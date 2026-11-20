Un operativo coordinado del FBI derivó en el arresto de cinco personas por fraudes bancarios que superan los USD 54 millones (Captura de video)

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Cinco residentes de Florida fueron arrestados en un operativo coordinado del FBI contra fraudes de toma de control de cuentas bancarias, que según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida causaron pérdidas por más de USD 54 millones en al menos 65 entidades financieras del país.

Seis oficinas del FBI en el operativo

El FBI participó con seis oficinas de campo: Miami, Nashville, Nueva York, Columbia, Houston y Omaha. Cuatro de los detenidos fueron arrestados en el Distrito Sur de Florida —la jurisdicción federal que cubre el extremo sur del estado, con sede en Miami— y un quinto, residente del sur del estado, en el Distrito Medio de Florida —que abarca la franja central, incluida Tampa—, informó la Fiscalía en un comunicado del 18 de noviembre.

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El caso de Miami es el de Donnell Collier Jr., de 22 años. Según los registros judiciales, habría ejecutado un esquema que derivó en 32 transferencias salientes por más de USD 600.000. Está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y fraude bancario, con una pena máxima de 80 años de prisión si es condenado. El caso es investigado por el FBI Miami con asistencia de la National Cyber-Forensics & Training Alliance (NCFTA), una alianza público-privada de ciberseguridad, y la acusación está a cargo del fiscal federal Derick Vollrath.

Los otros cuatro arrestados enfrentan cargos en otros estados. Brioden Jean y Derek Val Pierre-Paul fueron acusados en el Distrito Oeste de Tennessee de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico. Jean fue detenido en el Distrito Sur de Florida y Pierre-Paul, en el Distrito Medio, ambas jurisdicciones federales de ese estado.

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Pérdidas totales del operativo y del caso Collier

El FBI alertó que los estafadores suplantan la identidad del personal de soporte técnico de las entidades para sustraer credenciales (AP/Jenny Kane, Archivo)

Kevin Lopez y John Sardinas, ambos arrestados en el sur de Florida, están acusados en Iowa de conspiración para lavar dinero y cuatro cargos de lavado, según informaron CBS12, una televisora local de Florida, y Tampa Free Press, un portal nativo digital de Florida. Los USD 54 millones corresponden al conjunto del operativo nacional; los USD 600.000, solo al caso de Collier.

El comunicado no identifica a los bancos afectados ni indica que sus sistemas hayan sido vulnerados: el esquema apuntó a cuentas de clientes. Tampoco detalla cómo actuó cada acusado. La Fiscalía recordó que una acusación es solo una imputación y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

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El operativo se produce un año después de que el FBI publicara un aviso público sobre este tipo de fraude, en el que advirtió que los delincuentes se hacen pasar por personal de soporte de bancos para entrar en las cuentas de las víctimas.

El fraude de toma de control de cuentas generó pérdidas de USD 15.600 millones en 2024

La modalidad no es nueva ni aislada: según la Reserva Federal y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las pérdidas por fraude de toma de control de cuentas en Estados Unidos superaron los USD 15.600 millones en 2024, un 23% más que el año anterior. Los reportes de actividad sospechosa vinculados a este esquema crecieron un 36% en el mismo período.

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En su informe anual publicado en abril de 2026, el FBI reconoció por primera vez esta modalidad como una amenaza en expansión, con 4.700 denuncias y USD 359,7 millones en pérdidas directas solo en 2025, aunque advirtió que esa cifra subestima el impacto real dado que muchos casos nunca se denuncian fuera del banco afectado.