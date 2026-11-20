Polonia y sus socios europeos dieron una conferencia de prensa tras el incidente (Agencja Wyborcza.pl/Patryk Ogorzalek via REUTERS)

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Polonia y sus aliados europeos calificaron de “provocación” rusa la entrada de tres objetos en el espacio aéreo polaco, uno de los cuales cayó y explotó este viernes en el sureste del país, cerca de unas maniobras militares europeas, sin causar víctimas ni daños materiales.

Las autoridades polacas informaron de que identificaron un misil de crucero Kh-101 en la localidad oriental de Nowy Lipowiec. También investigaron el posible impacto de un segundo misil en otro punto del país y la caída de un dron de propulsión a reacción en una tercera ubicación. Los objetos cruzaron la frontera mientras Rusia lanzaba ataques contra Ucrania.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, sostuvo que los indicios descartaron un desvío accidental. “Tres objetos rusos violaron el espacio aéreo polaco. Cayeron en suelo polaco. Uno explotó. No hay destrucción ni víctima. Esto no parece una coincidencia”, declaró.

Tusk vinculó el episodio con los ejercicios que reunieron a varios miles de militares europeos en Nowa Deba, en el sureste de Polonia. Las maniobras correspondieron al primer entrenamiento de una fuerza multinacional vinculada a la Coalición de Voluntarios, el grupo de países europeos que contempla el envío de tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania cuando terminen las hostilidades.

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Nowy Lipowiec se encuentra a cerca de una hora y media por carretera de Nowa Deba. Según Tusk, los objetos cayeron cerca del área donde se desarrollaban los ejercicios. “Nos enfrentamos a una provocación intencional”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, comunicó la localización del misil horas después de que un objeto no identificado irrumpiera en el espacio aéreo del país. Las fuerzas polacas mantuvieron abiertas las pesquisas sobre los otros dos incidentes, que también atribuyeron a Rusia.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, comunicó la localización del misil (Reuters)

El episodio se produjo un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se reuniera con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el homologo chino, Xi Jinping.

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Tusk señaló que Polonia permitirá el acceso de Estados Unidos a los restos encontrados. “No siempre comparto la interpretación estadounidense sobre estos incidentes. Cooperamos con los estadounidenses. Tienen acceso a los lugares y a los restos de los objetos”, dijo. El Kremlin no emitió comentarios sobre lo sucedido.

La reacción europea llegó desde distintos gobiernos. El primer ministro británico, Andy Burnham, calificó la entrada de los objetos en territorio polaco de “absolutamente inaceptable”. A su vez, el ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que “el impacto de la guerra ilegal de Rusia se está dejando sentir en toda Ucrania y, cada vez más, en los países vecinos”.

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Por su parte, Alemania denunció que el episodio representa una nueva muestra de las “provocaciones continuas” de Rusia. La diplomacia alemana acusó a Putin de optar por la confrontación en lugar de mostrar disposición a negociar y reiteró su respaldo a Polonia como aliado de la OTAN.

Además, la presidencia francesa describió el hecho como un “incidente grave”. La ministra francesa Catherine Vautrin expresó su solidaridad con Polonia durante las maniobras y sostuvo que “nadie puede quebrar esta determinación de unidad”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte consideró que el episodio resultó “claramente peligroso” y viajará a Varsovia el sábado. Desde Bruselas, la Unión Europea expresó su “plena solidaridad” con Polonia.

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Mark Rutte viajará a Varsovia en los proximos días (Reuters)

Por su parte, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, condenó “enérgicamente” la violación del espacio aéreo polaco y advirtió que la agresión rusa “no se detiene en las fronteras de Ucrania”. La primera ministra de Letonia, Evika Silina, propuso reforzar la cooperación entre los asesores de seguridad nacional de Letonia, Lituania y Polonia para proteger sus fronteras frente a amenazas híbridas.

A su vez, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, señaló que la incursión demostró el riesgo que la guerra representa para todo el continente. “Si el misil ruso pretendía ser una amenaza, no ha conseguido intimidarnos”, afirmó, al tiempo que reiteró el apoyo de su país a Polonia y Ucrania. Hungría también trasladó su preocupación y definió los incidentes como “una grave amenaza para la seguridad europea” que no debe tolerarse.

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Polonia, fronteriza con Ucrania, registró en varias ocasiones el paso o la caída de proyectiles vinculados a la invasión rusa. El país se convirtió en una de las principales rutas para el envío de armamento occidental a Ucrania y acogió a más de un millón de refugiados ucranianos.

(Con información de AFP y Europa Press)