El Departamento de Trabajo e Industrias remitirá los resultados de la investigación a los fiscales para evaluar la presentación de cargos penales (REUTERS/David Ryder/File Photo).

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Las autoridades de Washington multaron con más de USD 10 millones a Nippon Dynawave Packaging Co. por mantener en servicio un tanque químico pese a las advertencias sobre su deterioro. La estructura colapsó el 26 de mayo de 2026 en su planta de Longview, donde murieron 11 trabajadores y al menos nueve resultaron heridos.

El Departamento de Trabajo e Industrias de Washington (L&I) multó a la compañía con USD 9,1 millones por 75 infracciones de seguridad laboral.

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A su vez, el Departamento de Ecología detectó más de 34 infracciones de las normas sobre aire, agua y residuos peligrosos. Las sanciones de esa dependencia incluyen USD 665.000 por la recuperación de los costos de respuesta y USD 296.500 por las infracciones, reportó KREM 2 News.

El accidente fue uno de los más mortales en el ámbito laboral en Estados Unidos en décadas. El director de L&I, Joel Sacks, afirmó que planean remitir los hallazgos a la fiscalía para evaluar la presentación de cargos penales.

“Nippon Dynawave tenía toda la información necesaria para actuar, pero no hizo caso a las advertencias de sus asesores y personal”, aseveró Sacks en una conferencia de prensa.

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Por su parte, la compañía señaló en un comunicado: “El informe no establece la causa raíz, la cual sigue bajo investigación”.

Las multas fueron impuestas por el Departamento de Trabajo e Industrias y el Departamento de Ecología del estado de Washington, tras sus investigaciones sobre el colapso del tanque en la planta de Longview (REUTERS/David Ryder).

El tanque se rompió siete minutos después de la llegada de los trabajadores

De acuerdo con el medio local KVAL, la reconstrucción de la Junta de Seguridad Química e Investigación de Riesgos de Estados Unidos (CSB) sitúa el inicio del incidente en una alteración del proceso de digestión de la planta, a la 1:55 de la madrugada del 26 de mayo.

El tanque G, con una capacidad de unos 4,5 millones de litros, almacenaba licor blanco, una solución cáustica utilizada en la fabricación de papel. El flujo desde el tanque disminuyó y se interrumpió hacia las 4:08, mientras el líquido continuaba ingresando al depósito a un ritmo menor.

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A las 6:22, el tanque se encontraba cerca del 90% de su capacidad. Los empleados comenzaron a llegar alrededor de las 7:00 y, siete minutos después, la estructura cedió. La ruptura liberó aproximadamente 3,4 millones de litros de la sustancia cáustica. La descarga generó una ola que atravesó el patio de la fábrica y dañó vehículos y sectores de edificios cercanos.

La posterior comunicación por radio para activar al equipo médico de emergencia de la compañía no avisó que se había liberado licor blanco.

La ruptura de la estructura liberó aproximadamente 3,4 millones de litros de licor blanco en el patio de la fábrica (REUTERS/David Ryder).

Las inspecciones habían declarado al tanque no apto para seguir en servicio

Las autoridades realizaron entrevistas a más de 70 testigos y el análisis de más de 40.000 documentos, entre registros de inspección, correos electrónicos internos y resultados de pruebas, precisó KREM 2 News.

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Durante la investigación, hallaron deficiencias en otros 13 tanques de la planta y concluyeron que la respuesta posterior al derrame expuso a trabajadores y personal de emergencia a riesgos adicionales.

Una inspección contratada por la propia empresa en julio de 2025 detectó un adelgazamiento significativo de las paredes inferiores del tanque, con sectores por debajo del espesor mínimo de seguridad.

El informe recomendó una revisión interna y la reparación de los tres primeros segmentos de la estructura. En consecuencia, advirtió que el depósito “no era apto para continuar en servicio” sin esos trabajos y que existía una alta probabilidad de falla.

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La CSB indicó que hubo advertencias adicionales en octubre de 2025 y febrero de 2026. Pese a ello, el tanque continuó en funcionamiento hasta que se rompió.

El medio The Seattle Times expuso que un correo interno, enviado 20 meses antes del accidente, señalaba que las paredes adelgazadas requerían reparaciones, aunque la decisión estaba condicionada por “el presupuesto y la producción”.

La comunicación por radio que convocó al personal médico de emergencia omitió informar sobre la liberación de la sustancia cáustica (Ciudad de Longview vía AP).

La planta acumuló más de 30 incidentes químicos desde 2019

La planta acumuló desde 2019 más de 30 incidentes, entre derrames, emisiones tóxicas y lesiones relacionadas con sustancias químicas. Antes del colapso de mayo, la compañía ya había tenido este año cuatro derrames peligrosos, investigaciones de seguridad y una lesión provocada por productos químicos, precisó The Seattle Times.

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Entre las actuaciones se incluyeron dos investigaciones independientes. Una se inició después de que un trabajador estuviera a punto de quedar sumergido en pulpa a 62,8 °C (145 °F), tras un derrame ocasionado porque una válvula de drenaje quedó abierta.

La segunda examinó la falta de documentación sobre una válvula dañada en un tanque de amoníaco utilizado para el tratamiento de aguas residuales. La empresa recibió citaciones y multas en ambos casos, según KREM 2 News.

Una inspección interna realizada en julio de 2025 determinó que el depósito no era apto para operar debido al adelgazamiento de sus paredes (REUTERS/David Ryder).

Las familias de cuatro trabajadores demandan a Nippon Dynawave por las muertes

Familiares de cuatro trabajadores presentaron demandas contra la compañía. Las acciones sostienen que la empresa es responsable de las muertes y lesiones, dado que presuntamente mantenía una política de operar sus estructuras y equipos hasta que fallaran y que no retiró el tanque de servicio ni alertó al personal sobre el peligro potencial, informó The Seattle Times.

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Nippon Dynawave solicitó la desestimación de los casos, al argumentar que la concesión de las indemnizaciones laborales corresponde al Departamento de Trabajo e Industria. Una audiencia sobre esas solicitudes está programada para el 9 de diciembre.

La mayor parte de la plantilla regresó a la planta en octubre. Los contratistas iniciaron el desmantelamiento del tanque en agosto y prevén concluirlo en diciembre.