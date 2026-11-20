Donald Trump anunció sanciones fiscales para las empresas estadounidenses que construyan centros de datos fuera del país. (REUTERS/Kylie Cooper)

Guardar

Donald Trump utilizó una rueda de prensa en la Casa Blanca, celebrada el viernes tras su viaje a Asia, para fijar postura sobre una decena de frentes abiertos de su Gobierno. El mandatario estadounidense anunció que sancionará a las empresas que construyan centros de datos fuera de Estados Unidos, defendió el rechazo conjunto con Rusia y China al Tribunal Penal Internacional (TPI) y admitió que reducir el arsenal nuclear global es una tarea “sumamente difícil”.

En la misma comparecencia, Trump pidió una disculpa pública al exdirector ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, para que regrese al cargo, respaldó al vicepresidente JD Vance en la polémica sobre el costo electoral de la guerra con Irán y afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, le trasladó su voluntad de cerrar un acuerdo diplomático para poner fin a la guerra con Ucrania.

PUBLICIDAD

Trump amenaza con un “impuesto enorme” a los centros de datos en el extranjero

Diversas comunidades de Estados Unidos rechazan la instalación de centros de datos por el aumento en el consumo eléctrico y el costo de los servicios. (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente afirmó que su Gobierno sancionará a las empresas estadounidenses que instalen centros de datos fuera del país, con el objetivo declarado de que la inteligencia artificial local compita con China. “No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país”, aseguró durante la rueda de prensa, en la que añadió que impondría un “impuesto enorme” a quienes incumplan esa directriz.

Los centros de datos proporcionan la potencia de cálculo necesaria para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial cada vez más complejos, por lo que una sanción de este tipo podría complicar la expansión global del sector. Los promotores suelen ubicar estas instalaciones cerca de los usuarios finales para reducir los retrasos en tareas sensibles al tiempo, como el procesamiento de pagos, ya que transmitir grandes volúmenes de datos a largas distancias también implica costos significativos.

PUBLICIDAD

Trump ha sido un defensor constante de concentrar la construcción de centros de datos dentro de Estados Unidos, una postura que no goza de popularidad entre los votantes. Estas instalaciones han generado oposición en comunidades de todo el país por la preocupación en torno a la demanda de electricidad, el costo de los servicios públicos y otros impactos locales.

Trump respalda el rechazo conjunto con Putin y Xi al Tribunal Penal Internacional

Trump reconoció la dificultad de concretar un acuerdo para la desnuclearización entre Estados Unidos, Rusia y China. (REUTERS/Carlos Barria)

El mandatario estadounidense celebró el rechazo que exhibió junto a los líderes de Rusia y China hacia la actuación del TPI, reflejado en las conclusiones de la cumbre tripartita que los tres sostuvieron esta semana en la ciudad china de Shenzhen. El tercer punto de la declaración conjunta comprometió a los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “reformar la ONU”, al considerar que el “respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales” es una cuestión de “suma importancia” y que el tribunal “y otros órganos similares no deben abusar de su jurisdicción”.

PUBLICIDAD

Para Trump, el TPI se encuentra “fuera de control”, en particular desde que dictó una orden de busca y captura contra Putin por orquestar crímenes de guerra durante la guerra de Ucrania. “Putin no está contento con esto, pero otros tampoco lo están”, apuntó el presidente estadounidense.

Trump sostuvo que el TPI “ostenta un poder ficticio” y “carece de poder real que lo respalde”, por lo que lo calificó directamente como “una ficción”. “Se creen que pueden intervenir y detener a los jefes de Estado, pero no pueden hacerlo. No pueden actuar sin motivo alguno. Por ello, lo hemos condenado como grupo, en nuestra calidad de tres de las naciones más importantes y poderosas del mundo”, concluyó.

PUBLICIDAD

La desnuclearización, una promesa que Trump reconoce “sumamente difícil” de cumplir

Trump reconoció la dificultad de concretar un acuerdo para la desnuclearización entre Estados Unidos, Rusia y China. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump admitió que, aunque su deseo es eliminar la mayor cantidad posible de armas nucleares, se trata de una tarea compleja por la importancia estratégica que representan, más todavía cuando su país “lleva la delantera” a Rusia y China en tamaño y eficacia del arsenal. “Me gustaría deshacerme de ellas. Pero, ya saben, es muy difícil colocar a un presidente en esa tesitura”, explicó durante la rueda de prensa.

Durante el encuentro en Shenzhen, Trump, Putin y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron abrir un canal de diálogo para tratar una posible reducción del arsenal nuclear. Ya de vuelta en Washington, sin embargo, Trump reconoció la dificultad de concretar esa promesa: “Me resulta muy complicado proponer: ‘Reduzcamos el arsenal a la mitad’ porque hay países (potencias nucleares) que están fuera”, señaló, antes de insistir en que “la desnuclearización del mundo es una tarea sumamente difícil”.

