El empresario reconoció que su inversión electoral no alcanzó para evitar la derrota republicana en los comicios legislativos de 2026. También buscó tomar distancia del movimiento MAGA y afirmó que habría destinado menos dinero si pudiera volver atrás. (Fuente: NYT)

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Elon Musk admitió que fue “bastante tonto” gastar casi USD 500 millones en las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que los republicanos sufrieron una derrota contundente ante los demócratas, que tomaron el control de ambas cámaras del Congreso.

El magnate habló el 18 de noviembre de 2026 en el DealBook Summit del New York Times, una conferencia anual que reúne a líderes empresariales y políticos en Nueva York. Según el diario, Elon Musk reconoció que su esfuerzo electoral “fracasó, obviamente”, y que probablemente habría gastado menos dinero si pudiera volver el tiempo atrás. Fue la primera vez que el fundador de Tesla y SpaceX se extendió públicamente sobre los resultados de los comicios.

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Elon Musk reconoció en el DealBook Summit que su inversión de casi 500 millones de dólares en las elecciones legislativas fracasó. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Los midterms —elecciones legislativas de medio término que en Estados Unidos se celebran a mitad del mandato presidencial y renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado— se realizaron semanas antes de las declaraciones de Musk. En esta ocasión, los demócratas no solo recuperaron escaños en distritos competitivos sino que lograron avances históricos en bastiones republicanos, incluido Texas, el estado donde están radicadas las principales operaciones de las empresas de Musk.

Musk se distanció de MAGA y cuestionó el impacto del dinero electoral

Desde la conferencia, Musk participó de forma virtual y empleó un tono marcadamente autocrítico. “Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio”, declaró ante los asistentes al DealBook Summit, según recogió The New York Times. El magnate agregó que el resultado demostraba que el dinero de campaña por sí solo no puede determinar el desenlace de una elección, aunque reconoció que los candidatos republicanos probablemente habrían obtenido peores cifras sin ese respaldo financiero.

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Elon Musk se distanció del movimiento MAGA y rechazó una adhesión ciega a las políticas del Partido Republicano. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La aparición también marcó un viraje en su postura ideológica pública. “No soy MAGA”, afirmó Musk, en referencia al movimiento Make America Great Again —la corriente política de derecha asociada al presidente Donald Trump—. “Si eso significa una adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, definitivamente no tengo eso”, precisó, según The New York Times.

El giro resultó llamativo ya que, en un mitin de 2024, Musk había declarado ser “dark, gothic MAGA”, una expresión que combina jerga de internet con la identidad política del movimiento trumpista.

Cuánto dinero destinó Musk a los candidatos republicanos

Musk se convirtió en el mayor donante individual de las elecciones de 2026, con un aporte de USD 446 millones destinado a respaldar al Partido Republicano, informó la BBC. Esa cifra lo posiciona como el mayor donante individual en un ciclo electoral en el que él mismo no fue candidato, de acuerdo con The New York Times.

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Musk se convirtió en el mayor donante individual del ciclo electoral con un aporte de 446 millones de dólares a los republicanos. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Una parte significativa de esos fondos se orientó a Texas, el estado donde Tesla tiene su sede y donde SpaceX concentra operaciones clave de cohetes e inteligencia artificial. Según un análisis de la BBC, Musk destinó al menos USD 45 millones al senador republicano Ken Paxton, quien competía por una banca en el Senado federal.

Paxton perdió ante el demócrata James Talarico en uno de los resultados más resonantes de la noche electoral.

La derrota republicana y el avance demócrata en el Congreso

Los demócratas se impusieron en ambas cámaras del Congreso, según Reuters, en lo que se interpretó como un duro golpe para Trump y para los sectores del partido que habían apostado a reproducir el éxito de las presidenciales de 2024. El avance opositor incluyó tanto distritos en disputa como territorios que los republicanos habían controlado durante décadas.

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Gina Hinojosa ganó la gobernación de Texas frente a Greg Abbott y terminó con más de tres décadas de hegemonía republicana. (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

En Texas, la derrota fue especialmente simbólica. Gina Hinojosa, candidata demócrata, derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y puso fin a más de treinta años de hegemonía del Partido Republicano en el estado. Musk se mostró conciliador ante ese resultado: dijo creer que Hinojosa será “bastante moderada” y que Texas estará “bien” bajo su gestión.

Qué puede cambiar para Tesla, SpaceX y los centros de datos

La irrupción demócrata en el Congreso y en gobiernos estatales abre un escenario de mayor escrutinio regulatorio para las empresas de Musk. Legisladores demócratas ya anticiparon que impulsarán investigaciones sobre SpaceX, que desde la reelección de Trump en 2024 acumuló aproximadamente USD 10.000 millones en nuevos contratos federales, según la BBC.

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En Georgia, donde SpaceX tiene operaciones de centros de datos, el gobernador demócrata electo prometió limitar la expansión de esas instalaciones y revisar los beneficios impositivos que las empresas tecnológicas suelen recibir para construirlas. Musk, que también mencionó en el DealBook Summit que la empresa de inteligencia artificial Anthropic tiene “muchas probabilidades” de ampliar su contratación de capacidad de cómputo con SpaceX —con una demanda potencial de 10 gigavatios adicionales—, enfrenta ahora un entorno político menos receptivo a ese crecimiento.

El gobernador electo de Georgia anunció límites a la expansión de centros de datos y una revisión de beneficios fiscales para tecnológicas. (REUTERS/Shelby Tauber/File Photo)

La relación entre Musk y la Casa Blanca también ingresa en una etapa incierta. Durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, Musk se desempeñó como empleado especial no remunerado del gobierno y lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), orientado a recortar el gasto federal.

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En octubre de 2026, el Pentágono lo nombró coresponsable de un estudio sobre el futuro de la guerra denominado Proyecto Meridian. Con el Congreso ahora en manos demócratas, ese vínculo —y los contratos que lo acompañan— quedará bajo la lupa de la oposición.