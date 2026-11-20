El Servicio Meteorológico Nacional reportó acumulados históricos de precipitaciones de hasta 43 centímetros en zonas del sur de Florida (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Guardar

Las inundaciones que azotaron el sur de Florida esta semana dejaron al menos 30 escuelas públicas del condado de Broward con daños graves. El distrito escolar confirmó que los alumnos no regresarán a las aulas antes del lunes 30 de noviembre, una vez concluidas las vacaciones de Acción de Gracias.

El superintendente Howard Hepburn anunció el jueves que los establecimientos permanecerían cerrados el viernes 20 de noviembre —tercer día consecutivo sin clases—, con las oficinas administrativas del distrito retomando actividades el lunes 23. El Servicio Meteorológico Nacional registró acumulados de entre 30 y 43 cm (12 y 17 pulgadas) en 24 horas en las zonas más afectadas —cifras que el organismo calificó como históricas—, y al este de Orlando la lluvia superó los 20 centímetros (8 pulgadas) para el mediodía del jueves. Con nuevas precipitaciones previstas para esa noche y el suelo ya saturado, el margen para reabrir era nulo.

PUBLICIDAD

Hepburn encabezó una recorrida por la escuela primaria Hollywood Hills Elementary, donde los medios pudieron constatar el estado de las instalaciones: charcos en los pasillos, en la cafetería y en la biblioteca; el techo del comedor con daños por filtración; el piso con al menos 2,5 centímetros (una pulgada) de agua y las alfombras del centro de medios completamente empapadas. “Esto es, comparativamente, moderado respecto a otras zonas del condado”, señaló el funcionario durante la visita, recogida por WSVN 7 News Miami, canal de televisión local.

Escuelas en módulos portátiles a la espera de nuevos edificios

Desde el aire, los medios documentaron el caso de la escuela Rickards, que funciona en módulos portátiles en tanto aguarda la inauguración de su nuevo edificio, prevista para la primavera. El predio amaneció convertido en un lago. Hepburn describió las tareas de limpieza y saneamiento en los más de 30 establecimientos afectados como “un trabajo colosal, muy difícil de concretar”.

PUBLICIDAD

Chelsey Hayes, maestra de Hollywood Hills Elementary, dijo a NBC Miami que aguardaba con ansiedad poder ingresar a su salón para ver el estado de sus materiales y que perder tres días de instrucción representa una presión considerable. “Es muy estresante, porque trabajamos con un calendario muy ajustado que no deja mucho margen para días como este”, afirmó.

La Policía rescató a más de 70 personas y decenas de mascotas de un complejo inundado

Efectivos de rescate evacuaron a más de setenta personas y decenas de mascotas en un complejo habitacional de Hollywood (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Los efectos no se limitaron a los edificios escolares. Agentes de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida rescataron a más de 70 residentes y entre 20 y 30 mascotas de un complejo de apartamentos en Hollywood que quedó bajo el agua el miércoles, según informó CBS Miami.

PUBLICIDAD

Los efectivos utilizaron vehículos de gran altura para desplazarse por las zonas inundadas. Algunos conductores tuvieron que abandonar sus autos cuando las calles quedaron intransitables. También quedaron bajo el agua varias rampas de acceso a una autopista interestatal y un tramo de la Florida Turnpike.

En tanto, vecinos y comerciantes de Davie y Dania Beach afrontaban el jueves daños extensos y agua estancada; residentes consultados por CBS Miami indicaron que varias familias “lo perdieron todo”. No se registraron heridos ni fallecidos.

El techo de una sinagoga en Hollywood colapsó y el edificio fue declarado inseguro

Entre los daños más graves figura el derrumbe del techo del Temple Sinai en Hollywood, ocurrido a causa de las lluvias torrenciales. No había nadie en el interior en el momento del colapso y no se registraron heridos, pero las autoridades municipales declararon el santuario como inseguro y colocaron avisos similares en el edificio escolar de la congregación.

PUBLICIDAD

La Federación Judía del Condado de Broward activó operativos de asistencia en coordinación con la United Way of Broward County y la Community Foundation of Broward a través de la iniciativa Broward Cares.

Un hospital del condado también sufrió inundaciones y suspendió temporalmente las visitas, aunque los demás centros del sistema Memorial Healthcare mantuvieron sus operaciones con normalidad, según indicaron las autoridades.

Ajuste del calendario para compensar los días perdidos

Broward County Public Schools (BCPS) ajustará el calendario académico para compensar los días perdidos. Hepburn señaló que una de las opciones en estudio es convertir el 18 de diciembre —previsto como medio día— en jornada completa y adelantó que los padres serán notificados de cualquier cambio definitivo.

PUBLICIDAD

El Broward College también cerró su campus central, con los autobuses del transporte público desviados a puntos alternativos. En contraste, el condado de Miami-Dade retomó las clases con normalidad este viernes, según confirmó el superintendente Rafael A. Villalobos.

El distrito escolar de Broward dispuso una jornada completa para el 18 de diciembre con el fin de compensar los días lectivos perdidos (Google Street View)

Las autoridades meteorológicas levantaron la alerta de inundaciones para el sur de Florida el 20 de noviembre, aunque advirtieron sobre la posibilidad de mareas extraordinarias entre el 22 y el 28 de noviembre, que podrían provocar nuevos anegamientos en zonas bajas. El organismo indicó además que el sistema de tormentas avanzaría hacia las Carolinas y el Atlántico Medio durante el fin de semana.

PUBLICIDAD