Toyota retiró del mercado estadounidense más de 314.000 vehículos Toyota y Lexus por fallas potenciales en los airbags Takata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Toyota anunció el retiro del mercado de 314.029 vehículos Toyota y Lexus en Estados Unidos por un posible defecto en los infladores del airbag frontal del acompañante. El problema está relacionado con componentes fabricados por Takata, cuyo deterioro puede provocar que se rompan durante la activación de la bolsa de aire y expulsen fragmentos metálicos hacia el interior del automóvil, con riesgo de lesiones graves o muerte.

La campaña, registrada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) bajo el número 26V748, comprende determinados vehículos de los años modelo 2002 a 2017. El fabricante informó que los concesionarios realizarán la reparación sin costo para los propietarios, mediante el reemplazo del inflador o del conjunto completo del airbag, según corresponda.

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El retiro se suma a las medidas de seguridad relacionadas con los infladores Takata, que durante años provocaron campañas de revisión en distintas marcas automotrices. Una particularidad de este caso es que algunos de los componentes cuestionados fueron instalados como repuestos durante reparaciones anteriores, por lo que Toyota recomendó comprobar nuevamente el número de identificación vehicular, incluso si el automóvil ya pasó por una revisión del sistema de airbags.

Modelos de Toyota y Lexus incluidos en el retiro

El registro de la NHTSA identifica siete modelos comprendidos en la campaña. En el caso de Toyota, la lista incluye determinados Corolla de los años modelo 2003 a 2008, Tundra de 2005 y 2006, Sequoia de 2005 a 2007 y 4Runner de 2016 y 2017.

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Entre los vehículos de Lexus figuran algunos SC430 de 2002 a 2010, IS250 de 2011 y GX460 de 2017. La inclusión de estos modelos no significa que todas las unidades fabricadas durante esos períodos estén afectadas. La campaña se limita a automóviles equipados con los infladores específicos identificados por el fabricante.

Toyota publicó el aviso el 12 de noviembre de 2026 desde Plano, Texas. En la documentación presentada ante el organismo federal, la compañía indicó que el número de vehículos y el alcance de las unidades involucradas pueden actualizarse a medida que avance la identificación de los componentes afectados.

Por ese motivo, conocer únicamente el modelo y el año de fabricación no permite determinar si un automóvil necesita reparación. La confirmación depende de los registros correspondientes a cada unidad y del componente instalado.

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La campaña de seguridad abarca determinados modelos Toyota Corolla, Tundra, Sequoia y 4Runner, además de unidades Lexus SC430, IS250 y GX460. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

El peligro de los infladores Takata y el motivo del retiro

El defecto está relacionado con el propelente químico que se encuentra dentro del inflador del airbag. Según la NHTSA, la exposición prolongada a condiciones de alta humedad, temperaturas elevadas y variaciones térmicas puede deteriorar este material con el paso del tiempo.

Cuando se produce un choque que activa la bolsa de aire, la degradación del propelente puede provocar la ruptura de la carcasa del inflador. Si esto ocurre, fragmentos metálicos pueden atravesar la bolsa de aire y salir despedidos hacia el interior del vehículo a gran velocidad.

El peligro no consiste necesariamente en que el airbag deje de funcionar, sino en que el dispositivo encargado de inflarlo pueda romperse durante su despliegue. En lugar de limitar las consecuencias de un impacto, el componente defectuoso podría convertirse en una fuente adicional de lesiones para los ocupantes.

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Toyota explicó que tomó la decisión de retirar los vehículos como medida preventiva porque los infladores se aproximan al final de su vida útil segura estimada. Hasta el 6 de noviembre de 2026, la empresa no había recibido informes técnicos de campo ni reclamaciones de garantía en Estados Unidos relacionadas con esta condición.

La ausencia de esos informes no elimina el riesgo identificado. Por ello, el fabricante determinó que corresponde sustituir los componentes señalados antes de que puedan presentar una ruptura durante un accidente.

Vehículos reparados anteriormente que siguen bajo revisión

Una de las particularidades de esta campaña es que comprende infladores Takata instalados originalmente en determinados vehículos y otros que fueron colocados como repuestos durante llamados a revisión anteriores.

