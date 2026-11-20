Las acciones de Estados Unidos concluyeron la jornada del viernes con pérdidas en el mercado bursátil. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

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Las bolsas de Estados Unidos profundizaron el viernes su caída y el S&P 500 y el Dow Jones confirmaron que entraron en fase de corrección, después de que el debut bursátil de la empresa de inteligencia artificial Anthropic resultara decepcionante y reavivara las dudas sobre el auge de la IA que había impulsado el repunte accionario de este año.

El Dow Jones y el S&P 500 acumulan ahora una caída de más del 10% desde sus máximos históricos de cierre, el umbral que técnicamente define una corrección bursátil. El S&P 500 encadenó su séptima jornada consecutiva de pérdidas, su racha bajista más extensa desde febrero de 2020.

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Los tres principales índices estadounidenses registraron, además, sus mayores pérdidas porcentuales semanales desde abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció el paquete arancelario del “día de la liberación” que sacudió a los mercados globales.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 257,38 puntos (un 3,59%) hasta las 6.918,45 unidades. El Nasdaq Composite se hundió 1.225,05 puntos (un 5,13%) hasta 22.654,15, con lo que pasó a terreno negativo en lo que va del año. El Dow Jones cayó 908,88 puntos (un 1,85%) hasta 48.188,18 unidades.

Un cartel de Anthropic, PBC (ANT) en One Times Square el día en que Anthropic lleva a cabo su salida a bolsa (OPV) en la sede del NASDAQ de Nueva York, Estados Unidos. 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Para Bill Northey, director sénior de inversiones de US Bank Wealth Management en Billings, Montana, el derrumbe responde más a un quiebre de confianza que a un deterioro de los fundamentos económicos. “Sin duda, es un día complicado para los mercados de capitales y, a medida que nos acercamos al cierre del viernes, parece que la caída se está acelerando en cierta medida”, señaló Northey, citado por Reuters. “Pero si damos un paso atrás y evaluamos los fundamentos y la confianza, está claro que hoy es la confianza la que se lleva la palma”, añadió.

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El directivo explicó que, en el corto plazo, la confianza suele imponerse por sobre los fundamentos, aunque estos últimos terminan prevaleciendo con el tiempo.

La liquidación en el sector tecnológico provocó una rotación hacia sectores más defensivos, como productos básicos de consumo y salud.

El tropiezo de Anthropic en su debut bursátil

Operadores trabajando en la Bolsa de Nueva York, EEUU. 18 noviembre 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El detonante inmediato fue el recorrido de Anthropic en el mercado. La compañía de inteligencia artificial buscaba alcanzar una capitalización de hasta dos billones de dólares, pero su estreno no logró sostenerse: el jueves cerró un 17,1% por encima de su precio de oferta de 83 dólares, aunque el entusiasmo inicial se fue diluyendo a lo largo de la sesión.

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Las acciones habían llegado a dispararse desde ese precio inicial hasta superar los 110 dólares el jueves, pese a la venta generalizada que ya afectaba a Wall Street ese día. El viernes, sin embargo, el título se derrumbó por debajo de los 89 dólares al cierre, en su segunda jornada como empresa cotizante.

El comportamiento del valor funciona como una prueba de fuego para el sector. “El desempeño de las acciones en los próximos días y semanas podría ofrecer una de las pruebas más claras hasta ahora de si los inversores creen que las enormes sumas destinadas a la IA terminarán generando rendimientos atractivos”, afirmó Dan Coatsworth, jefe de mercados de AJ Bell.

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Ni el debut de Anthropic ni los sólidos resultados trimestrales de Nvidia alcanzaron para despejar los temores sobre los riesgos de la inteligencia artificial y los cuantiosos gastos que exige esta tecnología todavía incipiente. Gigantes tecnológicos como Amazon y Meta también se desplomaron en la jornada.

Nvidia, en el centro de la tormenta

Los operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York, EEUU. 20 noviembre 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Nvidia, pese a haber reportado ganancias multimillonarias a comienzos de semana, se hundió un 14,01% al cierre en Nueva York el viernes. La caída se produjo después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos cerrara un resquicio legal que permitía a empresas chinas acceder de forma remota a los potentes chips de inteligencia artificial de la compañía, lo que alimentó el temor a que un nuevo Congreso de mayoría demócrata imponga restricciones adicionales al sector.

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A ese cuadro se sumó la renuncia del fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tras conocerse revelaciones sobre infidelidades, entre ellas una relación con una mujer señalada como espía china, de acuerdo con lo informado por AFP.

Analistas de Briefing.com describieron el clima de desconfianza que atraviesa a los inversores: “El decepcionante desempeño ha reforzado las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones de la IA y los enormes compromisos de capital necesarios para sostener el crecimiento de la industria”, señalaron en una nota citada por AFP. “Ni la oferta pública inicial de Anthropic ni las sólidas ganancias de Nvidia han sido suficientes para restaurar la confianza, ya que los inversores continúan vendiendo ante los intentos de rebote”, agregaron.

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La advertencia sobre un posible “estallido” de la IA en 2027

James Reilly, de Capital Economics, advirtió que la caída de las acciones tecnológicas “podría tener más recorrido”. El analista calificó como su pronóstico central la posibilidad de un “estallido de la IA en 2027”, una preocupación que crece entre los inversores.

“Esto no significa que pensemos que la tecnología sea un fracaso, ni que la demanda vaya a colapsar. Pero el umbral de ingresos necesario para justificar la escala de la inversión en IA parece muy exigente”, escribió Reilly.

El contagio a los mercados de Asia y Europa

La onda expansiva llegó a los mercados asiáticos, donde se concentran algunas de las principales firmas vinculadas a la inteligencia artificial de la región. Las bolsas de Tokio, Seúl y Taipéi se desplomaron entre un 5% y un 6,2% en la jornada del viernes.

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En Europa, los principales mercados bursátiles también retrocedieron de forma considerable al cierre de la sesión. Entre los casos más marcados se destacó la francesa Ubisoft, cuyas acciones cayeron más de un 20% después de que la compañía reportara una pérdida en el primer semestre mayor a la esperada.

El resultado de Ubisoft se conoció en medio de la expectativa mundial por “Grand Theft Auto VI”, el nuevo lanzamiento de la saga de Rockstar Games, que recaudó un récord de 3.790 millones de dólares en ventas minoristas durante su primer día en el mercado.