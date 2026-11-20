OpenAI y Sam Altman solicitaron a un juez de California desestimar 41 demandas vinculadas al tiroteo en Tumbler Ridge (REUTERS)

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OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, pidieron a un juez federal de California que desestime las 41 demandas por el tiroteo en la escuela de Tumbler Ridge, en Canadá. Según The Logic, argumentan que las conversaciones con chatbots están protegidas por la Primera Enmienda —la cláusula constitucional que garantiza la libertad de expresión en Estados Unidos— y que no tenían deber de avisar a la policía.

Qué se les reclama

Las demandas fueron presentadas por familiares de las víctimas, sobrevivientes, el gobierno de Columbia Británica y el distrito escolar local. Sostienen que OpenAI debió alertar a las autoridades cuando su sistema de seguridad marcó la cuenta de ChatGPT de Jesse Van Rootselaar por conversaciones sobre violencia armada.

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El 10 de febrero, Van Rootselaar mató a ocho personas, seis de ellas en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, y luego se quitó la vida. OpenAI cerró su primera cuenta en junio de 2025 sin avisar a la policía. Los demandantes aseguran que dos empleados que la revisaron consideraron que había una amenaza creíble y recomendaron contactar a las autoridades canadienses.

OpenAI respondió que concluyó que el caso no alcanzaba su umbral para notificar a la policía. El caso se tramita en el Tribunal de Distrito del Norte de California, bajo la jueza Jacqueline Scott Corley, como “el litigio por el tiroteo de Tumbler Ridge” (3:26-cv-03701), según el expediente público.

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Los argumentos de la defensa

Los demandantes sostienen que dos empleados de OpenAI recomendaron acudir a la policía tras detectar una amenaza creíble (REUTERS/Manuel Orbegozo)

En el escrito presentado el miércoles, los abogados de OpenAI y Altman afirmaron que ni ellos ni ChatGPT son “psicoterapeuta[s] con licencia” bajo la ley de California. Por eso, dijeron, no rige el deber de proteger a terceros que invocó el demandante Mark Stacey, esposo de una víctima, el 29 de octubre.

También sostuvieron que ChatGPT es un “servicio dinámico en línea, no un ‘producto’ tangible estático”, para descartar la responsabilidad por producto defectuoso. Y señalaron que el uso diario de la cuenta bajó de unos 30 mensajes de promedio entre enero y octubre de 2025 a unos tres desde noviembre, y que ninguno de los más de 10.000 mensajes mencionó la escuela.

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OpenAI pidió también mantener sellado el historial completo de la cuenta, con el argumento de que su divulgación podría afectar la investigación de la Policía Montada de Canadá. El gobierno provincial y el distrito escolar respondieron el 16 de noviembre que eso ocultaría más de 4.000 páginas de más de 29.000 mensajes y propusieron tachar solo el material sensible.

En septiembre, la empresa ya había pedido que el caso se juzgue en Columbia Británica, según CBC. El 17 de diciembre, la jueza Corley escuchará esa moción y el pedido de Dow Jones, editor de The Wall Street Journal, de abrir los registros, según el expediente.

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