El Caribbean Princess acumula 308 personas afectadas por dos brotes gastrointestinales en distintas travesías durante 2026 (PRINCESS CURISES)

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El Caribbean Princess registró dos brotes gastrointestinales en 2026 en travesías distintas. Entre ambos episodios, el crucero de Princess Cruises acumula 308 pasajeros y tripulantes con síntomas, según datos del Programa de Saneamiento de Buques de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El organismo federal registró el segundo brote el 15 de noviembre, cuatro días después de que el crucero zarpara de Port Everglades, en Fort Lauderdale, con destino al Canal de Panamá. Para esa fecha, 134 de los 2.936 pasajeros —el 4,6% del total— ya habían comunicado síntomas de gastroenteritis aguda al centro médico del barco. Entre la tripulación, 14 de los 1.132 integrantes presentaron el mismo cuadro: vómitos y diarrea. El total del viaje asciende a 148 personas.

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Antecedente de mayo: norovirus confirmado en el Caribbean Princess

El antecedente del brote actual es un episodio que afectó al Caribbean Princess durante una travesía entre el 28 de abril y el 11 de mayo. El CDC contabilizó entonces 145 pasajeros y 15 tripulantes con síntomas —160 en total— y los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de norovirus como agente causante.

El brote de noviembre no tiene diagnóstico microbiológico definitivo. El CDC recolectó muestras de materia fecal de los afectados, pero los resultados están pendientes de pruebas confirmatorias. La agencia advierte que, si bien el norovirus es el agente más frecuente en este tipo de brotes, su presencia no puede darse por supuesta hasta que los análisis lo establezcan.

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Aislamiento de enfermos y refuerzo de la desinfección

Princess Cruises aisló a los enfermos e intensificó los protocolos de desinfección en toda la nave

Ante el nuevo brote, Princess Cruises activó su plan de respuesta: intensificó los procedimientos de limpieza y desinfección en toda la embarcación, aisló a los pasajeros y tripulantes con síntomas e informó al Programa de Saneamiento de Buques sobre los protocolos de higiene y la notificación de casos.

“La tripulación respondió de inmediato con la implementación de protocolos de saneamiento reforzados en todo el barco”, afirmó la compañía en un comunicado publicado por CBS News Miami. “Si bien la mayoría de los huéspedes no se vio afectada, continuamos monitoreando de cerca la situación”, agregó.

El CDC lleva un seguimiento remoto del caso: revisa las medidas sanitarias adoptadas y los procedimientos de respuesta al brote. Hasta ahora no ordenó una inspección presencial ni dispuso restricciones para la operación del crucero.

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Umbral del 3% para activar la vigilancia federal

El CDC investiga brotes en cruceros cuando al menos el 3% de los pasajeros o de la tripulación comunica síntomas gastrointestinales al servicio médico. El organismo interviene cuando esa proporción se supera en alguno de los dos grupos.

En el brote actual, el 4,6% de los pasajeros notificó síntomas al servicio médico del barco, por encima del umbral. La cifra de la tripulación —1,2%— quedó por debajo, pero el total acumulado de ambos grupos alcanzó el nivel suficiente para activar la vigilancia federal.

Cuarto buque de Princess Cruises con brote en 2026

El registro del CDC para 2026 incluye cuatro brotes gastrointestinales en embarcaciones de Princess Cruises. Además de los dos del Caribbean Princess, la lista suma al Star Princess —193 afectados entre el 7 y el 14 de marzo, por norovirus— y al Ruby Princess, que entre el 12 de junio y el 2 de julio acumuló 132 casos atribuidos al mismo agente.

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El crucero completará un itinerario de 12 noches antes de su regreso a Fort Lauderdale el 23 de noviembre (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La reiteración en un mismo buque no implica, por sí sola, una fuente de contagio compartida. Cada brote corresponde a una travesía distinta y requiere una investigación independiente. El organismo aclara además que los totales que publica son casos acumulados durante toda la navegación: no todas las personas estuvieron enfermas al mismo tiempo.

El Caribbean Princess, que partió en un itinerario de 12 noches con escalas en Aruba, Colombia, el Canal de Panamá, Costa Rica y las Islas Caimán, tiene previsto regresar a Fort Lauderdale el 23 de noviembre.