence Pugh es la única actriz que aparece en ambas producciones.

La temporada de premios y lo que viene después

Las dos primeras entregas de la saga obtuvieron nominaciones al Oscar a mejor película. Dune (2021) ganó seis estatuillas; Dune: Parte Dos (2024) se llevó dos. Variety incluye a la Parte Tres en sus predicciones para diseño de vestuario, fotografía, diseño de producción, montaje, efectos visuales, maquillaje, guion adaptado, banda sonora y mejor película. La 99.ª ceremonia de los Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, con Conan O’Brien como presentador por tercer año consecutivo.

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Villeneuve ya sabe qué hará cuando termine de promocionar la película. “Pensé: ‘Cuando esto acabe, necesito un cohete muy potente que me aleje de Arrakis’”, contó a Empire. “Cuando me pidieron dirigir el próximo Bond, dije: ‘Esto es lo que necesito’”.