PUBLICIDAD

El presidente detalló que Estados Unidos cuenta con 4.000 armas nucleares, que Rusia ocupa el segundo lugar y que, aunque China está “muy por detrás”, estará a la altura en una década “porque están avanzando a toda marcha”. “Es difícil decir que sí, sobre todo cuando uno lleva la delantera. Por eso, no estoy seguro de que algo así pueda llegar a suceder”, concluyó, aunque remarcó como logro de la cumbre que los tres países coincidieron en que “nunca hay que permitir que ocurra un conflicto nuclear”.

Trump pide a Jensen Huang una disculpa pública para volver a Nvidia

El mandatario solicitó una disculpa pública a Jensen Huang para que la junta directiva considere su reincorporación a Nvidia. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Trump reclamó que Jensen Huang ofrezca una “gran disculpa” y regrese como director ejecutivo de Nvidia, pese a que la junta directiva de la empresa ya indicó que no tiene intención de restituirlo en el cargo. El mandatario insistió en que ese regreso sería una buena idea porque Huang es “una de las mentes verdaderamente más brillantes del mundo”.

PUBLICIDAD

En la misma conferencia, Trump reiteró que su candidato para reemplazar a Huang es el director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, aunque matizó: “Me encantaría ver que a Jensen se le dé una segunda oportunidad. Ya saben, somos un país de segundas oportunidades”. “Me gustaría ver a Jensen hacer una gran disculpa y regresar”, agregó, y sostuvo que el exdirectivo “nos puso en una posición en la que estamos literalmente 10 años por delante de otras empresas”.

Trump señaló que abordó el tema con Xi Jinping durante la reunión en Shenzhen, y aseguró que su contraparte china también calificó a Huang de “brillante”. Las revelaciones sobre un supuesto romance de Huang con una presunta espía china, vinculada a una firma con sede en Singapur que obtuvo chips avanzados de su compañía, sobrevolaron los encuentros entre los líderes.

PUBLICIDAD

Esa controversia dejó al descubierto tensiones internas entre funcionarios de la administración estadounidense por la política hacia China, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, responsabilizara abiertamente al Departamento de Comercio, liderado por el secretario Howard Lutnick, de no actuar para impedir que China obtuviera la tecnología avanzada. Trump, por su parte, ha descartado reiteradamente que el escándalo de Nvidia haya comprometido la seguridad nacional de su país: “China juega con nosotros, y nosotros jugamos con China”, dijo a periodistas antes de su viaje.

Trump respalda a Vance tras sus críticas sobre el costo electoral de la guerra con Irán

Trump respaldó las afirmaciones del vicepresidente JD Vance sobre el costo electoral que provocó la guerra contra Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

Trump negó un reporte según el cual había manifestado disgusto con el vicepresidente JD Vance por atribuir la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán. Durante la rueda de prensa, calificó de “declaración muy precisa” el mensaje que Vance publicó tras los comicios, en el que sostuvo que el conflicto había enojado a los votantes. Aun así, el presidente reiteró que, si tuviera que decidir de nuevo, “absolutamente” volvería a iniciar el conflicto para impedir que Irán obtuviera armas nucleares.

PUBLICIDAD

“No dije que estuviera descontento con eso. Pensé que la declaración estaba bien”, afirmó Trump. “No hay ningún problema ahí”. Vance, de pie junto al presidente en la Casa Blanca, sonrió mientras Trump respondía a la pregunta de un periodista sobre su relación; al otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, considerado un posible rival de Vance para 2028, negó con la cabeza.

El diario The New York Times había informado días antes, citando fuentes anónimas, que Trump se había quejado en privado ante asesores y aliados de que el vicepresidente también debería haber defendido su decisión de ir a la guerra. Consultado sobre si el conflicto valió la pena pese a la pérdida de control del Senado, Vance evitó responder de forma directa: “El presidente es quien toma la decisión. Y el presidente ha dicho que lo haría de nuevo. Y mi visión es que mi objetivo, y mi trabajo, es apoyar al presidente de Estados Unidos”.

Trump alentó a Vance y a Rubio a pronunciar declaraciones iniciales ante los periodistas para resumir su viaje a Asia, y luego de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, tomara la palabra, lanzó una pulla a ambos funcionarios: “Tenemos noticias de último momento. Él fue mejor que estos dos. ¿Quieres postularte para presidente?”. El comentario se suma a declaraciones previas del 8 de noviembre, cuando Trump dijo sobre el mensaje de Vance: “A mucha gente no le gustaron sus comentarios, pero a mí sí. Tenía razón salvo en una cosa. Debería haber hecho una declaración más, una declaración que creo que es muy importante: ‘Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿lo haría?’. La respuesta es sí”.

Putin le trasladó a Trump su deseo de una salida diplomática en Ucrania

Trump afirmó que Putin le aseguró, durante una reunión bilateral, que quiere una solución diplomática a la guerra con Ucrania, declaración que se produjo luego de que Moscú lanzara una oleada de ataques contra Kiev. Putin “claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.