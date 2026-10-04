Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen a 197.000, el nivel más bajo desde mediados de julio

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 197.000 la semana pasada (REUTERS/Kevork Djansezian)

Guardar

Las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada a 197.000, el nivel más bajo desde mediados de julio, según informó el Departamento de Trabajo el jueves 1 de octubre.

El dato, inferior a los 198.000 de la semana anterior, confirmó que los despidos siguen siendo históricamente escasos y que la mayoría de los trabajadores estadounidenses mantiene su estabilidad laboral en un contexto de creciente presión económica derivada de tensiones en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

El promedio móvil de cuatro semanas, que suaviza la volatilidad semanal, también bajó en 2.500 unidades hasta situarse en 200.000 solicitudes. Las cifras se acercan a los niveles registrados en 1969 y se ubican por debajo del umbral de 220.000, considerado históricamente bajo por los economistas que siguen estos datos como indicador adelantado del mercado laboral, según difundió Reuters.

Las solicitudes de desempleo funcionan como un termómetro de los despidos. Cuando permanecen bajas durante semanas consecutivas, señalan que las empresas retienen a sus empleados aunque no contraten con rapidez.

En las tres últimas semanas, las cifras no superaron las 200.000 solicitudes, lo que representa uno de los períodos de mayor estabilidad en el empleo desde hace más de medio siglo.

PUBLICIDAD

Las empresas estadounidenses retienen a sus empleados tras la escasez pospandemia pero reducen el ritmo de contratación. (REUTERS/Andrew Kelly)

Las empresas retienen empleados pero frenan la contratación

La explicación detrás de los bajos despidos tiene raíces en la memoria corporativa del período pospandemia. Muchas compañías, que sufrieron escasez de mano de obra cuando se reabrió la economía tras los confinamientos por el COVID-19, se muestran reacias a reducir sus plantillas actuales. Sin embargo, esa cautela no se traduce en contratación activa.

En lo que va de 2026, los empleadores —empresas, organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— incorporaron en promedio 80.000 trabajadores por mes, incluidos 162.000 en agosto, cifra que sorprendió al alza.

De igual modo, ese ritmo contrasta con los 166.000 empleos mensuales creados en promedio durante 2023 y 2024, y queda muy lejos del pico de 491.000 mensuales registrado entre 2021 y 2022.

PUBLICIDAD

El año 2025 fue el más magro del período reciente, con apenas 9.700 puestos mensuales en promedio, afectado por tasas de interés elevadas y la incertidumbre generada por las políticas comerciales de la administración federal.

“Las solicitudes de desempleo siguen desafiando las expectativas y permanecen extremadamente bajas, en línea con la tasa de despidos del informe JOLTS, que muestra que si bien las empresas no contratan a un ritmo acelerado, son reacias a prescindir de sus trabajadores actuales”, escribió Matthew Martin, economista senior de Estados Unidos en Oxford Economics, en declaraciones recogidas por Associated Press.

PUBLICIDAD

Los despidos anunciados en septiembre bajaron un 18%, aunque los planes de incorporación disminuyeron frente al año anterior (Bloomberg)

La contratación cae a su menor nivel en 14 años para septiembre

Un informe separado de la firma global de recolocación Challenger, Gray & Christmas mostró que los despidos anunciados por empleadores con sede en Estados Unidos cayeron un 18% en septiembre, hasta 43.281 casos, un 20% menos que en el mismo mes del año anterior y un 43% menos en el conjunto del tercer trimestre.

No obstante, los planes de contratación contaron una historia diferente. Las intenciones de incorporar nuevos trabajadores sumaron 90.787 en septiembre, un salto marcado frente a los 12.325 de agosto, pero un 23% por debajo de los registros de un año atrás.

Sumado a esto, Challenger, Gray & Christmas señaló que el aumento estacional de contrataciones que suele iniciarse en septiembre estuvo ausente este año. “Las empresas están en un período de esperar para ver”, indicó la firma de recolocación, en referencia a la incertidumbre que rodea al mercado laboral en el contexto global.

PUBLICIDAD

El promedio móvil de cuatro semanas bajó a 200.000 solicitudes y se situó en niveles cercanos a los de 1969 (REUTERS/David Ryder/Foto de archivo)

La Fed sube las tasas y los mercados ajustan sus expectativas de nuevos aumentos

La Reserva Federal (Fed) elevó el mes pasado su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el rango de 3,75%-4,00%, el primer incremento en tres años. La institución anticipó alzas adicionales en los próximos meses, aunque lecturas de inflación más moderadas de lo previsto en julio y agosto redujeron las probabilidades de un nuevo ajuste en la reunión del 27 y 28 de octubre.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados financieros asignaban el jueves una probabilidad de aproximadamente 37,1% a un nuevo endurecimiento monetario en esa reunión, frente al 68,6% de una semana antes.

PUBLICIDAD

Stephen Stanley, economista jefe de Santander US Capital Markets, advirtió que despidos históricamente bajos sostenidos en el tiempo podrían elevar el riesgo de recalentamiento del mercado laboral, con consecuencias para la política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

La Reserva Federal elevó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el rango de 3,75% a 4,00% (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las presiones de precios en la industria se intensificaron en septiembre

Las buenas noticias en el mercado laboral conviven con señales de alerta en el frente de los precios. Una encuesta del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicada el jueves mostró que las presiones inflacionarias en la salida de fábrica se intensificaron en septiembre: el índice de precios de insumos saltó a 77,9 desde 71,1 en agosto, sin que ningún producto registrara caídas de precio.

PUBLICIDAD

Thomas Ryan, economista senior para América del Norte en Capital Economics, advirtió que “cuanto más persistan las presiones de precios impulsadas por la energía, mayor es el riesgo de que se trasladen a una inflación de consumo más amplia”, en declaraciones recogidas por Reuters.

Fabricantes de equipos de transporte aludieron a los “nuevos vientos en contra” a raíz de la guerra comercial con Canadá. Productores de equipos eléctricos y fabricantes de productos informáticos y electrónicos se quejaron de los nuevos aranceles contra Canadá, que incrementaron drásticamente los costos.

Mientras que el sector de alimentos, bebidas y tabaco apuntó al encarecimiento del combustible como factor que eleva los costos de transporte y el precio general de los bienes.

PUBLICIDAD

El índice de precios de insumos en las fábricas subió a 77,9 puntos en septiembre según el Instituto de Gestión de Suministros (REUTERS/Timothy Aeppel)

El informe de empleo de septiembre se publicará la semana próxima

Las cifras de solicitudes de desempleo no inciden en los datos del informe de empleo de septiembre, ya que corresponden a un período de relevamiento diferente, explicó Reuters.

Según una encuesta de la firma de datos FactSet, los economistas proyectan que los empleadores sumaron 90.000 puestos de trabajo el mes pasado y que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, el mismo nivel de los meses anteriores, sostenido en parte por una fuerza laboral más pequeña producto de jubilaciones y las restricciones a la inmigración.

Las solicitudes continuas —las que corresponden a personas que ya cobraron al menos una semana de beneficios y funcionan como indicador de contratación— cayeron en 11.000 hasta 1,701 millones durante la semana cerrada el 19 de septiembre, el nivel más bajo desde abril de 2023.