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Esto significa que algunos propietarios podrían haber llevado sus automóviles a un concesionario para reparar el sistema de airbags y, aun así, necesitar una nueva comprobación. La NHTSA identificó que ciertos componentes utilizados en esas sustituciones también forman parte del grupo que ahora debe revisarse.

Sin embargo, esto no significa que todas las reparaciones anteriores hayan sido defectuosas. El nuevo retiro se concentra en infladores específicos cuya antigüedad y exposición ambiental pueden haber comprometido la estabilidad del propelente.

Por esa razón, Toyota recomendó que los propietarios vuelvan a consultar el estado de sus vehículos, incluso si conservan comprobantes de una reparación anterior. El antecedente de haber participado en una campaña de seguridad no garantiza que la unidad esté libre de revisiones pendientes.

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El deterioro del propelente químico puede provocar la expulsión de fragmentos metálicos hacia el habitáculo tras la activación del airbag. (REUTERS/Andrew Kelly)

Cómo verificar si un vehículo está incluido en el retiro

Los propietarios pueden comprobar si su automóvil está afectado mediante el número de identificación vehicular, conocido como VIN. Este código tiene 17 caracteres y permite consultar si existe una campaña de seguridad pendiente para una unidad específica.

La búsqueda puede realizarse en el portal oficial de retiros de Toyota o en la herramienta de consulta de la NHTSA. También es posible comunicarse directamente con un concesionario autorizado de Toyota o Lexus para solicitar una verificación.

La consulta individual es importante porque no todos los vehículos de los años y modelos mencionados están incluidos. La presencia del nombre de un modelo en el listado no confirma por sí sola que su propietario deba realizar una reparación.

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Los conductores tampoco necesitan esperar a recibir una carta para iniciar el procedimiento. Si el sistema identifica una campaña pendiente, pueden comunicarse con un concesionario para confirmar el alcance del servicio y coordinar la sustitución del componente.

Fechas de reparación y costo del servicio

Toyota informó que los concesionarios reemplazarán el inflador del airbag frontal del acompañante o el conjunto completo de la bolsa de aire, dependiendo de las características de cada vehículo. La reparación no tendrá costo para los propietarios, de acuerdo con la documentación presentada ante la NHTSA.

La empresa prevé comenzar el envío de cartas de notificación el 28 de diciembre de 2026. El calendario federal establece que las comunicaciones a los propietarios se extenderán hasta el 11 de enero de 2027, según la marca y la campaña correspondiente.

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Para identificar cada procedimiento, Toyota asignó los números internos 26TB25 y 26TA25, mientras que Lexus utilizará 26LB11 y 26LA11. La referencia federal de la campaña es 26V748.

Los propietarios que reciban la notificación podrán acudir a un concesionario autorizado para coordinar el servicio. Quienes deseen adelantarse pueden consultar el VIN en los buscadores oficiales y confirmar si su automóvil tiene una reparación pendiente.

Los usuarios pueden verificar si su vehículo requiere servicio mediante la consulta del código VIN de 17 caracteres en las plataformas oficiales. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Antecedentes de los retiros de airbags Takata en Estados Unidos

El caso forma parte de una de las mayores crisis de seguridad en la industria automotriz estadounidense. La NHTSA señala que aproximadamente 67 millones de airbags Takata fueron objeto de retiros en Estados Unidos debido al riesgo de ruptura de sus infladores.

El problema se relaciona con el envejecimiento del propelente químico, que puede degradarse por la exposición prolongada al calor y la humedad. Cuando el dispositivo se activa, la presión generada puede provocar que su carcasa metálica se rompa y expulse fragmentos hacia los ocupantes.

La campaña actual comparte ese mecanismo de riesgo, aunque no constituye una alerta general para todos los automóviles Toyota, Lexus o para cualquier vehículo equipado con componentes Takata. Su alcance está limitado a determinadas unidades e infladores identificados en el expediente federal.

Por eso, la principal recomendación para los propietarios es verificar el VIN y comprobar si existe una reparación pendiente. La consulta permite determinar si el vehículo está incluido en esta campaña y si debe recibir el reemplazo gratuito del componente.