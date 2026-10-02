Estados Unidos

Estados Unidos creó 29 mil empleos en septiembre pero la desocupación subió al 4,2%

Los datos surgen del Departamento de Trabajo. La contratación quedó por debajo de las previsiones y el Gobierno revisó a la baja los datos de julio y agosto

Estados Unidos creó 29.000 empleos en septiembre, una cifra inferior a la estimación inicial de los analistas (REUTERS/Jordan Tovin)
Estados Unidos creó 29.000 empleos en septiembre, una cifra inferior a la estimación inicial de los analistas (REUTERS/Jordan Tovin)
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El mercado laboral de Estados Unidos agregó 29.000 empleos en septiembre, una cifra muy por debajo de las previsiones de los analistas, mientras la tasa de desempleo ascendió del 4,1 % al 4,2 %, informó el Departamento de Trabajo.

El resultado se conoció el viernes 2 de octubre, a un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en un escenario marcado por la preocupación de los votantes por el costo de vida y la situación económica. Associated Press señaló que el ritmo de contratación quedó lejos de las expectativas, que anticipaban unos 90.000 nuevos puestos de trabajo.

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La contratación quedó lejos de las previsiones de los analistas

Los economistas de la firma FactSet estimaban la creación de 90.000 puestos de trabajo en septiembre (REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo)
Los economistas de la firma FactSet estimaban la creación de 90.000 puestos de trabajo en septiembre (REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo)

Los empleadores estadounidenses sumaron 29.000 puestos de trabajo en septiembre, de acuerdo con el informe oficial citado por AP. La cifra representó una desaceleración frente a los 133.000 empleos que se habían contabilizado inicialmente en agosto, una cantidad que fue revisada posteriormente por las autoridades laborales.

Los economistas consultados por la firma de datos FactSet esperaban una creación de alrededor de 90.000 puestos durante septiembre. El registro final quedó, por lo tanto, 61.000 empleos por debajo de ese cálculo.

El Departamento de Trabajo también corrigió a la baja los resultados de julio y agosto. Las revisiones redujeron en conjunto 60.000 puestos las estimaciones divulgadas previamente para esos dos meses, según detalló la agencia.

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El dato cobra relevancia porque los informes mensuales de empleo suelen ser uno de los indicadores más observados para medir la evolución de la actividad económica en Estados Unidos. La contratación, el desempleo y las variaciones salariales ayudan a evaluar tanto la capacidad de las empresas para sumar personal como la disponibilidad de trabajadores.

El desempleo aumentó al 4,2 % durante septiembre

La tasa de desempleo en Estados Unidos subió del 4,1 % al 4,2 % durante el mes de septiembre (REUTERS/Jason Reed//File Photo)
La tasa de desempleo en Estados Unidos subió del 4,1 % al 4,2 % durante el mes de septiembre (REUTERS/Jason Reed//File Photo)

La tasa de desempleo avanzó hasta el 4,2 % en septiembre, frente al 4,1 % registrado en agosto, informó el Gobierno estadounidense. Pese al incremento, el indicador permaneció en niveles históricamente bajos, remarcó AP.

La medición de desempleo se elabora a partir de una encuesta diferente de la que se utiliza para calcular la cantidad de puestos creados. Por ese motivo, ambos indicadores pueden reflejar movimientos distintos dentro de un mismo mes, aunque en esta oportunidad coincidieron en mostrar una pérdida de impulso del mercado laboral.

La agencia indicó que la suba se produjo en un período de malestar de parte de los consumidores por el encarecimiento de bienes y servicios. El informe fue publicado cuando falta aproximadamente un mes para que los estadounidenses voten en unos comicios legislativos considerados decisivos para la agenda política del país.

Las cifras conocidas el viernes contrastaron con las expectativas de quienes preveían que la tasa de desempleo se mantuviera en 4,1 %. En cambio, el informe mostró un aumento de una décima porcentual y una creación de empleo inferior a la esperada.

Las revisiones profundizaron las señales de enfriamiento laboral

El ajuste de las estadísticas de julio y agosto añadió presión sobre la lectura del informe de septiembre. Las autoridades restaron 60.000 empleos a los cálculos combinados de esos dos meses, por lo que el desempeño previo del mercado laboral resultó más débil de lo que se había informado inicialmente.

Para agosto, el Departamento de Trabajo revisó la cifra de contratación a 133.000 puestos, precisó Associated Press. La comparación con los 29.000 empleos de septiembre muestra una caída de más de 100.000 incorporaciones entre un mes y otro.

El informe no establece por sí solo las causas del menor ritmo de creación de puestos. Sin embargo, sus resultados aportan nuevos datos a la discusión sobre la marcha de la economía estadounidense en la antesala electoral.

La próxima publicación mensual del Departamento de Trabajo permitirá conocer si la debilidad observada en septiembre se mantiene, se corrige o responde a una variación puntual. Hasta entonces, los datos disponibles muestran una menor contratación, revisiones a la baja para los meses anteriores y un leve aumento de la desocupación.

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