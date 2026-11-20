Garance Authié, representante de Francia, termina en el hospital tras accidente en Miss Universo.

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Garance Authié, representante de Francia en Miss Universo 2026, informó que sufrió una lesión en uno de los ligamentos de la rodilla durante los ensayos previos a la competencia internacional, cuya final está programada para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La modelo, de 22 años, compartió detalles sobre su estado de salud a través de un video publicado en sus redes sociales el 19 de noviembre.

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La noticia se dio a conocer después de que Authié fuera vista en silla de ruedas, luego de sufrir el incidente durante un ensayo realizado un día antes.

En un video difundido por la cuenta de Instagram Pageant Dispatches, se observa que integrantes de la organización de Miss Universo solicitaron a miembros de la prensa apagar sus cámaras mientras la participante era trasladada.

Horas después, la representante francesa publicó un video en Instagram para explicar lo ocurrido y señaló que había esperado a recibir los resultados de sus estudios médicos antes de ofrecer información sobre su condición.

Garance Authié explicó que se practicó algunos estudios para conocer el daño de sus lesiones.

Garance Authié relató que el accidente ocurrió durante una práctica de coreografía. Según explicó, mientras corría para ejecutar uno de los movimientos, realizó un giro en un ángulo inadecuado, lo que provocó que su rodilla cediera y cayera al suelo.

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Tras el incidente, regresó al hotel y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde le realizaron una radiografía.

Sin embargo, tuvo que esperar hasta la mañana siguiente para someterse a una resonancia magnética, estudio que permitió identificar una lesión de ligamento.

La modelo reconoció que la situación ocurrió en medio de las intensas jornadas de preparación que enfrentan las concursantes antes de la final. También explicó que deberá descansar durante los próximos días y evitar ejercer presión sobre la articulación afectada para favorecer su recuperación.

Pese a la lesión, Garance Authié manifestó su intención de continuar en la competencia y aseguró que hará lo necesario para recuperarse antes de la ceremonia final.

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Pese a la lesión, Garance Authié desea estar en la final.

En su mensaje, indicó que no contempla abandonar el certamen y que considera este episodio un nuevo desafío dentro de su participación.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo que recibió después de que se conociera el accidente y señaló que mantendrá informados a sus seguidores sobre la evolución de su estado de salud.

La lista de accidentes durante Miss Universo

La lesión de la representante francesa ocurre pocos días después de otro incidente registrado durante las actividades previas a Miss Universo 2026.

El 13 de noviembre, varias participantes sufrieron tropiezos y caídas durante el desfile denominado Beauty at the Beach, realizado en el hotel Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico.

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Aunque las concursantes lograron reincorporarse después de los incidentes, las imágenes circularon en redes sociales y generaron comentarios debido a las similitudes con una caída ocurrida durante la edición anterior del concurso.

Varias concursantes de Miss Universo sufrieron caídas durante un evento previo a la final. (Instagram)

Tras los incidentes registrados en la actividad Beauty at the Beach, la organización de Miss Universo emitió un comunicado en el que señaló que el evento no cumplió con los estándares de profesionalismo y excelencia establecidos por la institución.

De acuerdo con su explicación, el desfile fue producido de manera independiente por Magali Febles, directora nacional de la franquicia Miss República Dominicana Universo, quien contaba con una licencia para utilizar el nombre del certamen.

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Febles también se pronunció sobre lo ocurrido mediante una publicación en Facebook, en la que ofreció disculpas a las participantes y aseguró que su equipo revisaría los acontecimientos para mejorar la organización de futuras actividades.

Cabe recordar que en Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, cayó desde el escenario durante una de las rondas preliminares.

Gabrielle Henry sufrió un aparatoso accidente en el certamen del año pasado. (Miss Universe Jamaica/Captura de video)

Posteriormente, se informó que sufrió un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia intracraneal con pérdida del conocimiento, una fractura y lesiones faciales, entre otras complicaciones.

Miss Universo 2026 tiene previsto coronar a su nueva ganadora el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, aunque la participación de la representante francesa dependerá de la evolución de su lesión y de las indicaciones médicas.

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